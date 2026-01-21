-12.8°C
Życie Warszawy
Szachy z mistrzem i drugie życie ubrań. Ferie nad Wisłą w Warszawie nie tylko dla dzieci

Publikacja: 21.01.2026 08:00

Najmłodsi warszawiacy mogą skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Dzielnicę Wisła

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Na młodszych i starszych mieszkańców Warszawy w czasie ferii zimowych 2026 czeka wiele ciekawych atrakcji. Na szereg wydarzeń zaprasza m.in. Dzielnica Wisła. Nie zabraknie aktywności plenerowych, gier i warsztatów.

Ferie zimowe na Mazowszu potrwają do 1 lutego 2026 r. Dla mieszkańców stolicy przygotowano wiele ciekawych wydarzeń nad Wisłą.

Ferie nad Wisłą. Partia szachów i warsztaty w Kamieniu

Choć może nie każdy zetknął się z tym określeniem, Dzielnica Wisła od lat funkcjonuje na mapie stolicy jako nieformalna 19. dzielnica Warszawy. To przestrzeń obejmująca tereny nad brzegiem Wisły, która łączy przyrodę z miejską kulturą i rekreacją. Stanowi miejsce spotkań i plenerowych aktywności.

W najbliższą sobotę 24 stycznia Dzielnica Wisła zaprasza na dwa wydarzenia.

  • Szachy w Kawiarni Przystań – w godz. 15-20 będzie można doskonalić umiejętności gry w szachy pod okiem Fundacji Inicjatyw Niebanalnych. Zaplanowano m.in. spotkania z ekspertami i arcymistrzami. Mile widziani są pasjonaci szachów na każdym poziomie.
  • Warsztaty w Kamieniu – o godz. 12 rozpoczną się warsztaty w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Podczas spotkania będzie można odkryć sekrety życia zająca szaraka, dowiedzieć się, gdzie można spotkać zające w Warszawie oraz porozmawiać o zagrożeniach, jakie czyhają na nie w obecnym świecie – od ruchu drogowego, przez utratę siedlisk, po niepotrzebne „ratowanie” młodych. Będzie można dowiedzieć się również, jak należy postępować, gdy znajdzie się małego zająca i dlaczego nie wolno zabierać go do domu. Czy faktycznie śpi z otwartymi oczami, dlaczego ma tak długie uszy i po co urządza bokserskie pojedynki? Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty obowiązują zapisy.
Niedziela w duchu zero waste

Z kolei w niedzielę 25 stycznia w godz. 10-19 w restauracji Monkey Love odbędzie się wydarzenie w duchu zero waste - „Między Szafami”. Jak zapowiadają organizatorzy, to niecodzienne targi, które łączą modę z historią, a unikatowe dodatki odkrywają nowe życie. Podczas wydarzenia nie zabraknie muzyki i dobrej kuchni.

Poniedziałkowe biegi nad Wisłą i biegówki

W poniedziałki można skorzystać z oferty spotkań treningowych #BiegamDobrze dla Rak'n'Roll na Plaży Poniatówka w klubokawiarni MOSiR „Poranki i Wieczory”.

W każdy poniedziałek o godz. 19 pod okiem profesjonalistów można przygotować się do startu w 20. Półmaratonie Warszawskim lub Warszawskiej Piątce. Najbliższa okazja w poniedziałek 26 stycznia. 

Tereny wzdłuż Wisły to również miejsce, które może służyć rodzinnym, zimowym aktywnościom, takim jak biegi na nartach.

„Las łęgowy i ścieżki rekreacyjne wzdłuż Wisły pierwszy raz od wielu lat stały się idealną przestrzenią do eksploracji Wisły na nartach biegowych. Niezmiernie nas cieszy, że Dzielnica Wisła na nowo brzmi posuwistym szuraniem, zarówno na lewym jak i prawym brzegu” – mówi Jan Piotrowski, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły.

Bezpieczeństwo nad wodą i wystawa o wodzie

Wisła w zimowych okolicznościach stanowi malowniczy widok i zachęca do spacerów wzdłuż jej brzegów. Zarówno latem, jak i zimą nad wodą najważniejsze jest bezpieczeństwo. W sobotę 31 stycznia OSP Warszawa Ratownictwo Wodne zaprasza do udziału w szkoleniu z zasad rozsądnego podejścia do rzeki. Spotkanie odbędzie się o godz. 12 w Porcie Czerniakowskim. 

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza z kolei na wystawę plenerową nawiązującą do otwartej wystawy czasowej „Oblicza wody w kulturach Azji i Oceanii”. Obiekty prezentowane są w szklanych kubikach pod nowo otwartym Pawilonem Tańca. Wystawa potrwa do końca maja 2026 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

