Most na Białołęce nabiera kształtów. Postępy przy Płochocińskiej

Budowa mostu na Białołęce to skomplikowane przedsięwzięcie inżynieryjne, które znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu w tej części miasta. Na początku roku zamontowano dziesięć stalowych belek tworzących ustrój nośny obiektu. Każda z nich mierzy niemal 42 metry i waży 26 ton.
Konstrukcja opiera się na specjalnych łożyskach garnkowych, które pozwalają na bezpieczne przenoszenie obciążeń i minimalne ruchy mostu wynikające z jego pracy. Równocześnie wykonano ściany oporowe, które oddzielają plac budowy od używanej obecnie starej przeprawy.
Przy budowie płyty pomostu wykonawca zdecydował się na użycie nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszają tempo prac. Zamiast budować tradycyjne drewniane deskowania, robotnicy ułożyli 120 prefabrykowanych płyt betonowych ze zintegrowanym zbrojeniem.
Metoda ta nie tylko skraca czas robot nad kanałem, ale też ogranicza ilość generowanych odpadów. Łączna powierzchnia zamontowanych elementów to 438 m2, a ich waga wynosi około 105 ton. Dzięki temu prace przebiegają sprawniej i są mniej uciążliwe dla środowiska.
Zgodnie z harmonogramem, pod koniec marca nastąpi betonowanie płyty ustroju nośnego. Po świętach wielkanocnych, na początku kwietnia, wykonawca rozpocznie roboty drogowe na odcinkach łączących nowy most z ulicą Płochocińską.
Mimo szerokiego zakresu prac, kierowcy nie muszą obawiać się zamknięcia trasy – przejazd przez cały czas pozostaje możliwy. Poza samą konstrukcją mostu, projekt obejmuje przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej oraz montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Nieczynna sieć ciepłownicza zostanie zdemontowana, a teren zyska nową kanalizację deszczową.
Nowy most o długości 41 metrów powstaje po południowej stronie obecnej przeprawy, która ze względu na zły stan techniczny zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Inwestycja o wartości 24,2 mln zł jest realizowana przez firmę Domost pod nadzorem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
Projekt otrzymał znaczące dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wsparcia rozwoju Warszawy, które wyniosło ponad 16,4 mln zł. Resztę kosztów miasto pokrywa z własnych środków, dbając o trwałe rozwiązanie problemów komunikacyjnych na Białołęce.