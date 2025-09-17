14.1°C
Życie Warszawy

Dawne tradycje, warsztaty rzemiosła i rekonstrukcje. Piknik historyczny w Warszawie

Publikacja: 17.09.2025 10:15

Piknik Historyczny w Ursusie odbędzie się w niedzielę 21 września

Foto: ursus.um.warszawa.pl, autor: Amatum Agencja Artystyczna

Foto: ursus.um.warszawa.pl, autor: Amatum Agencja Artystyczna

Anna Rogalska
Już w najbliższą niedzielę 21 września w warszawskim Ursusie odbędzie się Piknik Historyczny. Podczas wydarzenia nie zabraknie atrakcji dla miłośników polskiej historii, kultury i tradycji. Uczestnicy będą mieli okazję przenieść się w realia XVII wieku.

Piknik Historyczny w Ursusie odbędzie się w niedzielę 21 września w godz. 15-19 przy pasażu przy ul. Jana Onufrego Zagłoby. Na wydarzenie zaprasza Urząd Dzielnicy Ursus.

Piknik Historyczny w Ursusie. Jakie atrakcje czekają na uczestników?

Podczas Pikniku Historycznego w Ursusie mieszkańcy będą mogli zobaczyć jak wyglądało życie codzienne, kultura i tradycje w XVII-wiecznej Polsce. Nie zabraknie atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przygotowano liczne pokazy, warsztaty i inscenizacje. Na uczestników czekają różne stanowiska rekonstrukcyjne i warsztaty przybliżające dawne techniki rzemieślnicze.

Jak zapowiadają organizatorzy, w namiocie Zagłoby będzie można spotkać barwne postacie z epoki, a w obozowisku piechoty poznać realia dawnego żołnierstwa. Zaprezentowane zostaną także stroje historyczne. Odbędą się pokazy tańców dworskich czy szermierki szablą polską. 

Piknik Historyczny w Ursusie

Piknik Historyczny w Ursusie

Foto: ursus.um.warszawa.pl

Warsztaty rzemieślnicze i inne atrakcje. Wybij starą monetę i zagraj w grę plebejską

Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się pracy dawnych warsztatów rzemieślniczych i spróbować swoich sił w tkactwie czy garncarstwie. Na mieszkańców czekać będą:

  • warsztat tkacki
  • warsztat garncarski
  • warsztat zielarski
  • mincerz, u którego będzie można wybić monetę z XVII w.

Przygotowano również takie atrakcje, jak:

  • warsztaty kuglarskie
  • strzelnica łucznicza
  • gry plebejskie
