Mikropojazdy w metrze. Czy to dobre miejsce do ich przewozu?

- W wagonach było tak dużo elektrycznych hulajnóg i rowerów elektrycznych, że momentami prawie nie dało się przejść - zauważa mieszkaniec stolicy.

I dodaje, że najbardziej przykre było jednak to, że rodzice z dziećmi w wózkach często nie mieli gdzie stanąć, a co dopiero wygodnie wsiąść czy wysiąść - opisuje pasażer stołecznego metra.

Zaznacza także, że podziemna kolejka to transport publiczny i powinna być przede wszystkim dostępna dla ludzi, a nie pojazdów.

- Pojawia się pytanie, które coraz więcej osób zaczyna zadawać: czy nie powinniśmy zmienić przepisów? Może warto rozważyć zakaz przewożenia w metrze elektrycznych hulajnóg i rowerów elektrycznych, przynajmniej w godzinach największego ruchu - mówi pasażer metra.

Jego zdaniem, dziś wygląda to tak, że duży sprzęt zajmuje miejsce, którego najbardziej potrzebują inni pasażerowie. - To nie jest atak na użytkowników hulajnóg czy rowerów, a raczej pytanie o priorytety w komunikacji publicznej - podsumowuje.

Jego wpis poruszył część Warszawiaków. - W pełni to rozumiem - napisał jeden z nich. Inny dodał, że nic się nie zmieni, bo “słupki procentowe poparcia, dla obecnej władzy w Warszawie, za bardzo by zjechały”.

Pojawili się też obrońcy e-hulajnóg i e-rowerów w komunikacji miejskiej. - Jeśli chcemy wysadzić ludzi z aut i wsadzić na rowery, to musimy się z tym pogodzić, że te rowery będą w przestrzeni miejskiej - napisała jedna z internautek.

I dodała, że ktoś mógł przewozić e-hulajnogę czy e-rower w metrze, bo siadł mu akumulator albo nie ma odpowiedniej wydajności, i może fizycznie nie dał rady?

- Ludzie, weźcie włączcie więcej rozumu i więcej empatii. Lepiej, żeby człowiek podjechał kawałek rowerem, potem metrem, potem znowu rowerem niż w aucie - zaapelowała kobieta.

Zmieniają przepisy, by nadążyć za rzeczywistością

Czy rzeczywiście elektryczne hulajnogi oraz rowery są problemem w komunikacji dla innych pasażerów?

Zapytaliśmy o to stołeczne spółki przewozowe. - Nie dostajemy tego typu skarg - przekazał nam Adam Stawicki, rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych.

Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich przekazał nam, że w ciągu ostatniego pół roku otrzymały one jedną skargę na przewóz roweru elektrycznego.

- Od początku 2025 roku wystąpiło pięć sytuacji, w których motorniczy podejmował interwencję w związku z nienależycie zabezpieczonym rowerem (bez określenia, czy to był rower elektryczny, czy nie). Nie odnotowaliśmy przypadków zniszczenia mienia - zapewnia rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Jak poinformowała nas Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego, w latach 2020-2025 w rejestrach skarg odnotowało ono cztery zgłoszenia pasażerskie dotyczące elektrycznych hulajnóg. - Żadne z nich nie było związane z uszkodzeniem mienia - zapewnia pani rzecznik.

Dodaje też, że zasady przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez m.st. Warszawę określa Regulamin.

Zgodnie z „przepisami porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez m.st. Warszawa” zabronione jest korzystanie z łyżworolek, wrotek, deskorolek, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg lub innego sprzętu sportowego oraz urządzeń transportu osobistego lub urządzeń wspomagających.

Można przewozić rowery czy hulajnogi (nie ma rozróżnienia na ich wersje elektryczne), ale w przypadku przewożenia przez pasażera roweru w miejscu wyznaczonym dla dzieci w wózkach czy osób niepełnosprawnych pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie rodzica z wózkiem dziecięcym czy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W takiej sytuacji pasażer z rowerem powinien opuścić pojazd.

W regulaminie zapisano też, że pasażer może przewozić w pojazdach bagaż i zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu i zwierząt w pojeździe tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniać widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

- Hulajnoga (niezależnie czy elektryczna czy nie) traktowana jest jak bagaż, w przypadku rowerów także nie ma takiego rozróżnienia - wyjaśnia Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.

Przyznaje, że do Zarządu wpływają pojedyncze zgłoszenia od pasażerów związane z niewłaściwym przewożeniem rowerów i hulajnóg, ale nie odnotowano zniszczenia mienia czy uszkodzenia pojazdu.

- Przepisy porządkowe co jakiś czas są zmieniane tak, aby nadążały za zmieniającą się rzeczywistością. Obecnie trwają konsultacje z naszymi operatorami i analizy w sprawie ewentualnych propozycji ich modyfikacji - mówi Tomasz Kunert.

Zapewnia też, że ZTM zbiera uwagi i wnioski od operatorów, a propozycje zmian w przepisach wypracuje z nimi.

- Trudno dziś określić, czy propozycje ograniczeń w przewozie rowerów czy też hulajnóg się znajdą we wnioskach operatorów - przyznaje rzecznik ZTM-u.