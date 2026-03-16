Życie Warszawy
Most na Białołęce nabiera kształtów. Postępy przy Płochocińskiej

Publikacja: 16.03.2026 15:40

Przy budowie płyty pomostu wykonawca zdecydował się na użycie nowoczesnych rozwiązań, które przyspie

Przy budowie płyty pomostu wykonawca zdecydował się na użycie nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszają tempo prac.

Foto: ZMID

M.B.
Inwestycja nad kanałem do Faelbetu wkroczyła w ważną fazę. Po montażu stalowych belek i prefabrykowanych płyt, wykonawca przygotowuje się do betonowania konstrukcji. Nowa przeprawa ma być gotowa w połowie 2026 roku i odciążyć stary most.

Budowa mostu na Białołęce to skomplikowane przedsięwzięcie inżynieryjne, które znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu w tej części miasta. Na początku roku zamontowano dziesięć stalowych belek tworzących ustrój nośny obiektu. Każda z nich mierzy niemal 42 metry i waży 26 ton.

Po zbudowaniu nowej przeprawy stara zostanie wyłączona ze względu na zły stan techniczny

Po zbudowaniu nowej przeprawy stara zostanie wyłączona ze względu na zły stan techniczny

Foto: ZMID

Konstrukcja opiera się na specjalnych łożyskach garnkowych, które pozwalają na bezpieczne przenoszenie obciążeń i minimalne ruchy mostu wynikające z jego pracy. Równocześnie wykonano ściany oporowe, które oddzielają plac budowy od używanej obecnie starej przeprawy.

Nowoczesne metody zamiast tradycji

Przy budowie płyty pomostu wykonawca zdecydował się na użycie nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszają tempo prac. Zamiast budować tradycyjne drewniane deskowania, robotnicy ułożyli 120 prefabrykowanych płyt betonowych ze zintegrowanym zbrojeniem.

Zgodnie z harmonogramem, pod koniec marca nastąpi betonowanie płyty ustroju nośnego.

Zgodnie z harmonogramem, pod koniec marca nastąpi betonowanie płyty ustroju nośnego.

Foto: ZMID

Metoda ta nie tylko skraca czas robot nad kanałem, ale też ogranicza ilość generowanych odpadów. Łączna powierzchnia zamontowanych elementów to 438 m2, a ich waga wynosi około 105 ton. Dzięki temu prace przebiegają sprawniej i są mniej uciążliwe dla środowiska.

Planowane betonowanie i prace drogowe

Zgodnie z harmonogramem, pod koniec marca nastąpi betonowanie płyty ustroju nośnego. Po świętach wielkanocnych, na początku kwietnia, wykonawca rozpocznie roboty drogowe na odcinkach łączących nowy most z ulicą Płochocińską.

Po świętach wielkanocnych, na początku kwietnia, wykonawca rozpocznie roboty drogowe na odcinkach łą

Po świętach wielkanocnych, na początku kwietnia, wykonawca rozpocznie roboty drogowe na odcinkach łączących nowy most z ulicą Płochocińską

Foto: ZMID

Mimo szerokiego zakresu prac, kierowcy nie muszą obawiać się zamknięcia trasy – przejazd przez cały czas pozostaje możliwy. Poza samą konstrukcją mostu, projekt obejmuje przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej oraz montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Nieczynna sieć ciepłownicza zostanie zdemontowana, a teren zyska nową kanalizację deszczową.

Finansowanie i cel inwestycji

Nowy most o długości 41 metrów powstaje po południowej stronie obecnej przeprawy, która ze względu na zły stan techniczny zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Inwestycja o wartości 24,2 mln zł jest realizowana przez firmę Domost pod nadzorem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

