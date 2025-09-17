Premiera opery o Warszawie. Rusza festiwal Warszawska Jesień

Program tegorocznej edycji został podzielony na sześć nurtów
Warszawska Jesień to jedyny w Polsce festiwal o randze i skali międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej.
Program tegorocznej edycji został podzielony na sześć nurtów: nurt główny, Mała Warszawska Jesień, Warszawska Jesień Klubowo, Konteksty, pasmo międzyfestiwalowe połączone w cykl (HerSounds z festiwalami Sonics & Scenics i HER Docs Film Festival oraz „Labowa Jesień" z Hashtag Lab), a także wydarzenia towarzyszące – spotkania z artystami, warsztaty, audycje Festiwalowego Radio Internetowego.
Tylko w ramach nurtu głównego festiwalu i Warszawskiej Jesieni Klubowo zabrzmi 60 utworów, w większości premier i pierwszych prezentacji w Polsce. Czternaście kompozycji zostało zamówionych przez festiwal i będzie miało swoje prawykonanie.
W centrum festiwalowych wydarzeń znajdzie się „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”. Muzykę do spektaklu stworzył kompozytor Cezary Duchnowski. Utwór łączy w sobie rozmach orkiestrowy z nowoczesną elektroniką, partie solistyczne z chóralnymi, dzięki którym można będzie opowiedzieć zarówno o ogromie tragedii miasta, jak i perspektywach indywidualnych jego mieszkańców.
Dla pochodzącej z Warszawy reżyserki Barbary Wiśniewskiej opera ma osobisty wymiar, gdyż jest to historia, w której odbijają się także losy jej rodziny. Jednocześnie interesuje ją szeroki wymiar materialny i społeczny zniszczenia i odbudowy Warszawy – traumatycznego doświadczenia przekładającego się na kolejne pokolenia, które jednak dzięki determinacji udało się przekształcić we wspólny wysiłek będący przykładem niespotykanego w dziejach powstania z gruzów zrównanego z ziemią miasta.
Premiera „Najlepszego miasta świata. Opery o Warszawie” odbędzie się w dniu otwarcia Warszawskiej Jesieni – 19 września.
Podczas 15. Małej Warszawskiej Jesieni zagości około 120 artystów i artystek, współtwórczyń i współtwórców – małych i dużych (w tym około 80 dzieci i osób „nieartystycznych” z różnych grup i zespołów.
Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w wielu miejscach, m.in. w Teatrze Baj, WOKu, CSW, ale także w przestrzeni miasta, podczas spacerów i performansów.