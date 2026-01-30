Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej. Eksperci wydali opinię o pożarze w Ząbkach

Biegli wskazali zaprószenie ognia jako najbardziej prawdopodobną przyczynę pożaru przy ul. Powstańców 62. Wykluczono podpalenie oraz winę człowieka. Ogień, który zniszczył ponad 200 lokali, zainicjował się wewnątrz konstrukcji dachu.



Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga otrzymała szczegółową opinię biegłych z Zakładu Badania Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń Akademii Pożarniczej w Warszawie.

Dokument dotyczy zdarzeń z 3 lipca 2025 roku, kiedy to w budynku mieszkalnym w Ząbkach doszło do tragicznego w skutkach pożaru. W wyniku żywiołu dach nad głową straciło ponad 500 osób, a zniszczeniu uległ dach obiektu oraz liczne lokale mieszkalne.

Nie udało się wskazać konkretnego źródła inicjacji spalania

Lokalizacja źródła ognia i przebieg zdarzenia

Z ustaleń ekspertów wynika, że proces spalania nie rozpoczął się wewnątrz mieszkań na poddaszu. Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej, pomiędzy elementami poszycia dachu skośnego nad jednym z lokali. Następnie płomienie rozprzestrzeniły się szachtami instalacyjnymi, docierając aż do garażu podziemnego. Takie drogi rozprzestrzeniania się ognia stworzyły realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia oraz zdrowia mieszkańców wyższych kondygnacji.