-1.9°C
1002.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Jak poruszać się po labiryntach metra? Aplikacja pomoże znaleźć drogę

Publikacja: 26.01.2026 10:45

Aplikacja pozwala wyznaczyć trasę przez labirynt podziemnych korytarzy na stacjach, a także sprawdzi

Aplikacja pozwala wyznaczyć trasę przez labirynt podziemnych korytarzy na stacjach, a także sprawdzić schemat każdej z nich i okolicznych dworców

Foto: UM Warszawa

rbi
Ponad 7 tys. osób pobrało aplikację Gdzie To Metro, która pomaga w znalezieniu optymalnej trasy w metrze. Która stacja metra przysparza użytkownikom najwięcej problemów?

Historia tego projektu zaczyna się… w Barcelonie. To tam Bartosz Wiktorzak – wtedy student, a dzisiaj absolwent Politechniki Warszawskiej i kierownik merytoryczny projektu – przekonał się, jak problematyczne jest szukanie wind na stacjach metra i jak bardzo takie poszukiwania torpedują plan zwiedzania. Tamta podróż z przyjaciółką poruszającą się na wózku uruchomiła lawinę wydarzeń, która zaowocowała stworzeniem i udostępnieniem aplikacji Gdzie To Metro.

Jak działa aplikacja Gdzie To Metro?

Aplikacja pozwala wyznaczyć trasę przez labirynt podziemnych korytarzy na stacjach, a także sprawdzić schemat każdej z nich i okolicznych dworców, np. przejść pod Dworcem Centralnym. Po wyznaczeniu trasy podpowie, do którego wagonu metra wsiąść, aby być najbliżej wyjścia.

Gdzie To Metro poprowadzi też po samej stacji – z peronu do wybranego celu – wybierając najlepsze wyjście. Ponadto aplikacja ma kilka trybów, które pozwalają na dostosowanie generowanej trasy do potrzeb użytkownika, np. dla osób poruszających się na wózkach czy rodziców z wózkami dziecięcymi trasy przebiegają tylko przez windy, a dla osób niewidomych zapewnione są bogatsze opisy otoczenia.

Polecane
Badania rynku turystycznego pokazują, że aplikacje turystyczne, w tym przewodniki miejskie, są używa
e-Warszawa
Warsawpolis Guide ma ponad 13 tys. użytkowników

– Aplikację pobrało łącznie już ponad 7 tysięcy osób, a każdego miesiąca regularnie korzysta z niej ok. 500 osób – to naszym zdaniem dobry wynik, biorąc pod uwagę, że przeciętny użytkownik będzie sprawdzał raczej tylko nowe i problematyczne dla niego stacje, zamiast tych znanych mu na co dzień – komentuje jeden z jej twórców, Mikołaj Domagalski.

Reklama
Reklama

– Stacją najbardziej problematyczną (najczęściej otwieraną i wyszukiwaną przez użytkowników) jest Świętokrzyska – dodaje Bartosz Wiktorzak. – Stale monitorujemy sygnały spływające od użytkowników i w miarę możliwości reagujemy na ich sugestie. Wydajemy też aktualizacje, gdy wykryjemy jakieś drobne błędy.

Opinie o aplikacji Gdzie To Metro

Przez ponad rok działania aplikacji zespół otrzymał wiele wiadomości od użytkowników. Pani Anna napisała na Facebooku tak: „Jestem nauczycielem orientacji przestrzennej – uczę poruszania się po Warszawie osoby słabowidzące i niewidome. Testuję od tego miesiąca waszą aplikację i jestem zachwycona – moim uczniom bardzo ułatwia poruszanie się, jest cudowna!”. Kolejna użytkowniczka, Agata, wysłała e-maila z wiadomością: „Mam fatalną orientację pod ziemią. Nawet nie wiem, w którą stronę wyjść z metra. Ta aplikacja to dla mnie gamechanger. Nie jestem osobą z niepełnosprawnościami a tak bardzo mi pomaga. Bez niej nawet nie wchodzę do metra”.

– Takie słowa są dla nas bardzo motywujące i dają nam jeszcze większą satysfakcję, bo widzimy, że aplikacja rzeczywiście sprawdza się w praktyce i pomaga ludziom na co dzień – mówi Gabriela Szewczuk-Postek.

Polecane
W ofercie Politechniki Warszawskiej są kierunki I stopnia (niestacjonarne w trybie na odległość) ora
rekrutacja
Politechnika zachęca do rozpoczęcia studiów zimą. Jakie są kierunki?

– Nie chcemy ograniczać się tylko do wdrażania nawigacji w innych systemach metra czy kolei, ale na celowniku mamy też obiekty takie jak szpitale, lotniska czy muzea – opowiada Mikołaj Domagalski. – Obserwując rynek uważamy, że tego typu systemy będą coraz chętniej wdrażane. Planujemy też poszukiwać dalszego finansowania na nowe wdrożenia.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store, a opiniami i sugestiami podzielić się, korzystając z adresu [email protected].

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Akcja zachęca podróżnych Kolei Mazowieckich oraz turystów do poznawania dziedzictwa kulturowego woje
kolej

Bilet na pociąg ze zniżką do muzeum. 10. edycja akcji „Koleją do kultury”

Bramki ABC zostały zamontowane na Lotnisku Chopina
samolot

Szybsza kontrola na Lotnisku Chopina. 15 bramek nowej generacji

Na przejeździe kolejowym zatrzymał się samochód, w który uderzył pociąg, a następnie drugi pociąg na
POCIĄGI

Kolizja samochodu z pociągiem. Spłonęło auto i przód lokomotywy

Według najbardziej optymistycznych założeń metrem na Białołęce pojedziemy w 2035 roku
transport szynowy

Radni chcą przedłużenia metra na Białołęce. Czy linia M4 dojedzie do Winnicy?

Zabytkowy tramwaj linii B wesprze WOŚP łącząc Bielany z Białołęką
34. finał wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy

Zabytkowy tramwaj linii B wesprze WOŚP łącząc Bielany z Białołęką

Mazowiecki przewoźnik wspiera WOŚP jako jej oficjalny partner transportowy
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Koleje Mazowieckie grają z WOŚP – jazda za darmo i wyjątkowe licytacje

Do Mediolanu pasażerowie PLL LOT mogą wybrać się każdego dnia, rano lub po południu, spędzając na po
samolot

Dokąd polecieć na ferie? Propozycje PLL LOT

Trwają prace nad wariantami przebiegu dwóch fragmentów zachodniej części OAW (fot. GDDKiA)
ULICE

Pierścień wokół stolicy. To będzie największa obwodnica w Polsce

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA