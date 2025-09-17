14.1°C
Życie Warszawy

„Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym”: Ważne wydarzenie na Pradze-Północ już 20 września

Publikacja: 17.09.2025 13:55

20 września na Pradze-Północ odbędzie się piknik zdrowotny „Kochane Zdrowie”

Foto: Anton Gvozdikov / Adobe Stock, Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Joanna Kamińska
W sobotę 20 września na Pradze-Północ odbędzie się Piknik zdrowotny „Kochane Zdrowie”. Uczestnicy będą mogli m.in. wykonać podstawowe badania diagnostyczne i skorzystać z porad specjalistów, a także wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Mariolę Bojarską-Ferenc oraz Jakuba Kuronia. Wstęp wolny.

Na wydarzenie zaprasza Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga-Północ.

Piknik zdrowotny już 20 września na Pradze-Północ: „Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym”

Piknik zdrowotny „Kochane Zdrowie” odbędzie się w sobotę 20 września w godz. 10-17 na parkingu przy ul. Kłopotowskiego 15 za Urzędem Dzielnicy Praga-Północ. To już druga edycja tego wydarzenia.

Hasło tegorocznego pikniku brzmi: „Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym – profilaktyka cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz profilaktyka chorób nowotworowych”. Organizatorzy chcą przypomnieć mieszkańcom o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna.

Piknik „Kochane Zdrowie” na Pradze-Północ: Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistów

W trakcie pikniku „Kochane Zdrowie” uczestnicy będą mogli bezpłatnie wykonać podstawowe badania diagnostyczne, takie jak EKG, pomiar glukozy, ciśnienia i cholesterolu. Pojawią się również mobilne gabinety diagnostyczne (osteobus i słuchobus). Ponadto skorzystać będzie można z konsultacji lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.

Na pikniku pojawią się stanowiska przygotowane m.in. przez: Narodowy Instytut Geriatrii i Reumatologii, Narodowy Instytut Onkologii, Okręgową Izbę Lekarską oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Piknik zdrowotny na Pradze-Północ już w sobotę 20 września: Wykłady, warsztaty i pokazy

W trakcie Pikniku zdrowotnego na Pradze-Północ nie zabraknie również wykładów, warsztatów i pokazów. Harmonogram tych wydarzeń przedstawia się następująco:

  • godz. 10 – warsztaty „joga śmiechu”;
  • godz. 11 – pokaz gimnastyczny Marioli Bojarskiej-Ferenc;
  • godz. 11 – warsztaty z dietetykiem, koktajl bike;
  • godz. 11.30 – aktywność ruchowa dla każdego;
  • godz. 12 – wywiady o zdrowiu z Mariolą Bojarską-Ferenc i gośćmi specjalnymi;
  • godz. 13 – wykład „Profilaktyka nowotworów piersi i szyjki macicy” – specjalistka Beata Janik;
  • godz. 14-17 – warsztaty kulinarne z Jakubem Kuroniem;
  • godz. 14 – wykład „Prewencja chorób cywilizacyjnych okiem lekarza” – dr. n. med. lekarz Daniel Śliż;
  • godz. 15 – wykład „Dietoprfilaktyka chorób cywilizacyjnych” – dietetyk Ewa Sasińska;
  • godz. 15.30 – występ zespołu Tanecznego AXEL;
  • godz. 16 – koncert Kapeli Sztajer.

 Ponadto w trakcie pikniku nie zabraknie zajęć plastycznych i konkursów dla dzieci.

