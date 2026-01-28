ZDM rezygnuje z wysyłki identyfikatorów dla mieszkańców. Koszty nieodebranych przesyłek sięgają dziesiątek tysięcy złotych

• Identyfikatory C5/10 oraz C16: To kluczowe dokumenty dla sektora transportowego. Pierwsze z nich pozwalają pojazdom ciężarowym o masie powyżej 5 lub 10 ton na wjazd w strefy z zakazami tonażowymi. Identyfikator C16 jest z kolei niezbędny dla ciężarówek powyżej 16 ton, które muszą poruszać się po Warszawie w godzinach szczytu (7:00–10:00 i 16:00–20:00), np. obsługując budowy czy dostawy świeżej żywności.

• Identyfikator TK (Trakt Królewski): Dokument o szczególnym znaczeniu dla prestiżowych ulic stolicy, jak Nowy Świat czy Krakowskie Przedmieście. Uprawnia on do wjazdu w rejon wyłączony z ruchu kołowego, co dotyczy głównie mieszkańców tamtejszych posesji oraz dostawców i firm serwisowych.

• Identyfikator NC (Nowe Centrum): Najmłodszy w zestawieniu, związany z projektem Nowego Centrum Warszawy. Jest niezbędny, by legalnie wjechać w zrewitalizowane rejony ulic Chmielnej, Szpitalnej czy Brackiej, gdzie pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści.

Instrukcja obsługi: Jak będzie wyglądał odbiór po 1 lutego?

Nowe zasady zakładają pełną transparentność procesu, ale wymagają od wnioskodawców większej dyscypliny. Po złożeniu wniosku (np. drogą elektroniczną na adres [email protected]) należy czekać na powiadomienie. ZDM wyśle do nas wiadomość e-mail lub SMS z informacją, że dokument jest gotowy. Dopiero wtedy można udać się do siedziby Zespołu Identyfikatorów i Zezwoleń przy ul. Chmielnej 120.

Punkt odbioru będzie pracował w określonym reżimie czasowym: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00–15:00. Dla osób, które nie mogą pojawić się osobiście, miasto przewidziało furtkę – dopuszczalny jest odbiór przez kuriera. Jednak w tym przypadku to wnioskodawca musi zamówić usługę, opłacić ją i wcześniej uzgodnić termin odbioru z pracownikami ZDM.

Nowe druki i przygotowanie do zmian

Urzędnicy podkreślają, że proces transformacji został starannie przygotowany. Zaktualizowano już karty usług oraz wzory wniosków, które uwzględniają nowe zasady odbioru. Wśród nowych dokumentów pojawiły się także dedykowane druki upoważnienia do odbioru identyfikatora (co ułatwi życie firmom transportowym) oraz oświadczenia dotyczące uszkodzenia lub utraty dokumentu.

Informacja o nowych zasadach ma być powszechna – każdy, kto wyśle zapytanie lub wniosek, otrzyma automatyczną wiadomość zwrotną z przypomnieniem o braku wysyłki pocztowej. Choć powrót do „okienka” może wydawać się uciążliwy, ZDM liczy na to, że oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie zostaną docenione przez podatników.