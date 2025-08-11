24.3°C
Życie Warszawy

Perfect & Łukasz Drapała zagrają w Wawrze. Koncert na plaży jest bezpłatny

Publikacja: 11.08.2025 00:30

Perfect & Łukasz Drapała

Perfect & Łukasz Drapała

Foto: wawer.um.warszawa.pl

Anna Rogalska
W Wawrze w najbliższą sobotę 16 sierpnia zagra zespół Perfect & Łukasz Drapała. To już przedostatni z wakacyjnych występów gwiazd na Plaży Romantycznej nad Wisłą. W sobotnie popołudnie nie zabraknie także atrakcji dla rodzin z dziećmi.

Podczas kolejnej odsłony wakacyjnych koncertów na Plaży Romantycznej w Wawrze wystąpi zespół Perfect & Łukasz Drapała. W ciągu dnia zaplanowano też wiele atrakcji dla dzieci. Wstęp jest wolny.

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Koncert Perfect & Łukasz Drapała

W minioną niedzielę na Plaży Romantycznej publiczność miała okazję wysłuchać koncertu Urszuli. A już w najbliższą sobotę na scenie pojawią się kolejne gwiazdy. Swoje największe przeboje zagra zespół Perfect z wokalistą Łukaszem Drapałą.

Plenerowy koncert legendy polskiej sceny muzycznej na plaży nad Wisłą z pewnością zapewni wyjątkową atmosferę w sobotni, sierpniowy wieczór.

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Co będzie się działo w ten weekend?

Oprócz wieczornego koncertu w ciągu dnia na plaży na mieszkańców czeka wiele innych wrażeń. Atrakcje przygotowano głównie z myślą o najmłodszych. Będą to:

  • dmuchańce
  • strefy tematyczne
  • warsztaty
  • animacje dla dzieci
  • popcorn, wata cukrowa

Jak co weekend nie zabraknie także strefy chillout i punktów gastronomicznych.

Koncert Perfect & Łukasz Drapała i inne atrakcje. Gdzie i kiedy?

Koncert zespołu Perfect & Łukasz Drapała, a także pozostałe atrakcje odbędą się na Plaży Romantycznej w Wawrze, przy ul. Rychnowskiej.

Koncert rozpocznie się w sobotę 16 sierpnia wieczorem, o godzinie 20:30. Natomiast po południu, od godziny 14:00 do 20:00 na mieszkańców czekają pozostałe atrakcje.

Jak dojechać na plażę?

Jak informuje Urząd Dzielnicy Wawer, w soboty i niedziele ul. Romantyczna i ul. Rychnowska będą wyłączone z ruchu samochodowego. Nie będzie możliwości dojazdu samochodem bezpośrednio na Plażę Romantyczną. Dojechać można komunikacją miejską albo bezpłatnym autobusem wynajętym przez urząd. Będzie on kursował od godz. 14:00 do 20:30 na trasie:

  • przystanek początkowy Ośrodek Szkoleniowy 01- przystanek końcowy Romantyczna 02
  • przystanek początkowy Romantyczna 02-przystanek końcowy Ośrodek Szkoleniowy 01

Można także skorzystać z ogólnodostępnych parkingów:

  • Wał Miedzeszyński – obok sklepu Top Market,
  • ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowa – naprzeciwko hotelu Double Tree by Hilton,
  • przy Urzędzie Dzielnicy Wawer
  • przy ul. Sitowie

Utrudniony jest także dojazd na plażę Wałem Miedzeszyńskim od strony Gocławia. Trwają tam prace MPWiK związane z budową magistrali wodociągowej na wysokości ul. Cyklamenów. 

,,Wakacyjna Plaża Wawer"

,,Wakacyjna Plaża Wawer"

Foto: wawer.um.warszawa.pl

