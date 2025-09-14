Running Europe Tour. Biegnij Warszawo łączy się z Maltą i Sycylią

– Running Europe Tour to niezwykła okazja, aby umocnić więź między sportem a turystyką – dodaje Nando Sorbello. – Palermo, z unikalną trasą między morzem a miastem, oferuje biegaczom nie tylko techniczne wyzwanie, ale także kulturowe i krajobrazowe doświadczenie. Bycie częścią tego projektu wraz z Warszawą i Maltą to dla nas powód do dumy.

Malta od zawsze była mostem między Morzem Śródziemnym a Europą – podkreśla Joe Micallef. – Dzięki Running Europe Tour poszerzamy nasze horyzonty. To nie tylko seria zawodów, ale także zaproszenie do odkrywania miast, tradycji i społeczności poprzez bieganie. Jestem pewien, że wielki finał na Malcie będzie niezapomnianym świętem sportu i przyjaźni.

Biegnij Warszawo – inauguracja Running Europe Tour

Cykl Running Europe Tour rozpocznie tegoroczna, 17. edycja Biegnij Warszawo. To jeden z największych i najpopularniejszych w Polsce biegów masowych na 10 km, który od lat gromadzi na starcie wiele tysięcy uczestników. Jak zwykle towarzyszyć mu będzie wydarzenie Maszeruję-Kibicuję, skierowane do tych, którzy chcą aktywnie wspierać biegaczy na trasie. Dzięki temu wydarzenie integruje całe rodziny i społeczności, promując zdrowy styl życia oraz ideę, że każdy może znaleźć tu swoje miejsce – czy w biegu, czy w roli aktywnego kibica.

Jak podkreślają urzędnicy, bieg to nie tylko promocja aktywności fizycznej, ale także wymierne korzyści dla miasta – od turystyki i hotelarstwa, przez gastronomię, po budowanie pozytywnego wizerunku Warszawy za granicą.

– Chcemy, aby Warszawa była postrzegana jako otwarte, aspirujące miasto biegowe, gotowe do współpracy z partnerami z Europy. Biegnij Warszawo to nie tylko sport, to także święto społeczności i miasta, a każdy uczestnik staje się częścią tej wyjątkowej energii – komentuje Marcin Kraszewski, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy.

Reklama Reklama

Ambasadorem Biegnij Warszawo ponownie został multimedalista mistrzostw świata i Europy Marcin Lewandowski, który zapowiedział swój udział w biegu. – To wyjątkowe wydarzenie, które łączy sport i wspólnotę. Jako żołnierz i sportowiec czuję, że idea biegania przez historię i kulturę idealnie pasuje do mojego doświadczenia – powiedział Lewandowski.

Ważną inicjatywą tegorocznej edycji Biegnij Warszawo jest aukcja numeru startowego nr 1, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Rafała Wójcika – olimpijczyka i byłego zawodnika Klubu Biegacza Sporting Międzyzdroje, zmagającego się obecnie z ciężką chorobą.