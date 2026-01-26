Z powodu gołoledzi i oblodzenia sieci trakcyjnej wprowadzono wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity, Polregio oraz przewoźników regionalnych. Zmiany obowiązują od rana 26 stycznia 2026 roku do odwołania.



Trudne warunki atmosferyczne, które wystąpiły 26 stycznia 2026 roku, spowodowały poważne problemy w kursowaniu pociągów. Głównym czynnikiem utrudniającym ruch jest gołoledź oraz zjawisko zamarzania sieci trakcyjnej. W związku z zaistniałą sytuacją, od godziny 7:30 wprowadzono specjalne procedury mające na celu ułatwienie pasażerom dotarcia do celu.

Zasady honorowania biletów w regionach

W odpowiedzi na awarie techniczne wywołane pogodą, przewoźnicy kolejowi podjęli decyzję o wzajemnym honorowaniu biletów. Porozumienie obejmuje następujące obszary i spółki:

Obszar działania Kolei Mazowieckich: pasażerowie mogą korzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity oraz Kolei Mazowieckich na podstawie posiadanych biletów jednego z tych przewoźników.

Województwa dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie: bilety są wzajemnie uznawane w pociągach spółek PKP Intercity, Koleje Dolnośląskie, Polregio oraz Koleje Wielkopolskie.

Informacje dla pasażerów

Zasady te obowiązują do odwołania. Podróżni proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bieżące śledzenie komunikatów wygłaszanych na stacjach i przystankach kolejowych. Informacje o bieżącej sytuacji i ewentualnym przywróceniu standardowych zasad odprawy będą podawane przez personel pokładowy oraz za pośrednictwem systemów informacji pasażerskiej.