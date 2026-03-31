Wypadek nastolatków na hulajnodze w Wilanowie. Śmigłowiec LPR w akcji

Dwaj 14-latkowie jadący wspólnie jedną hulajnogą elektryczną zderzyli się z ciągnikiem rolniczym przy ulicy Drewny. Jeden z chłopców z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. To zdarzenie przypomina kolejny raz o ryzyku lekceważenia przepisów drogowych a tym samy własnego zdrowia i życia.



Do groźnego zdarzenia doszło na bocznej drodze wzdłuż ulicy Drewny w Warszawie. Kierowca ciągnika rolniczego z przyczepą oraz dwaj nastolatkowie poruszający się na hulajnodze jechali w tym samym kierunku. W momencie, gdy rolnik rozpoczął manewr skrętu w prawo w drogę gruntową, kierujący hulajnogą podjął próbę wyprzedzania pojazdu z prawej strony.

W wyniku tego manewru doszło do bezpośredniego zderzenia obu pojazdów. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a stan jednego z poszkodowanych wymagał wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Doszło do bezpośredniego zderzenia obu pojazdów na zdjęciu. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe Foto: policja

Jazda parami jest zabroniona

Policjanci i eksperci od bezpieczeństwa przypominają, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem przeznaczonym wyłącznie dla jednej osoby. Wspólna jazda dwóch osób drastycznie ogranicza możliwość panowania nad urządzeniem i wydłuża drogę hamowania.