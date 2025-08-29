W piątek 5 września o godz. 18 na placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Polskiej Akcji Humanitarnej „Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce”.



„Bądźcie z nami […]! To wyjątkowa okazja, abyśmy mogli spotkać się osobiście i patrząc Wam w oczy, powiedzieć dziękujemy” – zachęcają organizatorzy.

„Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce” to wystawa Polskiej Akcji Humanitarnej, na której zaprezentowane zostaną zdjęcia fotografa Aleksandra „Hasztagalka” Małachowskiego oraz zdjęcia z zasobów PAH, autorstwa jej pracowniczki Alicji Ryś.

„Wystawa jest świadectwem naszej wspólnej pracy i ogromnej skali wsparcia, z jaką udało nam się dotrzeć do ludzi w ciągu roku od tego kataklizmu. To również okazja do spotkania się na żywo z autorami zdjęć: Aleksandrem „Hasztagalkiem" Małachowskim, który w wyjątkowy sposób uchwycił piękno południowo-zachodniej Polski oraz same ślady powodzi, a także z Alicją Ryś, pracowniczką PAH, która sportretowała osoby, którym pomogliśmy” – informują organizatorzy wystawy.

Wstęp na wernisaż wystawy na placu Centralnym w Warszawie 5 września o godz. 18 jest nielimitowany i bezpłatny. Wystawę oglądać będzie można do 4 października 2025 roku. Ponadto zdjęcia z niej dostępne będą w wersji cyfrowej na platformie DOM Polskiej Akcji Humanitarnej.