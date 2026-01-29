-2.8°C
1005.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Krwiodawstwo w Warszawie. Braki w bankach krwi, przywileje dawców i wielki jubileusz na Ursynowie

Publikacja: 29.01.2026 07:45

Rozpoczyna się kolejny rok zbiórek krwi, organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ur

Rozpoczyna się kolejny rok zbiórek krwi, organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów

Foto: UD Ursynów

Kacper Komaiszko
Warszawa pilnie potrzebuje krwi, zwłaszcza rzadkich grup ujemnych. "Życie Warszawy" sprawdziło, jak wygląda statystyczny profil dawcy, na jakie przywileje może liczyć i gdzie w stolicy oddać krew na co dzień, jak i podczas zorganizowanych zbiórek.

W dobie zaawansowanej medycyny, transplantologii i robotyki chirurgicznej, jeden element systemu ratowania życia pozostaje niezmienny i niemożliwy do zastąpienia – udzka krew. Sytuacja w bankach krwi jest jednak dynamiczna, a zapasy niektórych grup, takich jak 0 Rh- czy A Rh-, często spadają do poziomów krytycznych, co wymaga sporej mobilizacji wśród dawców.

Krwiodawstwo w liczbach

Ze statystyk wynika, że Mazowsze jest jednym z kluczowych filarów polskiego krwiodawstwa, generując niemal 150 tys. donacji krwi pełnej rocznie. Mimo tak dużej liczby, wskaźnik dawców w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wynosi w regionie ok. 132, co plasuje go poniżej średniej krajowej i znacznie za liderami, takimi jak sąsiednie Podlasie.

Statystyczny warszawski krwiodawca to najczęściej osoba w wieku od 25 do 44 lat – ta grupa stanowi aż 63 proc. wszystkich dawców w regionie. Obecnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Warszawie alarmuje o bardzo niskich stanach magazynowych grup 0 Rh- oraz A Rh-. Przy optymalnych stanach grup dodatnich, to właśnie „minusy” stanowią o bezpieczeństwie pacjentów warszawskich szpitali.

Polecane
NanOX Recovery Box to urządzenie pozwalające na bezpieczne przechowywanie nerek, bieżące monitorowan
innowacje
Nerki spokojnie poczekają na przeszczep. Przełomowa technologia z Politechniki Warszawskiej

Nowy ambulans CKiK MSWiA

Infrastruktura krwiodawstwa w stolicy stale się rozwija, czego dowodem jest najnowsza inwestycja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. Flota wzbogaciła się o nowoczesny ambulans na bazie Mercedesa Sprintera, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie dawców w warunkach polowych.

Reklama
Reklama

Pojazd dysponuje pełnym zapleczem medycznym: wydzieloną strefą rejestracji, gabinetem do badań lekarskich oraz dwoma nowoczesnymi stanowiskami do poboru krwi. Dzięki kompaktowym rozmiarom, ten „szpital na kołach” może docierać bezpośrednio pod biurowce, szkoły czy urzędy, gdzie duże autokary mogłyby mieć problem z parkowaniem. To wyraźny sygnał, że system wychodzi naprzeciw mieszkańcom, skracając drogę do fotela donacyjnego.

Dlaczego warto? Niezastępowalny dar i profilaktyka

Teza o konieczności oddawania krwi opiera się na prostym fakcie – mimo postępu nauki, krwi nie da się wyprodukować syntetycznie. Każdego roku w Polsce konieczne jest przeprowadzenie około miliona transfuzji, a krew i osocze są niezbędne nie tylko dla ofiar wypadków, ale przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych i osób przechodzących skomplikowane operacje.

Oddawanie krwi to jednak nie tylko altruizm, ale i realna korzyść dla samego dawcy. Każda wizyta w punkcie poboru wiąże się z bezpłatnym pakietem badań, w tym morfologią oraz testami w kierunku wirusów HIV, HBV, HCV czy kiły. To systematyczny, darmowy przegląd zdrowia, który pozwala na wczesne wykrycie wielu nieprawidłowości w organizmie.

