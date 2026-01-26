Jak poruszać się po labiryntach metra? Aplikacja pomoże znaleźć drogę

Ponad 7 tys. osób pobrało aplikację Gdzie To Metro, która pomaga w znalezieniu optymalnej trasy w metrze. Która stacja metra przysparza użytkownikom najwięcej problemów?



Historia tego projektu zaczyna się… w Barcelonie. To tam Bartosz Wiktorzak – wtedy student, a dzisiaj absolwent Politechniki Warszawskiej i kierownik merytoryczny projektu – przekonał się, jak problematyczne jest szukanie wind na stacjach metra i jak bardzo takie poszukiwania torpedują plan zwiedzania. Tamta podróż z przyjaciółką poruszającą się na wózku uruchomiła lawinę wydarzeń, która zaowocowała stworzeniem i udostępnieniem aplikacji Gdzie To Metro.

Reklama Reklama

Jak działa aplikacja Gdzie To Metro?

Aplikacja pozwala wyznaczyć trasę przez labirynt podziemnych korytarzy na stacjach, a także sprawdzić schemat każdej z nich i okolicznych dworców, np. przejść pod Dworcem Centralnym. Po wyznaczeniu trasy podpowie, do którego wagonu metra wsiąść, aby być najbliżej wyjścia.

Gdzie To Metro poprowadzi też po samej stacji – z peronu do wybranego celu – wybierając najlepsze wyjście. Ponadto aplikacja ma kilka trybów, które pozwalają na dostosowanie generowanej trasy do potrzeb użytkownika, np. dla osób poruszających się na wózkach czy rodziców z wózkami dziecięcymi trasy przebiegają tylko przez windy, a dla osób niewidomych zapewnione są bogatsze opisy otoczenia.

– Aplikację pobrało łącznie już ponad 7 tysięcy osób, a każdego miesiąca regularnie korzysta z niej ok. 500 osób – to naszym zdaniem dobry wynik, biorąc pod uwagę, że przeciętny użytkownik będzie sprawdzał raczej tylko nowe i problematyczne dla niego stacje, zamiast tych znanych mu na co dzień – komentuje jeden z jej twórców, Mikołaj Domagalski.