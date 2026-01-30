-4.9°C
Życie Warszawy
Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej. Eksperci wydali opinię o pożarze w Ząbkach

Publikacja: 30.01.2026 13:45

W wyniku żywiołu dach nad głową straciło ponad 500 osób

Foto: screen z tv Polsat

M.B.
Biegli wskazali zaprószenie ognia jako najbardziej prawdopodobną przyczynę pożaru przy ul. Powstańców 62. Wykluczono podpalenie oraz winę człowieka. Ogień, który zniszczył ponad 200 lokali, zainicjował się wewnątrz konstrukcji dachu.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga otrzymała szczegółową opinię biegłych z Zakładu Badania Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń Akademii Pożarniczej w Warszawie.

Dokument dotyczy zdarzeń z 3 lipca 2025 roku, kiedy to w budynku mieszkalnym w Ząbkach doszło do tragicznego w skutkach pożaru. W wyniku żywiołu dach nad głową straciło ponad 500 osób, a zniszczeniu uległ dach obiektu oraz liczne lokale mieszkalne.

Nie udało się wskazać konkretnego źródła inicjacji spalania

Lokalizacja źródła ognia i przebieg zdarzenia

Z ustaleń ekspertów wynika, że proces spalania nie rozpoczął się wewnątrz mieszkań na poddaszu. Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej, pomiędzy elementami poszycia dachu skośnego nad jednym z lokali. Następnie płomienie rozprzestrzeniły się szachtami instalacyjnymi, docierając aż do garażu podziemnego. Takie drogi rozprzestrzeniania się ognia stworzyły realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia oraz zdrowia mieszkańców wyższych kondygnacji.

Analiza dokumentacji wykazała, że zarządca budynku przestrzegał obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

Brak dowodów na celowe działanie lub zaniedbania

Śledczy jednoznacznie wykluczyli hipotezę o podpaleniu. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego nie wykazała, aby na powstanie pożaru miało wpływ działanie lub zaniechanie człowieka. Jako najbardziej prawdopodobny scenariusz biegli przyjęli przypadkowe zaprószenie ognia, choć ze względu na skalę zniszczeń nie udało się wskazać konkretnego źródła inicjacji spalania.

Wnętrza zostały zniszczone nie tylko przez ogień, ale również przez wodę służącą do gaszenia pożaru

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Kwestie techniczne i zgodność z przepisami ppoż

Analiza dokumentacji wykazała, że zarządca budynku przestrzegał obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Biegli zwrócili jednak uwagę na fakt, że na etapie budowy obiektu nie uwzględniono zaleceń rzeczoznawcy dotyczących wyprowadzenia ścian ogniowych ponad poszycie dachu. Prokuratura zaznaczyła jednak, że w czasie trwania procesu inwestycyjnego takie rozwiązanie nie było wymagane prawem, a sugestie rzeczoznawcy nie miały charakteru wiążącego dla dewelopera.

