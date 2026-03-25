Życie Warszawy
CPK zaprasza na teren archeologów. Mają dwa lata na badania

Publikacja: 25.03.2026 18:15

Zanim ruszą roboty budowlane, teren musi zostać dokładnie sprawdzony.

Zanim ruszą roboty budowlane, teren musi zostać dokładnie sprawdzony.

Foto: Foster + Partners

M.B.
Przed budową dróg wokół lotniska centralnego ruszą szerokie badania archeologiczne. Prace potrwają nawet dwa lata i obejmą 18 stanowisk wskazanych przez konserwatora zabytków.

W ramach przygotowań do jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych. To niezbędny krok przed rozpoczęciem budowy układu drogowego wokół planowanego megalotniska.

Badania mają zabezpieczyć cenne dziedzictwo historyczne, zanim na teren wkroczą ciężkie maszyny.

18 stanowisk do przebadania

Zgodnie z decyzją Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, archeolodzy będą pracować na 18 stanowiskach. To miejsca, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo odkrycia śladów przeszłości.

Łączna powierzchnia badań to około 1540 arów. Wszystkie obszary znajdują się w pasach przyszłych dróg, które mają obsługiwać nowe lotnisko.


Istnieje ryzyko, że lotnisko zostanie ukończone szybciej niż kluczowe remonty linii kolejowych w sto
Kto zawiezie pasażerów do CPK. Samorząd czeka na wyliczenia
Najpierw wykopaliska, potem drogi

Zanim ruszą roboty budowlane, teren musi zostać dokładnie sprawdzony. Prace terenowe zaplanowano na rok. W tym czasie archeolodzy będą prowadzić wykopaliska i dokumentować znaleziska.

Na tym jednak nie koniec. Kolejne 12 miesięcy zajmie analiza i opracowanie wyników badań. Dopiero po zakończeniu całego procesu możliwe będzie pełne wykorzystanie terenu pod inwestycję.



Warto dodać, że badania archeologiczne już trwają na terenie przyszłego lotniska. Rozpoczęły się w październiku 2023 roku i mają zakończyć się pod koniec 2026 roku – tak, by wyprzedzić prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę.

Cały proces odbywa się w ścisłej współpracy z Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, którego przedstawiciele regularnie kontrolują postęp prac. Archeolodzy działają zgodnie z przepisami i tak planują swoje działania, by nie opóźnić harmonogramu inwestycji.

Zajrzeć pod ziemię. Liczy się cena i czas

W przetargu kluczowym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena. Umowa z wyłonioną firmą ma obowiązywać przez 24 miesiące od momentu podpisania. Firmy zainteresowane realizacją zadania mają czas na składanie ofert do 10 kwietnia 2026 roku.

Wszystkie nadesłane propozycje zmieściły się w kwocie 411 mln zł, którą zarezerwowała spółka Central
Oferty na fundamenty terminala CPK mieszczą się w budżecie

Badania archeologiczne to szansa na odkrycie nowych kart historii regionu – zanim zmieni się on na zawsze pod wpływem nowej infrastruktury.

To przypomnienie, że nawet największe inwestycje zaczynają się od… zajrzenia pod ziemię.

