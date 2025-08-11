Perfect & Łukasz Drapała zagrają w Wawrze. Koncert na plaży jest bezpłatny

W Wawrze w najbliższą sobotę 16 sierpnia zagra zespół Perfect & Łukasz Drapała. To już przedostatni z wakacyjnych występów gwiazd na Plaży Romantycznej nad Wisłą. W sobotnie popołudnie nie zabraknie także atrakcji dla rodzin z dziećmi.



Podczas kolejnej odsłony wakacyjnych koncertów na Plaży Romantycznej w Wawrze wystąpi zespół Perfect & Łukasz Drapała. W ciągu dnia zaplanowano też wiele atrakcji dla dzieci. Wstęp jest wolny.

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Koncert Perfect & Łukasz Drapała

W minioną niedzielę na Plaży Romantycznej publiczność miała okazję wysłuchać koncertu Urszuli. A już w najbliższą sobotę na scenie pojawią się kolejne gwiazdy. Swoje największe przeboje zagra zespół Perfect z wokalistą Łukaszem Drapałą.

Plenerowy koncert legendy polskiej sceny muzycznej na plaży nad Wisłą z pewnością zapewni wyjątkową atmosferę w sobotni, sierpniowy wieczór.

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Co będzie się działo w ten weekend?

Oprócz wieczornego koncertu w ciągu dnia na plaży na mieszkańców czeka wiele innych wrażeń. Atrakcje przygotowano głównie z myślą o najmłodszych. Będą to: