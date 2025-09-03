Bezpłatne badania PSA na Mokotowskim Pożegnaniu Lata

Profilaktyczna akcja „Mężczyzna sprawdza, nie zgaduje” odbędzie się w sobotę 6 września w godz. 12-18 na terenach zielonych przy Metrze Wilanowska w ramach wydarzenia „Mokotowskie Pożegnanie Lata 2025”. Organizatorzy zapraszają mężczyzn powyżej 45. roku życia na bezpłatne badania PSA.



Jak tłumaczą organizatorzy, rak prostaty to jeden z najczęstszych nowotworów u mężczyzn - każdego roku w Polsce diagnozuje się go u 15-20 tysięcy pacjentów. Co istotne, choroba często rozwija się bezobjawowo, a kluczową rolę w skutecznym leczeniu odgrywa jej wczesne rozpoznanie.

Czym jest badanie PSA?

Badanie PSA (Prostate Specific Antigen) pozwala wykryć nieprawidłowości jeszcze zanim pojawią się objawy - to prosty test krwi, który może uratować życie. Zaleca się, aby wykonywać go regularnie - raz w roku.

Choć PSA najczęściej zalecane jest mężczyznom po 50. roku życia, wcześniejsze badania mają szczególne znaczenie dla osób z historią chorób prostaty w rodzinie. Dlatego organizatorzy zapraszają wszystkich panów powyżej 45. roku życia, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i przyszłość.

To kolejna inicjatywa profilaktyczna organizowana przez placówki należące do Grupy Mazovia. Poprzednia edycja, zrealizowana w Warszawie z okazji Dnia Ojca, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - z bezpłatnych badań PSA skorzystało 65 mężczyzn, u prawie co czwartego z nich wynik badania wskazywał na konieczność dalszej diagnostyki.