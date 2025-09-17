Dawne tradycje, warsztaty rzemiosła i rekonstrukcje. Piknik historyczny w Warszawie

Piknik Historyczny w Ursusie odbędzie się w niedzielę 21 września
Piknik Historyczny w Ursusie odbędzie się w niedzielę 21 września w godz. 15-19 przy pasażu przy ul. Jana Onufrego Zagłoby. Na wydarzenie zaprasza Urząd Dzielnicy Ursus.
Podczas Pikniku Historycznego w Ursusie mieszkańcy będą mogli zobaczyć jak wyglądało życie codzienne, kultura i tradycje w XVII-wiecznej Polsce. Nie zabraknie atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przygotowano liczne pokazy, warsztaty i inscenizacje. Na uczestników czekają różne stanowiska rekonstrukcyjne i warsztaty przybliżające dawne techniki rzemieślnicze.
Jak zapowiadają organizatorzy, w namiocie Zagłoby będzie można spotkać barwne postacie z epoki, a w obozowisku piechoty poznać realia dawnego żołnierstwa. Zaprezentowane zostaną także stroje historyczne. Odbędą się pokazy tańców dworskich czy szermierki szablą polską.
Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się pracy dawnych warsztatów rzemieślniczych i spróbować swoich sił w tkactwie czy garncarstwie. Na mieszkańców czekać będą:
Przygotowano również takie atrakcje, jak:
Podczas pikniku odwiedzić będzie można również stanowiska rekonstrukcyjne oraz zobaczyć ciekawe pokazy.
Stanowiska rekonstrukcyjne:
Pokazy: