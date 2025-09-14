16.7°C
Życie Warszawy

Running Europe Tour. Biegnij Warszawo łączy się z Maltą i Sycylią

Publikacja: 14.09.2025 15:15

Cykl Running Europe Tour rozpocznie 17. edycja Biegnij Warszawo

Foto: UM Warszawa

rbi
Running Europe Tour to nowy międzynarodowy cykl łączący trzy uznane biegi uliczne: Biegnij Warszawo (4 października 2025), Palermo International Half Marathon (19 października 2025) oraz Zurrieq Half Marathon & 10K (16 listopada 2025).

Running Europe Tour to międzynarodowy projekt promujący zdrowie, kulturę, historię i turystykę poprzez bieganie. Warszawa, Palermo i Malta tworzą razem sieć miast otwartych na biegaczy z całego świata, a każdy z biegów to okazja do poznania lokalnych tradycji i społeczności.

W sumie w cyklu wystartuje około 25 tysięcy biegaczy z całej Europy. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie trzy biegi, zostaną sklasyfikowani w specjalnym rankingu, tworząc tym samym elitarną grupę ambasadorów biegania przez granice i kultury.

Biegnij Warszawo 2025 z międzynarodowym wsparciem

Running Europe Tour to efekt współpracy trzech pasjonatów i wizjonerów biegania – Bogusława Mamińskiego, legendy polskiej lekkoatletyki, wicemistrza świata na 3000 metrów z przeszkodami, Nando Sorbello, twórcy cyklu Running Sicily, który uczynił Palermo jedną ze stolic biegania we Włoszech oraz Joe Micallefa, doświadczonego organizatora Malta Marathon oraz Zurrieq Half Marathon & 10K, który wejdzie w skład cyklu Running Europe Tour.

– Warszawa to miasto o długiej tradycji sportu i heroicznej historii – mówi Bogusław Mamiński. – Dla mnie to ogromna duma, że staje się punktem wyjścia projektu łączącego trzy stolice europejskiego biegania. Jestem przekonany, że Running Europe Tour zostanie zapamiętany jako przygoda, która zbliżyła różne kultury poprzez uniwersalny język biegania.

– Running Europe Tour to niezwykła okazja, aby umocnić więź między sportem a turystyką – dodaje Nando Sorbello. – Palermo, z unikalną trasą między morzem a miastem, oferuje biegaczom nie tylko techniczne wyzwanie, ale także kulturowe i krajobrazowe doświadczenie. Bycie częścią tego projektu wraz z Warszawą i Maltą to dla nas powód do dumy.

Malta od zawsze była mostem między Morzem Śródziemnym a Europą – podkreśla Joe Micallef. – Dzięki Running Europe Tour poszerzamy nasze horyzonty. To nie tylko seria zawodów, ale także zaproszenie do odkrywania miast, tradycji i społeczności poprzez bieganie. Jestem pewien, że wielki finał na Malcie będzie niezapomnianym świętem sportu i przyjaźni.

Biegnij Warszawo – inauguracja Running Europe Tour

Cykl Running Europe Tour rozpocznie tegoroczna, 17. edycja Biegnij Warszawo. To jeden z największych i najpopularniejszych w Polsce biegów masowych na 10 km, który od lat gromadzi na starcie wiele tysięcy uczestników. Jak zwykle towarzyszyć mu będzie wydarzenie Maszeruję-Kibicuję, skierowane do tych, którzy chcą aktywnie wspierać biegaczy na trasie. Dzięki temu wydarzenie integruje całe rodziny i społeczności, promując zdrowy styl życia oraz ideę, że każdy może znaleźć tu swoje miejsce – czy w biegu, czy w roli aktywnego kibica.

Jak podkreślają urzędnicy, bieg to nie tylko promocja aktywności fizycznej, ale także wymierne korzyści dla miasta – od turystyki i hotelarstwa, przez gastronomię, po budowanie pozytywnego wizerunku Warszawy za granicą.

– Chcemy, aby Warszawa była postrzegana jako otwarte, aspirujące miasto biegowe, gotowe do współpracy z partnerami z Europy. Biegnij Warszawo to nie tylko sport, to także święto społeczności i miasta, a każdy uczestnik staje się częścią tej wyjątkowej energii – komentuje Marcin Kraszewski, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy.

Ambasadorem Biegnij Warszawo ponownie został multimedalista mistrzostw świata i Europy Marcin Lewandowski, który zapowiedział swój udział w biegu. – To wyjątkowe wydarzenie, które łączy sport i wspólnotę. Jako żołnierz i sportowiec czuję, że idea biegania przez historię i kulturę idealnie pasuje do mojego doświadczenia – powiedział Lewandowski.

Ważną inicjatywą tegorocznej edycji Biegnij Warszawo jest aukcja numeru startowego nr 1, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Rafała Wójcika – olimpijczyka i byłego zawodnika Klubu Biegacza Sporting Międzyzdroje, zmagającego się obecnie z ciężką chorobą.

Źródło: zyciewarszawy.pl

