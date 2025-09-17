„Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym”: Ważne wydarzenie na Pradze-Północ już 20 września

W sobotę 20 września na Pradze-Północ odbędzie się Piknik zdrowotny „Kochane Zdrowie”. Uczestnicy będą mogli m.in. wykonać podstawowe badania diagnostyczne i skorzystać z porad specjalistów, a także wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Mariolę Bojarską-Ferenc oraz Jakuba Kuronia. Wstęp wolny.



Na wydarzenie zaprasza Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga-Północ.

Piknik zdrowotny już 20 września na Pradze-Północ: „Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym”

Piknik zdrowotny „Kochane Zdrowie” odbędzie się w sobotę 20 września w godz. 10-17 na parkingu przy ul. Kłopotowskiego 15 za Urzędem Dzielnicy Praga-Północ. To już druga edycja tego wydarzenia.

Hasło tegorocznego pikniku brzmi: „Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym – profilaktyka cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz profilaktyka chorób nowotworowych”. Organizatorzy chcą przypomnieć mieszkańcom o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna.

Piknik „Kochane Zdrowie” na Pradze-Północ: Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistów

W trakcie pikniku „Kochane Zdrowie” uczestnicy będą mogli bezpłatnie wykonać podstawowe badania diagnostyczne, takie jak EKG, pomiar glukozy, ciśnienia i cholesterolu. Pojawią się również mobilne gabinety diagnostyczne (osteobus i słuchobus). Ponadto skorzystać będzie można z konsultacji lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.