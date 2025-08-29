28.9°C
1004 hPa
Życie Warszawy

„Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce”. Wernisaż wystawy Polskiej Akcji Humanitarnej

Publikacja: 29.08.2025 12:15

5 września na placu Centralnym w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy „Ślad po wodzie. Rok po pow

5 września na placu Centralnym w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy „Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce”

Foto: Givaga / Adobe Stock, Polska Akcja Humanitarna

Joanna Kamińska
W piątek 5 września o godz. 18 na placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Polskiej Akcji Humanitarnej „Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce”.

„Bądźcie z nami […]! To wyjątkowa okazja, abyśmy mogli spotkać się osobiście i patrząc Wam w oczy, powiedzieć dziękujemy” – zachęcają organizatorzy.

„Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce”. Wernisaż wystawy 5 września w Warszawie

„Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce” to wystawa Polskiej Akcji Humanitarnej, na której zaprezentowane zostaną zdjęcia fotografa Aleksandra „Hasztagalka” Małachowskiego oraz zdjęcia z zasobów PAH, autorstwa jej pracowniczki Alicji Ryś.

Polecane
Artur Żmijewski
sobota-niedziela
Artur Żmijewski zaśpiewa utwory Leonarda Cohena

„Wystawa jest świadectwem naszej wspólnej pracy i ogromnej skali wsparcia, z jaką udało nam się dotrzeć do ludzi w ciągu roku od tego kataklizmu. To również okazja do spotkania się na żywo z autorami zdjęć: Aleksandrem „Hasztagalkiem" Małachowskim, który w wyjątkowy sposób uchwycił piękno południowo-zachodniej Polski oraz same ślady powodzi, a także z Alicją Ryś, pracowniczką PAH, która sportretowała osoby, którym pomogliśmy” – informują organizatorzy wystawy.

Wstęp na wernisaż wystawy na placu Centralnym w Warszawie 5 września o godz. 18 jest nielimitowany i bezpłatny. Wystawę oglądać będzie można do 4 października 2025 roku. Ponadto zdjęcia z niej dostępne będą w wersji cyfrowej na platformie DOM Polskiej Akcji Humanitarnej.

Reklama
Reklama

„Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce”: Program wernisażu

W trakcie wernisażu wystawy „Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce” Polskiej Akcji Humanitarnej nie zabraknie muzyki na żywo, przemówień i poczęstunku. Szczegółowy program wydarzenia przedstawia się następująco:

  • muzyka na żywo w wykonaniu Ksawerego Wójcińskiego;
  • przeczytanie fragmentu jednej z historii osób dotkniętych powodzią w wykonaniu aktorki Iwony Sztuby;
  • przemówienia: prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej Macieja Bagińskiego, kuratorki wystawy Alicji Ryś oraz fotografa Aleksandra „Hasztagalka” Małachowskiego;
  • przeczytanie kolejnych historii osób dotkniętych powodzią w wykonaniu aktorki Iwony Sztuby;
  • poczęstunek ciastem od Koła Gospodyń Wiejskich „Roztoczanki” oraz lemoniadą od Baru Studio;
  • muzyka na żywo w wykonaniu Ksawerego Wójcińskiego.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Ostatnie w tym sezonie „Warszawskie Kocykowanie" odbędzie się w niedzielę na Placu Centralnym
niedziela

Kocykowanie na Placu Centralnym. Atrakcje na konic wakacji

Artur Żmijewski
sobota-niedziela

Artur Żmijewski zaśpiewa utwory Leonarda Cohena

„Powiśle w filmach Stanisława Barei. Spacer z przewodnikiem” odbędzie się w sobotę 30 sierpnia
sobota

Lubisz filmy Stanisława Barei? Ta impreza jest dla ciebie

Wieczór zakończy wyjątkowa akcja wypuszczania nietoperzy
sobota

Noc Nietoperzy w Warszawie. Moc atrakcji w pawilonie Kamień

Finał Męskiego Grania odbędzie się w ten weekend na warszawskim Lotnisku Bemowo
piątek-sobota

Wielki finał Męskiego Grania. Muzyczna uczta na Bemowie

Zapisy na rajd ruszyły 6 sierpnia
bieg 20 września, zapisy trwają

Mazowieckie Tropy. Biegi na orientację pod Warszawą

Program wydarzenia obejmuje różnorodne konkurencje dogfrisbee
sobota-niedziela

Latające psy w Wilanowie. Dwa dni pokazów dogfrisbee

24 sierpnia w Wawrze odbędzie się piknik na zakończenie wakacji
niedziela

To będzie „niezapomniany wieczór”. Gwiezdne wojny, bajkostwory i koncert Kasi Kowalskiej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama