Życie Warszawy
Mikropojazdy w metrze. Czy to dobre miejsce do ich przewozu?

Publikacja: 24.03.2026 07:45

Wielu pasażerów metra uważa, że wagony nie są miejscem, gdzie należy przwozić e-jeździdła

Wielu pasażerów metra uważa, że wagony nie są miejscem, gdzie należy przwozić e-jeździdła

Foto: Jakub Czermiński

W stołecznej komunikacji można spokojnie przewozić zarówno elektryczne rowery jak i hulajnogi. W ostatni weekend, gdy witaliśmy wiosnę, w wielu sytuacjach w metrze dawało się odczuć, że właścicieli e-jeździdeł nie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia. Wiele osób postuluje zablokowanie przewożenia tego typu pojazdów. Całkowitego zakazu dla takich środków transportu osobistego Warszawa prędko jednak nie wprowadzi.

- Zbieramy uwagi i wnioski od operatorów, którzy bezpośrednio prowadzą przewozy, mają bezpośrednią styczność z pasażerami, przedmiotami, które przewożą, to ich pojazdy uczestniczą w ruchu drogowym - zapewnia Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

I dodaje: - Dlatego propozycje zmian w przepisach wypracujemy z nimi; trudno dziś określić, czy propozycje ograniczeń w przewozie rowerów czy też hulajnóg się znajdą we wnioskach operatorów.

Czy metro to dobry środek transportu dla e-rowerów i e-hulajnóg?

Słoneczny marcowy weekend. Wielu Warszawiaków wyciągnęło z piwnic, komórek lokatorskich i garaży swoje rowery i hulajnogi. Niektóre z nich są elektryczne.

Pojawia się pytanie, które coraz więcej osób zaczyna zadawać: czy nie powinniśmy zmienić przepisów? Może warto rozważyć zakaz przewożenia w metrze elektrycznych hulajnóg i rowerów elektrycznych, przynajmniej w godzinach największego ruchu

Jeden z pasażerów metra poskarżył się w mediach społecznościowych, że część mieszkańców właśnie z takimi pojazdami wsiadła do podziemnej kolejki. A to spowodowało spore utrudnienia.

- W wagonach było tak dużo elektrycznych hulajnóg i rowerów elektrycznych, że momentami prawie nie dało się przejść - zauważa mieszkaniec stolicy.

I dodaje, że najbardziej przykre było jednak to, że rodzice z dziećmi w wózkach często nie mieli gdzie stanąć, a co dopiero wygodnie wsiąść czy wysiąść - opisuje pasażer stołecznego metra.

Zaznacza także, że podziemna kolejka to transport publiczny i powinna być przede wszystkim dostępna dla ludzi, a nie pojazdów.

Można przewozić rowery czy hulajnogi (nie ma rozróżnienia na ich wersje elektryczne), ale w przypadku przewożenia przez pasażera roweru w miejscu wyznaczonym dla dzieci w wózkach czy osób niepełnosprawnych pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie rodzica z wózkiem dziecięcym czy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W takiej sytuacji pasażer z rowerem powinien opuścić pojazd.

- Pojawia się pytanie, które coraz więcej osób zaczyna zadawać: czy nie powinniśmy zmienić przepisów? Może warto rozważyć zakaz przewożenia w metrze elektrycznych hulajnóg i rowerów elektrycznych, przynajmniej w godzinach największego ruchu - mówi pasażer metra.

Jego zdaniem, dziś wygląda to tak, że duży sprzęt zajmuje miejsce, którego najbardziej potrzebują inni pasażerowie. - To nie jest atak na użytkowników hulajnóg czy rowerów, a raczej pytanie o priorytety w komunikacji publicznej - podsumowuje.

Jego wpis poruszył część Warszawiaków. - W pełni to rozumiem - napisał jeden z nich. Inny dodał, że nic się nie zmieni, bo “słupki procentowe poparcia, dla obecnej władzy w Warszawie, za bardzo by zjechały”.

Pojawili się też obrońcy e-hulajnóg i e-rowerów w komunikacji miejskiej. - Jeśli chcemy wysadzić ludzi z aut i wsadzić na rowery, to musimy się z tym pogodzić, że te rowery będą w przestrzeni miejskiej - napisała jedna z internautek.

I dodała, że ktoś mógł przewozić e-hulajnogę czy e-rower w metrze, bo siadł mu akumulator albo nie ma odpowiedniej wydajności, i może fizycznie nie dał rady?

- W wagonach było tak dużo elektrycznych hulajnóg i rowerów, że momentami prawie nie dało się przejś

- W wagonach było tak dużo elektrycznych hulajnóg i rowerów, że momentami prawie nie dało się przejść - zauważa mieszkaniec stolicy, który wspomina ostatni weekend w metrze.

- Ludzie, weźcie włączcie więcej rozumu i więcej empatii. Lepiej, żeby człowiek podjechał kawałek rowerem, potem metrem, potem znowu rowerem niż w aucie - zaapelowała kobieta.

Zmieniają przepisy, by nadążyć za rzeczywistością

Czy rzeczywiście elektryczne hulajnogi oraz rowery są problemem w komunikacji dla innych pasażerów?

Zapytaliśmy o to stołeczne spółki przewozowe. - Nie dostajemy tego typu skarg - przekazał nam Adam Stawicki, rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych.

Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich przekazał nam, że w ciągu ostatniego pół roku otrzymały one jedną skargę na przewóz roweru elektrycznego.

- Od początku 2025 roku wystąpiło pięć sytuacji, w których motorniczy podejmował interwencję w związku z nienależycie zabezpieczonym rowerem (bez określenia, czy to był rower elektryczny, czy nie). Nie odnotowaliśmy przypadków zniszczenia mienia - zapewnia rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Polecane
Europejskie stolice podążają w kierunku usunięcia e-hulajnóg z przestrzeni miasta
transport miejski
Czas wyrzucić hulajnogi z Warszawy? Na Zachodzie sobie poradzili

Jak poinformowała nas Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego, w latach 2020-2025 w rejestrach skarg odnotowało ono cztery zgłoszenia pasażerskie dotyczące elektrycznych hulajnóg. - Żadne z nich nie było związane z uszkodzeniem mienia - zapewnia pani rzecznik.

Dodaje też, że zasady przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez m.st. Warszawę określa Regulamin.

Zgodnie z „przepisami porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez m.st. Warszawa” zabronione jest korzystanie z łyżworolek, wrotek, deskorolek, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg lub innego sprzętu sportowego oraz urządzeń transportu osobistego lub urządzeń wspomagających.

Można przewozić rowery czy hulajnogi (nie ma rozróżnienia na ich wersje elektryczne), ale w przypadku przewożenia przez pasażera roweru w miejscu wyznaczonym dla dzieci w wózkach czy osób niepełnosprawnych pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie rodzica z wózkiem dziecięcym czy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W takiej sytuacji pasażer z rowerem powinien opuścić pojazd.

W regulaminie zapisano też, że pasażer może przewozić w pojazdach bagaż i zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu i zwierząt w pojeździe tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniać widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

Polecane
Władze warszawskich dzielnic wyraziły opinie na temat zaostrzenia przepisów dla użytkowników e-hulaj
ruch drogowy
Koniec „hulajnogowej partyzantki” w Warszawie? ZDM szykuje nowe restrykcje
- Hulajnoga (niezależnie czy elektryczna czy nie) traktowana jest jak bagaż, w przypadku rowerów także nie ma takiego rozróżnienia - wyjaśnia Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.

Przyznaje, że do Zarządu wpływają pojedyncze zgłoszenia od pasażerów związane z niewłaściwym przewożeniem rowerów i hulajnóg, ale nie odnotowano zniszczenia mienia czy uszkodzenia pojazdu.

- Przepisy porządkowe co jakiś czas są zmieniane tak, aby nadążały za zmieniającą się rzeczywistością. Obecnie trwają konsultacje z naszymi operatorami i analizy w sprawie ewentualnych propozycji ich modyfikacji - mówi Tomasz Kunert.

Zapewnia też, że ZTM zbiera uwagi i wnioski od operatorów, a propozycje zmian w przepisach wypracuje z nimi.

- Trudno dziś określić, czy propozycje ograniczeń w przewozie rowerów czy też hulajnóg się znajdą we wnioskach operatorów - przyznaje rzecznik ZTM-u.

Plan prac zakłada całkowitą rozbiórkę wysłużonej konstrukcji i wybudowanie w jej miejscu nowoczesneg
infrastruktura drogowa

Nowy most nad Kanałem Żerańskim. Znamy oferty na przebudowę przeprawy

Stan wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Towarowej już od dawna budzi niepokój specjalistó
infrastruktura drogowa

Wiadukty na Towarowej do rozbiórki. Odbudowa za dwa lata, zmiany już teraz

Docelowo odcinek S17 ma posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, nowoczesne węzły oraz systemy ochr
infrastruktura transportowa

Wyłoniono projektanta WOW. Do domknięcia ringu wciąż daleko

Obecnie prowadzone są prace nad projektem zmian w układzie linii nocnych obejmującym całą Warszawę
komunikacja

Będzie rewolucja w trasach nocnych? ZTM zapowiada zmiany

Naprawa 40 kilometrów ulic rocznie pozwala zachować ich sieć w przyzwoitym stanie technicznym
infrastruktura drogowa

Rusza sezon wielkiego frezowania. Nowy asfalt na ośmiu ważnych ulicach

Tak zgodnie z wizualiacją będzie wyglądała okolica stacji PKP Falenica po zmianach. Na początek zost
kolej

Falenica odcięta od torów. Sprawdź, jak ominąć zamknięty przejazd

Dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się w tę niedzielę na ulicach stolicy
impreza masowa

Warszawa gotowa na wielkie bieganie. Jak ominąć utrudnienia

Nowe torowisko na Rakowieckiej, dotąd poruszają się po nim tyko tramwaje linii 19
przebudowa

Ostatnie asfaltowanie na Rakowieckiej przed wielkim otwarciem

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA