CPK zaprasza na teren archeologów. Mają dwa lata na badania

Najpierw wykopaliska, potem drogi

Zanim ruszą roboty budowlane, teren musi zostać dokładnie sprawdzony. Prace terenowe zaplanowano na rok. W tym czasie archeolodzy będą prowadzić wykopaliska i dokumentować znaleziska.

Na tym jednak nie koniec. Kolejne 12 miesięcy zajmie analiza i opracowanie wyników badań. Dopiero po zakończeniu całego procesu możliwe będzie pełne wykorzystanie terenu pod inwestycję.

Nawet największe inwestycje zaczynają się od… zajrzenia pod ziemię.

Warto dodać, że badania archeologiczne już trwają na terenie przyszłego lotniska. Rozpoczęły się w październiku 2023 roku i mają zakończyć się pod koniec 2026 roku – tak, by wyprzedzić prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę.

Cały proces odbywa się w ścisłej współpracy z Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, którego przedstawiciele regularnie kontrolują postęp prac. Archeolodzy działają zgodnie z przepisami i tak planują swoje działania, by nie opóźnić harmonogramu inwestycji.

Zajrzeć pod ziemię. Liczy się cena i czas

W przetargu kluczowym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena. Umowa z wyłonioną firmą ma obowiązywać przez 24 miesiące od momentu podpisania. Firmy zainteresowane realizacją zadania mają czas na składanie ofert do 10 kwietnia 2026 roku.

Badania archeologiczne to szansa na odkrycie nowych kart historii regionu – zanim zmieni się on na zawsze pod wpływem nowej infrastruktury.

To przypomnienie, że nawet największe inwestycje zaczynają się od… zajrzenia pod ziemię.