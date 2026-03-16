Most na Białołęce nabiera kształtów. Postępy przy Płochocińskiej

Inwestycja nad kanałem do Faelbetu wkroczyła w ważną fazę. Po montażu stalowych belek i prefabrykowanych płyt, wykonawca przygotowuje się do betonowania konstrukcji. Nowa przeprawa ma być gotowa w połowie 2026 roku i odciążyć stary most.



Budowa mostu na Białołęce to skomplikowane przedsięwzięcie inżynieryjne, które znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu w tej części miasta. Na początku roku zamontowano dziesięć stalowych belek tworzących ustrój nośny obiektu. Każda z nich mierzy niemal 42 metry i waży 26 ton.

Po zbudowaniu nowej przeprawy stara zostanie wyłączona ze względu na zły stan techniczny Foto: ZMID

Konstrukcja opiera się na specjalnych łożyskach garnkowych, które pozwalają na bezpieczne przenoszenie obciążeń i minimalne ruchy mostu wynikające z jego pracy. Równocześnie wykonano ściany oporowe, które oddzielają plac budowy od używanej obecnie starej przeprawy.

Nowoczesne metody zamiast tradycji

Przy budowie płyty pomostu wykonawca zdecydował się na użycie nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszają tempo prac. Zamiast budować tradycyjne drewniane deskowania, robotnicy ułożyli 120 prefabrykowanych płyt betonowych ze zintegrowanym zbrojeniem.