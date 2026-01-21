Niedziela w duchu zero waste

Z kolei w niedzielę 25 stycznia w godz. 10-19 w restauracji Monkey Love odbędzie się wydarzenie w duchu zero waste - „Między Szafami”. Jak zapowiadają organizatorzy, to niecodzienne targi, które łączą modę z historią, a unikatowe dodatki odkrywają nowe życie. Podczas wydarzenia nie zabraknie muzyki i dobrej kuchni.

Poniedziałkowe biegi nad Wisłą i biegówki

W poniedziałki można skorzystać z oferty spotkań treningowych #BiegamDobrze dla Rak'n'Roll na Plaży Poniatówka w klubokawiarni MOSiR „Poranki i Wieczory”.

W każdy poniedziałek o godz. 19 pod okiem profesjonalistów można przygotować się do startu w 20. Półmaratonie Warszawskim lub Warszawskiej Piątce. Najbliższa okazja w poniedziałek 26 stycznia.

Tereny wzdłuż Wisły to również miejsce, które może służyć rodzinnym, zimowym aktywnościom, takim jak biegi na nartach.

„Las łęgowy i ścieżki rekreacyjne wzdłuż Wisły pierwszy raz od wielu lat stały się idealną przestrzenią do eksploracji Wisły na nartach biegowych. Niezmiernie nas cieszy, że Dzielnica Wisła na nowo brzmi posuwistym szuraniem, zarówno na lewym jak i prawym brzegu” – mówi Jan Piotrowski, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły.

Bezpieczeństwo nad wodą i wystawa o wodzie

Wisła w zimowych okolicznościach stanowi malowniczy widok i zachęca do spacerów wzdłuż jej brzegów. Zarówno latem, jak i zimą nad wodą najważniejsze jest bezpieczeństwo. W sobotę 31 stycznia OSP Warszawa Ratownictwo Wodne zaprasza do udziału w szkoleniu z zasad rozsądnego podejścia do rzeki. Spotkanie odbędzie się o godz. 12 w Porcie Czerniakowskim.

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza z kolei na wystawę plenerową nawiązującą do otwartej wystawy czasowej „Oblicza wody w kulturach Azji i Oceanii”. Obiekty prezentowane są w szklanych kubikach pod nowo otwartym Pawilonem Tańca. Wystawa potrwa do końca maja 2026 roku.