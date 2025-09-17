Premiera opery o Warszawie. Rusza festiwal Warszawska Jesień

Koncerty, perfomanse, spotkania, warsztaty dla młodych kompozytorów, aktywności dla najmłodszych, filmy, instalacje – prawie 120 wydarzeń wypełni program 68. Warszawskiej Jesieni. Festiwal rozpocznie się 19 września i potrwa 10 dni. Zainauguruje go premiera pierwszej opery o Warszawie.



Warszawska Jesień to jedyny w Polsce festiwal o randze i skali międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej.

Reklama Reklama

Sześć nurtów festiwalu Warszawska Jesień

Program tegorocznej edycji został podzielony na sześć nurtów: nurt główny, Mała Warszawska Jesień, Warszawska Jesień Klubowo, Konteksty, pasmo międzyfestiwalowe połączone w cykl (HerSounds z festiwalami Sonics & Scenics i HER Docs Film Festival oraz „Labowa Jesień" z Hashtag Lab), a także wydarzenia towarzyszące – spotkania z artystami, warsztaty, audycje Festiwalowego Radio Internetowego.

Tylko w ramach nurtu głównego festiwalu i Warszawskiej Jesieni Klubowo zabrzmi 60 utworów, w większości premier i pierwszych prezentacji w Polsce. Czternaście kompozycji zostało zamówionych przez festiwal i będzie miało swoje prawykonanie.

Opera o Warszawie

W centrum festiwalowych wydarzeń znajdzie się „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”. Muzykę do spektaklu stworzył kompozytor Cezary Duchnowski. Utwór łączy w sobie rozmach orkiestrowy z nowoczesną elektroniką, partie solistyczne z chóralnymi, dzięki którym można będzie opowiedzieć zarówno o ogromie tragedii miasta, jak i perspektywach indywidualnych jego mieszkańców.