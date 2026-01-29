„Żoliborz, podejdź no do płota”. Dzielnicowe przepychanki o most

Po stanowisku Rady Dzielnicy Żoliborz, która sprzeciwia się budowie Mostu Krasińskiego, głos mają zabrać też radni Targówka. Mieszkańcy tej dzielnicy – w przeciwieństwie do sąsiadów zza Wisły – chcą, by przeprawa powstała.



Most Krasińskiego ma połączyć Żoliborz z Targówkiem. Mieszkańcy tej pierwszej dzielnicy są temu przeciwni, twierdząc że wzmożony ruch przyczyni się do zablokowanie wąskich żoliborskich ulic i wpłynie negatywnie na kondycję przedwojennej zabudowy. Z kolei mieszkańcy Targówka uważają, że most jest potrzebny, gdyż ułatwi im dotarcie do centrum.

Rada Dzielnicy Targówek nt. Mostu Krasińskiego

Wniosek o nadzwyczajną sesję rady dzielnicy złożyło stowarzyszenie Razem dla Targówka. Wcześniej mostowi sprzeciwili się radni Żoliborza, tłumacząc m.in. że taki most mógłby być celem ataku.

Jak tłumaczą radni z Razem dla Targówka, przeprawa przez Wisłę w tym miejscu była planowana jeszcze w czasie prezydentury Stefana Starzyńskiego. Prawobrzeżna Warszawa już wówczas stanowiła ważny przyczółek przemysłowo-robotniczy, choć była znacznie mniej zaludniona niż dzisiaj.

Do projektu powrócono w 2006 roku. W 2011 roku została wydana decyzja środowiskowa, jednak ze względu na opór mieszkańców Żoliborza odstąpiono od tej inwestycji pomimo podjętego już zaangażowania finansowego. Rezygnacja z tego przedsięwzięcia oznaczała wyrzucenie w błoto kilkudziesięciu milionów złotych wydanych z kieszeni podatników.