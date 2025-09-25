15.4°C
Życie Warszawy

Szeleszczące historie Ochoty. Zrób zdjęcie i opowiedz historię warszawskich drzew

Publikacja: 25.09.2025 07:50

Topola kanadyjska z Ochoty kandydowała do tytułu Warszawskiego Drzewa Roku 2025

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Warszawska Ochota kryje w sobie coś więcej niż tylko miejską architekturę – to dzielnica, w której przyroda subtelnie przeplata się z codziennością. Urząd Dzielnicy Ochota ogłasza I edycję konkursu fotograficznego, który ma na celu uchwycenie piękna i historii ochockich drzew.

Drzewa, cisi świadkowie historii, rosną tu od lat, zdobiąc podwórka, aleje, parki i place. Ten konkurs ma na celu uchwycenie ich piękna, różnorodności i obecności – zarówno tej spektakularnej, jak i ledwo dostrzegalnej. Organizatorzy zachęcają wszystkich miłośników fotografii, natury i Warszawy do podzielenia się swoim spojrzeniem na to, co z pozoru zwyczajne, a tak naprawdę wyjątkowe. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, w szczególności dla fotografów amatorów z Warszawy.

Szczegóły konkursu i zasady uczestnictwa

Tematem konkursu są wyłącznie drzewa rosnące na terenie dzielnicy Ochota. Uczestnicy mają czas do 15 października 2025 roku na wykonanie oraz zgłoszenie swoich prac. Co ważne, fotografie muszą być wykonane w tym konkretnym okresie, co ma na celu uchwycenie aktualnego stanu ochockiej przyrody.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć własnego autorstwa. Ważne są też wymogi techniczne: prace muszą być przesłane w formacie JPEG, najlepiej z minimalną kompresją, aby zachować najwyższą jakość. Organizatorzy proszą o nadsyłanie maksymalnie dużych plików, jednak bez sztucznego powiększania czy rozciągania. Co istotne, nie dopuszcza się fotomontaży. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez specjalny formularz, a do jego wypełnienia konieczne jest konto Google. Zdjęcia oraz karta zgłoszenia muszą być oznaczone tzw. „godłem”, czyli dowolnym wyrazem lub ciągiem znaków zastępującym dane autora, co zapewnia anonimowość prac na etapie oceny.

Nagrody i plenerowa wystawa

Jury Konkursu, w skład którego wejdą eksperci, przyzna cztery nagrody główne: Grand Prix, I, II i III miejsce, a także 16 wyróżnień. Na laureatów nagród rzeczowych czeka łączna pula nagród o wartości 1750 zł. Autorzy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i katalogi.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na plenerowej wystawie, która zawiśnie w listopadzie 2025 roku przed XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37A. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione trafią również do pamiątkowego katalogu.

Wydarzenie towarzyszące – fotospacer

Konkursowi towarzyszyć będzie wyjątkowe wydarzenie – fotospacer z leśnikiem i fotografem. To doskonała okazja, aby pod okiem specjalistów poszukać inspiracji i poznać miejsca, w których można znaleźć najlepsze kadry. Spacer ruszy w sobotę 27 września o godz. 10, a zbiórka zaplanowana jest pod Ośrodkiem Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Organizatorami konkursu są Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, a partnerem Agencja Wydawniczo-Reklamowa EPOGRAF Krzysztof Niedbała. Patronat honorowy objął Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody.