Co zyskuje dawca?

Państwo docenia Honorowych Dawców Krwi (HDK) poprzez szeroki wachlarz benefitów. Każda donacja uprawnia do dwóch dni wolnego od pracy (dzień oddania i dzień następny) oraz posiłku regeneracyjnego o wartości 4 500 kcal, który najczęściej przybiera formę zestawu czekolad. Dawcy mogą również korzystać z ulgi podatkowej w rocznym zeznaniu PIT.

Dla najbardziej wytrwałych przewidziano tytuł „Zasłużonego HDK”, który otwiera drzwi do leków ze zniżką oraz obsługi poza kolejnością w placówkach medycznych. Warto podkreślić „bonus warszawski” – po oddaniu wymaganej ilości krwi (15 litrów dla kobiet i 18 litrów dla mężczyzn), dawcy przysługuje prawo do całkowicie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZTM.

Reklama
Reklama
Polecane
Kliniki Chirurgii Serca WUM na Banacha będzie przebudowana
infrastruktura medyczna
Kliniki Chirurgii Serca WUM na Banacha będzie przebudowana

„Krewki Ursynów” świętuje jubileusz

Lokalnym sercem krwiodawstwa w stolicy jest bez wątpienia Klub HDK „Krewki Ursynów”. Organizacja ta powstała w 2017 roku i obecnie zrzesza ponad 60 aktywnych członków. W lutym klub będzie świętował swoją 9. rocznicę istnienia, co stanowi doskonałą okazję do rozpoczęcia przygody z krwiodawstwem właśnie w tej dzielnicy.

Najbliższa szansa na wsparcie banków krwi pojawi się już w nadchodzącą sobotę, 31 stycznia. W godz. 9-14 w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) odbędzie się pierwsza tegoroczna zbiórka. Oprócz oddania krwi, chętni będą mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS.

Oto pełny harmonogram zbiórek na Ursynowie w 2026 roku (wszystkie w godz. 9-14):

  • 31 stycznia (najbliższa sobota)
Reklama
Reklama
  • 28 lutego (akcja jubileuszowa)
  • 28 marca,
  • 25 kwietnia,
  • 23 maja,
  • 27 czerwca,
  • 25 lipca,
  • 29 sierpnia,
  • 26 września,
  • 24 października,
  • 28 listopada

Pamiętajmy, że krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty, zjeść lekkie śniadanie i stać się częścią elitarnego grona, które ratuje życie mieszkańców Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wobec 27-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
bezpieczeństwo

Wybite szyby w komisariacie. 27-latek w rękach policjantów

Rafał Trzaskowski aktywnie wspiera Paradę Równości jako pierwszy prezydent w historii miasta
polityka

Parada Równości 2026 ze specjalnym wsparciem Trzaskowskiego?

Policjanci zatrzymali podejrzanego o zbrodnię po szturmu kontrterrorystów na dom, w którym zabarykad
tragedia na targówku

Zabarykadował się ze zwłokami. Nagranie z akcji i nowe fakty

Usuwanie skutków awarii ciepłowniczej na Woli może potrwać do tygodnia. Mieszkańcy muszą liczyć się
utrudnienia i objazdy

Poważna awaria ciepłownicza na Woli. Zamknięto jezdnię

Identyfikatory uprawniające do wjazdu w określone strefy miasta nie trafią już do skrzynek pocztowyc
administracja

ZDM kończy wysyłkę identyfikatorów. Powodem nieodebrane przesyłki

Radni będą dyskutowali o bezpieczeństwie na ul. Grochowskiej
po tragedii na pradze

Komisja Rady Pragi-Południe zajmie się bezpieczeństwem na ul. Grochowskiej

W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mogł mieć b
bezpieczeństwo

Akcja kontrterrorystów na Targówku. Zabarykadował się w domu ze zwłokami

W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państ
bezpieczeństwo

Obława na Ursynowie. Rozbito grupę handlującą ludźmi i narkotykami

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA