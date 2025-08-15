Jak zadbać o zwierzęta w upalne dni? Kilka kluczowych zasad

Balkon w pełnym słońcu to nie azyl, a pułapka

Dla zwierzaka pozostawionego w nagrzanym samochodzie czy na nasłonecznionym balkonie nawet chwila może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

W upalny dzień temperatura wewnątrz auta może wzrosnąć do 50–60°C w kilka minut, nawet przy uchylonym oknie. Zwierzę nie ma możliwości ucieczki, a jego organizm szybko ulega przegrzaniu. Warto pamiętać, że w Polsce pozostawienie zwierzęcia w aucie w upale jest karalne – uznane jest to za znęcanie się nad zwierzęciem.

Balkon w pełnym słońcu to nie azyl, a pułapka. Kot, pies czy gryzoń w klatce zostawiony na długo na nasłonecznionym balkonie jest narażony na udar cieplny i odwodnienie. Brak cienia i miski z wodą to ogromne ryzyko, metalowe i betonowe powierzchnie potrafią rozgrzać się do niebezpiecznych temperatur, parząc łapy i brzuch.

Pomocy potrzebują też wolno żyjące zwierzęta

Nie tylko domowe zwierzęta potrzebują naszej troski. Dzikie stworzenia np. koty, ptaki, jeże czy wiewiórki, również cierpią w upały. Wystawienie płaskiej miski z wodą na balkonie czy w ogrodzie może być dla nich ratunkiem. Nie płosz ich, gdy szukają chłodu w trawie pod krzewami czy piwnicach.

Ptaki szczególnie docenią miejsca, gdzie mogą się ochłodzić – płytkie naczynia z wodą pełnią funkcję kąpieliska i źródła nawodnienia. Dla wielu z nich to jedyna szansa na przetrwanie.

Wszelkie informacje o błąkających się zwierzętach (porzuconych, zagubionych), a także pozostawionych w pojazdach, należy niezwłocznie zgłaszać do straży miejskiej pod całodobowym numerem telefonu 986.