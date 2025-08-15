Jak zadbać o zwierzęta w upalne dni? Kilka kluczowych zasad

Psy szczególnie źle znoszą upały, bo ich organizm chłodzi się głównie przez ziajanie
Na spacer z psem w upalne dni najlepiej wychodzić wcześnie rano i późnym wieczorem.
Jeśli trzeba wyjść w czasie, gdy temperatury są bardzo wysokie, należy unikać nagrzanych chodników i otwartych przestrzeni – wybierać miejsca z cieniem, takie jak parki czy leśne alejki. Zanim się wyjdzie, warto sprawdzić temperaturę nawierzchni, wystarczy położyć dłoń na chodniku. Jeśli po kilku sekundach robi się nieprzyjemnie gorąco, to znak, że psie łapy też mogą ucierpieć.
W upalne dni, nie wolno zostawiać czworonożnych podopiecznych na otwartym i nasłonecznionym terenie np. na chodniku pod sklepem. Psu należy zapewnić dostęp do świeżej i czystej wody, również w czasie spacerów np. za pomocą specjalnej butelki na wodę dla psa.
Psy szczególnie źle znoszą upały, bo ich organizm chłodzi się głównie przez ziajanie. Jeśli założymy im ciasny, zabudowany kaganiec, odbieramy im tę możliwość. W gorące dni może to prowadzić do przegrzania, a nawet udaru cieplnego. Dlatego warto wybierać kagańce fizjologiczne, a jeśli sytuacja pozwala, zrezygnować z nich całkowicie.
Dla zwierzaka pozostawionego w nagrzanym samochodzie czy na nasłonecznionym balkonie nawet chwila może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.
W upalny dzień temperatura wewnątrz auta może wzrosnąć do 50–60°C w kilka minut, nawet przy uchylonym oknie. Zwierzę nie ma możliwości ucieczki, a jego organizm szybko ulega przegrzaniu. Warto pamiętać, że w Polsce pozostawienie zwierzęcia w aucie w upale jest karalne – uznane jest to za znęcanie się nad zwierzęciem.
Balkon w pełnym słońcu to nie azyl, a pułapka. Kot, pies czy gryzoń w klatce zostawiony na długo na nasłonecznionym balkonie jest narażony na udar cieplny i odwodnienie. Brak cienia i miski z wodą to ogromne ryzyko, metalowe i betonowe powierzchnie potrafią rozgrzać się do niebezpiecznych temperatur, parząc łapy i brzuch.
Nie tylko domowe zwierzęta potrzebują naszej troski. Dzikie stworzenia np. koty, ptaki, jeże czy wiewiórki, również cierpią w upały. Wystawienie płaskiej miski z wodą na balkonie czy w ogrodzie może być dla nich ratunkiem. Nie płosz ich, gdy szukają chłodu w trawie pod krzewami czy piwnicach.
Ptaki szczególnie docenią miejsca, gdzie mogą się ochłodzić – płytkie naczynia z wodą pełnią funkcję kąpieliska i źródła nawodnienia. Dla wielu z nich to jedyna szansa na przetrwanie.
Wszelkie informacje o błąkających się zwierzętach (porzuconych, zagubionych), a także pozostawionych w pojazdach, należy niezwłocznie zgłaszać do straży miejskiej pod całodobowym numerem telefonu 986.