Akcja krwiodawstwa na Mokotowie. Gdzie oddać krew w Warszawie?

W czwartek, 21 sierpnia, mieszkańcy Mokotowa będą mieli okazję, by podzielić się najcenniejszym darem – własną krwią.



W Domu Kultury KADR przy ulicy Rzymowskiego 32 w godzinach od 8:00 do 13:00 będzie działał specjalny punkt poboru krwi, w którym każdy spełniający wymogi może oddać krew i w ten sposób pomóc potrzebującym.

– Zachęcam wszystkich do udziału w tej ważnej akcji – mówi Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa. – To nie tylko wyraz obywatelskiej troski, ale także realna pomoc dla osób, które każdego dnia potrzebują transfuzji.

Gdzie w Warszawie można oddać krew?

Na co dzień krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA przy ul. Wołowskiej 137, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:00.

– Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić żadnym innym środkiem – podkreśla radna Mariola Niczyporuk. – Już 450 ml oddanej krwi może uratować czyjeś zdrowie i życie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy, którzy to mogą, regularnie dzielili się tym bezcennym darem.