Życie Warszawy
Awaria ciepłownicza na Woli. Zamknięta jezdnia i objazdy. Sprawdź utrudnienia

Publikacja: 28.01.2026 16:40

Usuwanie skutków awarii ciepłowniczej na Woli może potrwać do tygodnia. Mieszkańcy muszą liczyć się

Usuwanie skutków awarii ciepłowniczej na Woli może potrwać do tygodnia. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Poważna awaria sieci ciepłowniczej sparaliżowała ruch na jednej z kluczowych arterii Woli. Od jutrzejszego poranka (czwartku 29 stycznia) ul. Górczewska będzie częściowo nieprzejezdna, a kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na tydzień utrudnień.

Mieszkańców Woli oraz kierowców korzystających z przejazdu przez zachodnią część stolicy czekają trudne dni. To, co początkowo wyglądało na rutynową naprawę, przerodziło się w poważną operację techniczną, która wymusiła całkowite wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Górczewskiej. Służby techniczne pracują już na miejscu, jednak skala uszkodzeń infrastruktury podziemnej wymusiła wprowadzenie radykalnych zmian w organizacji ruchu.

Skala awarii pod ulicą Górczewską

Problemy na warszawskiej Woli rozpoczęły się we wtorek, 28 stycznia. Wówczas pod jezdnią na wysokości budynku pod numerem 18 doszło do rozszczelnienia sieci ciepłowniczej. Pierwsze działania ekipy remontowej ograniczały się do wyłączenia z ruchu prawego pasa jezdni, co miało umożliwić szybką interwencję bez blokowania całej arterii.

Niestety, po wykonaniu pierwszych wykopów i dokładnej diagnostyce okazało się, że awaria jest znacznie poważniejsza, niż zakładano. Ciepłownicy stanęli przed koniecznością wymiany większego odcinka instalacji, która znajduje się bezpośrednio pod pasami ruchu. W związku z bezpieczeństwem pracowników oraz koniecznością użycia ciężkiego sprzętu, zapadła decyzja o całkowitym zamknięciu jezdni w kierunku zachodnim.

Kierowcy utkną w korkach? Wyznaczono objazdy

Kluczowe zmiany w organizacji ruchu wejdą w życie w nocy ze środy na czwartek (z 28 na 29 stycznia). Od tego momentu jezdnia ulicy Górczewskiej prowadząca w stronę Alei Prymasa Tysiąclecia zostanie całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku pomiędzy ulicą Płocką a ulicą Syreny.

Dla kierowców podróżujących w stronę Bemowa wyznaczono główny objazd, który prowadzi ulicami Płocką oraz Wolską, aż do skrzyżowania z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Inżynierowie ruchu informują jednak o jednym istotnym ułatwieniu: wyjazd z ulicy Syreny w stronę Alei Prymasa Tysiąclecia pozostanie otwarty, co powinno nieco odciążyć lokalny ruch osiedlowy. Mimo to, w godzinach szczytu należy spodziewać się znacznych opóźnień na ulicy Wolskiej, która przejmie główny ciężar ruchu z zamkniętej arterii.

Infografika przedstawia zamknięty z powodu awarii ciepłowniczej fragment jezdni ulicy Górczewskiej,

Infografika przedstawia zamknięty z powodu awarii ciepłowniczej fragment jezdni ulicy Górczewskiej, od Płockiej do Syreny oraz objazd wyznaczony ulicami Płocką, Wolską i Aleją Prymasa Tysiąclecia.

Foto: Infoulice Warszawa

Komunikacja miejska na trasach objazdowych

Awaria uderzyła również w pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy kilku kluczowych linii nie będą mogły kursować swoimi stałymi trasami. Zmiany obejmują:

• Linie 190 oraz N42: W kierunku pętli Znana oraz Os. Górczewska, pojazdy zostaną skierowane na objazd ulicą Wolską, skąd dojadą do Alei Prymasa Tysiąclecia i powrócą na stałe trasy.

• Linia 136: Autobusy jadące w stronę Natolina Północnego będą kursować ulicą Płocką do Wolskiej.

• Linia 171: Pasażerowie tej linii muszą zachować szczególną czujność na początku przyszłego tygodnia. Od poniedziałku, 2 lutego, autobusy jadące w stronę Chomiczówki również zostaną skierowane na objazd ulicą Wolską.

Zarząd Transportu Miejskiego apeluje o sprawdzanie aktualnych komunikatów, gdyż czasy przejazdu mogą ulec znacznemu wydłużeniu.

Kiedy koniec prac i powrót do normalności?

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez służby ciepłownicze, walka z awarią na Woli ma potrwać około tygodnia. Prace naprawcze, odtworzenie izolacji oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej mają zakończyć się w środę, 4 lutego.

Dopiero wtedy przywrócony zostanie normalny ruch na zamkniętym odcinku Górczewskiej. Do tego czasu apeluje się do kierowców o cierpliwość i, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych dróg dojazdu do zachodnich dzielnic Warszawy, np. przez ulicę Kasprzaka lub trasę S8.

Źródło: zyciewarszawy.pl

