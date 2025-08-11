Perfect & Łukasz Drapała zagrają w Wawrze. Koncert na plaży jest bezpłatny

Perfect & Łukasz Drapała
Podczas kolejnej odsłony wakacyjnych koncertów na Plaży Romantycznej w Wawrze wystąpi zespół Perfect & Łukasz Drapała. W ciągu dnia zaplanowano też wiele atrakcji dla dzieci. Wstęp jest wolny.
W minioną niedzielę na Plaży Romantycznej publiczność miała okazję wysłuchać koncertu Urszuli. A już w najbliższą sobotę na scenie pojawią się kolejne gwiazdy. Swoje największe przeboje zagra zespół Perfect z wokalistą Łukaszem Drapałą.
Plenerowy koncert legendy polskiej sceny muzycznej na plaży nad Wisłą z pewnością zapewni wyjątkową atmosferę w sobotni, sierpniowy wieczór.
Oprócz wieczornego koncertu w ciągu dnia na plaży na mieszkańców czeka wiele innych wrażeń. Atrakcje przygotowano głównie z myślą o najmłodszych. Będą to:
Jak co weekend nie zabraknie także strefy chillout i punktów gastronomicznych.
Koncert zespołu Perfect & Łukasz Drapała, a także pozostałe atrakcje odbędą się na Plaży Romantycznej w Wawrze, przy ul. Rychnowskiej.
Koncert rozpocznie się w sobotę 16 sierpnia wieczorem, o godzinie 20:30. Natomiast po południu, od godziny 14:00 do 20:00 na mieszkańców czekają pozostałe atrakcje.
Jak informuje Urząd Dzielnicy Wawer, w soboty i niedziele ul. Romantyczna i ul. Rychnowska będą wyłączone z ruchu samochodowego. Nie będzie możliwości dojazdu samochodem bezpośrednio na Plażę Romantyczną. Dojechać można komunikacją miejską albo bezpłatnym autobusem wynajętym przez urząd. Będzie on kursował od godz. 14:00 do 20:30 na trasie:
Można także skorzystać z ogólnodostępnych parkingów:
Utrudniony jest także dojazd na plażę Wałem Miedzeszyńskim od strony Gocławia. Trwają tam prace MPWiK związane z budową magistrali wodociągowej na wysokości ul. Cyklamenów.
,,Wakacyjna Plaża Wawer"