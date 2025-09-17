„Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym”: Ważne wydarzenie na Pradze-Północ już 20 września

20 września na Pradze-Północ odbędzie się piknik zdrowotny „Kochane Zdrowie”
Na wydarzenie zaprasza Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga-Północ.
Piknik zdrowotny „Kochane Zdrowie” odbędzie się w sobotę 20 września w godz. 10-17 na parkingu przy ul. Kłopotowskiego 15 za Urzędem Dzielnicy Praga-Północ. To już druga edycja tego wydarzenia.
Hasło tegorocznego pikniku brzmi: „Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym – profilaktyka cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz profilaktyka chorób nowotworowych”. Organizatorzy chcą przypomnieć mieszkańcom o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna.
W trakcie pikniku „Kochane Zdrowie” uczestnicy będą mogli bezpłatnie wykonać podstawowe badania diagnostyczne, takie jak EKG, pomiar glukozy, ciśnienia i cholesterolu. Pojawią się również mobilne gabinety diagnostyczne (osteobus i słuchobus). Ponadto skorzystać będzie można z konsultacji lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.
Na pikniku pojawią się stanowiska przygotowane m.in. przez: Narodowy Instytut Geriatrii i Reumatologii, Narodowy Instytut Onkologii, Okręgową Izbę Lekarską oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
W trakcie Pikniku zdrowotnego na Pradze-Północ nie zabraknie również wykładów, warsztatów i pokazów. Harmonogram tych wydarzeń przedstawia się następująco:
Ponadto w trakcie pikniku nie zabraknie zajęć plastycznych i konkursów dla dzieci.