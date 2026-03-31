Życie Warszawy
Wypadek nastolatków na hulajnodze w Wilanowie. Śmigłowiec LPR w akcji

Publikacja: 31.03.2026 15:15

Użytkownicy hulajnóg są szczególnie narażeni na urazy, ponieważ nie chroni ich żadna karoseria ani systemy bezpieczeństwa. Tak było i w tym przypadku, gdy nastolatkowie jadący jedną hulajnogą najechali na traktor

Foto: mat. pras.

M.B.
Dwaj 14-latkowie jadący wspólnie jedną hulajnogą elektryczną zderzyli się z ciągnikiem rolniczym przy ulicy Drewny. Jeden z chłopców z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. To zdarzenie przypomina kolejny raz o ryzyku lekceważenia przepisów drogowych a tym samy własnego zdrowia i życia.

Do groźnego zdarzenia doszło na bocznej drodze wzdłuż ulicy Drewny w Warszawie. Kierowca ciągnika rolniczego z przyczepą oraz dwaj nastolatkowie poruszający się na hulajnodze jechali w tym samym kierunku. W momencie, gdy rolnik rozpoczął manewr skrętu w prawo w drogę gruntową, kierujący hulajnogą podjął próbę wyprzedzania pojazdu z prawej strony.

W wyniku tego manewru doszło do bezpośredniego zderzenia obu pojazdów. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a stan jednego z poszkodowanych wymagał wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Foto: policja

Jazda parami jest zabroniona

Policjanci i eksperci od bezpieczeństwa przypominają, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem przeznaczonym wyłącznie dla jednej osoby. Wspólna jazda dwóch osób drastycznie ogranicza możliwość panowania nad urządzeniem i wydłuża drogę hamowania.

W tym przypadku złamanie tego podstawowego zakazu w połączeniu z ryzykownym manewrem wyprzedzania doprowadziło do wypadku, który mógł skończyć się tragicznie. Użytkownicy hulajnóg są szczególnie narażeni na urazy, ponieważ nie chroni ich żadna karoseria ani systemy bezpieczeństwa typowe dla samochodów.

Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących kasków

To zdarzenie staje się pretekstem do przypomnienia o nadchodzących zmianach w prawie. Już od czerwca 2026 roku używanie kasków ochronnych stanie się obowiązkowe dla wszystkich osób poniżej 16. roku życia korzystających z hulajnóg elektrycznych.

Choć obecnie jest to jedynie zalecenie, specjaliści podkreślają, że ochrona głowy może uratować życie podczas upadku czy zderzenia z większym pojazdem. Oprócz wyposażenia ochronnego kluczowa pozostaje jednak zasada ograniczonego zaufania i zachowanie szczególnej ostrożności podczas omijania i wyprzedzania innych uczestników ruchu.

Apel o rozwagę na drogach

Służby apelują do rodziców i młodzieży o większą odpowiedzialność. Każda decyzja o złamaniu przepisów, jak chociażby jazda w kilka osób na jednym urządzeniu, niesie za sobą realne zagrożenie zdrowia.

Wspólne korzystanie z infrastruktury drogowej wymaga przewidywania ruchów innych kierowców, zwłaszcza w rejonach, gdzie poruszają się duże maszyny rolnicze lub budowlane. Chwila pośpiechu czy nieuwagi na drodze może mieć konsekwencje odczuwalne przez całe życie.

Źródło: zyciewarszawy.pl

