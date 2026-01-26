W związku z zaistniałą sytuacją, od godziny 7:30 wprowadzono specjalne procedury mające na celu ułatwienie pasażerom dotarcia do celu.
Trudne warunki atmosferyczne, które wystąpiły 26 stycznia 2026 roku, spowodowały poważne problemy w kursowaniu pociągów. Głównym czynnikiem utrudniającym ruch jest gołoledź oraz zjawisko zamarzania sieci trakcyjnej. W związku z zaistniałą sytuacją, od godziny 7:30 wprowadzono specjalne procedury mające na celu ułatwienie pasażerom dotarcia do celu.
W odpowiedzi na awarie techniczne wywołane pogodą, przewoźnicy kolejowi podjęli decyzję o wzajemnym honorowaniu biletów. Porozumienie obejmuje następujące obszary i spółki:
Zasady te obowiązują do odwołania. Podróżni proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bieżące śledzenie komunikatów wygłaszanych na stacjach i przystankach kolejowych. Informacje o bieżącej sytuacji i ewentualnym przywróceniu standardowych zasad odprawy będą podawane przez personel pokładowy oraz za pośrednictwem systemów informacji pasażerskiej.