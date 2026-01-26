Jak poruszać się po labiryntach metra? Aplikacja pomoże znaleźć drogę

Aplikacja pozwala wyznaczyć trasę przez labirynt podziemnych korytarzy na stacjach, a także sprawdzić schemat każdej z nich i okolicznych dworców
Historia tego projektu zaczyna się… w Barcelonie. To tam Bartosz Wiktorzak – wtedy student, a dzisiaj absolwent Politechniki Warszawskiej i kierownik merytoryczny projektu – przekonał się, jak problematyczne jest szukanie wind na stacjach metra i jak bardzo takie poszukiwania torpedują plan zwiedzania. Tamta podróż z przyjaciółką poruszającą się na wózku uruchomiła lawinę wydarzeń, która zaowocowała stworzeniem i udostępnieniem aplikacji Gdzie To Metro.
Aplikacja pozwala wyznaczyć trasę przez labirynt podziemnych korytarzy na stacjach, a także sprawdzić schemat każdej z nich i okolicznych dworców, np. przejść pod Dworcem Centralnym. Po wyznaczeniu trasy podpowie, do którego wagonu metra wsiąść, aby być najbliżej wyjścia.
Gdzie To Metro poprowadzi też po samej stacji – z peronu do wybranego celu – wybierając najlepsze wyjście. Ponadto aplikacja ma kilka trybów, które pozwalają na dostosowanie generowanej trasy do potrzeb użytkownika, np. dla osób poruszających się na wózkach czy rodziców z wózkami dziecięcymi trasy przebiegają tylko przez windy, a dla osób niewidomych zapewnione są bogatsze opisy otoczenia.
– Aplikację pobrało łącznie już ponad 7 tysięcy osób, a każdego miesiąca regularnie korzysta z niej ok. 500 osób – to naszym zdaniem dobry wynik, biorąc pod uwagę, że przeciętny użytkownik będzie sprawdzał raczej tylko nowe i problematyczne dla niego stacje, zamiast tych znanych mu na co dzień – komentuje jeden z jej twórców, Mikołaj Domagalski.
– Stacją najbardziej problematyczną (najczęściej otwieraną i wyszukiwaną przez użytkowników) jest Świętokrzyska – dodaje Bartosz Wiktorzak. – Stale monitorujemy sygnały spływające od użytkowników i w miarę możliwości reagujemy na ich sugestie. Wydajemy też aktualizacje, gdy wykryjemy jakieś drobne błędy.
Przez ponad rok działania aplikacji zespół otrzymał wiele wiadomości od użytkowników. Pani Anna napisała na Facebooku tak: „Jestem nauczycielem orientacji przestrzennej – uczę poruszania się po Warszawie osoby słabowidzące i niewidome. Testuję od tego miesiąca waszą aplikację i jestem zachwycona – moim uczniom bardzo ułatwia poruszanie się, jest cudowna!”. Kolejna użytkowniczka, Agata, wysłała e-maila z wiadomością: „Mam fatalną orientację pod ziemią. Nawet nie wiem, w którą stronę wyjść z metra. Ta aplikacja to dla mnie gamechanger. Nie jestem osobą z niepełnosprawnościami a tak bardzo mi pomaga. Bez niej nawet nie wchodzę do metra”.
– Takie słowa są dla nas bardzo motywujące i dają nam jeszcze większą satysfakcję, bo widzimy, że aplikacja rzeczywiście sprawdza się w praktyce i pomaga ludziom na co dzień – mówi Gabriela Szewczuk-Postek.
– Nie chcemy ograniczać się tylko do wdrażania nawigacji w innych systemach metra czy kolei, ale na celowniku mamy też obiekty takie jak szpitale, lotniska czy muzea – opowiada Mikołaj Domagalski. – Obserwując rynek uważamy, że tego typu systemy będą coraz chętniej wdrażane. Planujemy też poszukiwać dalszego finansowania na nowe wdrożenia.
Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store, a opiniami i sugestiami podzielić się, korzystając z adresu [email protected].