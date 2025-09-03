20.5°C
Bezpłatne badania PSA na Mokotowskim Pożegnaniu Lata

Publikacja: 03.09.2025 16:45

Badanie PSA zajmie około 10 minut - obejmuje wypełnienie dokumentów oraz pobranie próbki krwi

Foto: Adobe Stock

rbi
Profilaktyczna akcja „Mężczyzna sprawdza, nie zgaduje” odbędzie się w sobotę 6 września w godz. 12-18 na terenach zielonych przy Metrze Wilanowska w ramach wydarzenia „Mokotowskie Pożegnanie Lata 2025”. Organizatorzy zapraszają mężczyzn powyżej 45. roku życia na bezpłatne badania PSA.

Jak tłumaczą organizatorzy, rak prostaty to jeden z najczęstszych nowotworów u mężczyzn - każdego roku w Polsce diagnozuje się go u 15-20 tysięcy pacjentów. Co istotne, choroba często rozwija się bezobjawowo, a kluczową rolę w skutecznym leczeniu odgrywa jej wczesne rozpoznanie.

Czym jest badanie PSA?

Badanie PSA (Prostate Specific Antigen) pozwala wykryć nieprawidłowości jeszcze zanim pojawią się objawy - to prosty test krwi, który może uratować życie. Zaleca się, aby wykonywać go regularnie - raz w roku.

Choć PSA najczęściej zalecane jest mężczyznom po 50. roku życia, wcześniejsze badania mają szczególne znaczenie dla osób z historią chorób prostaty w rodzinie. Dlatego organizatorzy zapraszają wszystkich panów powyżej 45. roku życia, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i przyszłość.

To kolejna inicjatywa profilaktyczna organizowana przez placówki należące do Grupy Mazovia. Poprzednia edycja, zrealizowana w Warszawie z okazji Dnia Ojca, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - z bezpłatnych badań PSA skorzystało 65 mężczyzn, u prawie co czwartego z nich wynik badania wskazywał na konieczność dalszej diagnostyki.

10-minutowe badanie w kierunku raka prostaty

Badanie PSA zajmie około 10 minut - obejmuje wypełnienie dokumentów oraz pobranie próbki krwi. Zakres diagnostyki obejmuje oznaczenie poziomu PSA całkowitego, a wyniki będą dostępne 8/9 września - telefonicznie, mailowo lub do odbioru osobistego w Centrum Urologicznym Urodyn przy ul. Wiśniowej 36.

– Rak prostaty to choroba, która przez długi czas może nie dawać żadnych objawów, dlatego tak ważne jest, aby mężczyźni nie odkładali badań profilaktycznych na później. Prosty test PSA zajmuje zaledwie kilka minut, a może uratować życie. Dlatego podczas Mokotowskiego Pożegnania Lata 2025 zapraszamy panów do skorzystania z bezpłatnych badań - to doskonała okazja, aby w przyjaznej atmosferze zadbać o swoje zdrowie i zrobić pierwszy krok ku świadomej profilaktyce - podkreśla dr Gabriela Moczeniat, dyrektor zarządzająca Grupy Mazovia.

