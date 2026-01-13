-6.4°C
1017.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Przyszłość ulicy Kruczej bez dodatkowych konsultacji społecznych

Publikacja: 13.01.2026 09:40

Przyszłość ulicy Kruczej bez dodatkowych konsultacji społecznych

Foto: mat. pras.

M.B.
Radni dzielnicy Śródmieście odrzucili wniosek o przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie planowanej przebudowy ulicy Kruczej. Inwestycja zakładająca stworzenie parku linearnego oraz znaczną redukcję przestrzeni dla samochodów budzi silne emocje wśród lokalnej społeczności.

Przeciwnicy obecnego kształtu projektu wskazują na szereg zagrożeń dla codziennego funkcjonowania tej części stolicy – informuje serwis propertydesign.pl.

Argumenty radnych i decyzja samorządu

Podczas poniedziałkowej sesji rady dzielnicy zapadła decyzja o niepodejmowaniu dodatkowych rozmów z mieszkańcami. Za przyjęciem stanowiska w sprawie konsultacji opowiedziało się 9 radnych, przeciw było 11, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przedstawiciele popierający odrzucenie wniosku argumentowali, że otwarcie procesu konsultacyjnego dla wszystkich warszawiaków, a nie tylko mieszkańców Śródmieścia, mogłoby nadmiernie wydłużyć czas oczekiwania na realizację prac.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski, podkreślił podczas sesji, że ulica Krucza po zmianach na Placu Pięciu Rogów straciła swój tranzytowy charakter i stała się drogą lokalną. Dodatkowym impulsem do zmian jest zły stan techniczny podziemnych instalacji, których gestorzy planują remonty w najbliższym czasie.

Nowa koncepcja ulicy jako parku linearnego

Zgodnie z założeniami ZDM, ulica Krucza przejdzie metamorfozę w stronę zielonego ciągu pieszego. Jezdnie zostaną zwężone do dwóch pasów jednokierunkowych, a centralną część ulicy zajmie park linearny. W projekcie przewidziano posadzenie około 250 drzew, wprowadzenie niskiej zieleni oraz budowę zbiorników retencyjnych na wodę opadową.

Reklama
Reklama
Ulica Krucza - porównanie stanu obecnego z projektowanym

Ulica Krucza - porównanie stanu obecnego z projektowanym

Foto: mat. pras.

Zamiast tradycyjnej sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniach pojawią się wyniesione tarcze jezdni, co ma wymusić spowolnienie ruchu i poprawić jego płynność. Dla mieszkańców przewidziano 300 miejsc parkingowych, natomiast rowerzyści mają poruszać się bezpośrednio po jezdni, gdyż projekt nie zakłada wytyczenia odrębnych ścieżek rowerowych. Na odcinku od ulicy Pięknej do Alei Jerozolimskich zaplanowano również specjalne miejsca do zawracania.

Obawy mieszkańców i wątpliwości komunikacyjne

Mimo zapewnień urzędników o korzyściach płynących z rewitalizacji, mieszkańcy Śródmieścia wyrażają liczne obawy. Wskazują przede wszystkim na ryzyko przekształcenia Kruczej w tzw. ulicę imprezową, co wiąże się ze wzrostem hałasu i zakłócaniem ciszy nocnej. Krytyka dotyczy także ograniczenia liczby miejsc parkingowych oraz utraty przez ulicę funkcji korytarza awaryjnego. W przypadku blokady głównych arterii miasta, takich jak ulica Marszałkowska czy Aleje Jerozolimskie, zwężona Krucza może nie podołać roli drogi objazdowej.

Polecane
Pierwotnie Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) planował 101 nasadzeń, ale udało się wygospodarować miejsce n
stołeczna flora
Stolica sadzi setki nowych drzew. Nowe Centrum Warszawy

Radni uczestniczący w dyskusji zwracali uwagę na potencjalne trudności w dostawach do lokalnych lokali oraz problemy z dojazdem do przedszkola. Podnoszono również argument, że projekt w większym stopniu faworyzuje turystów i osoby przyjezdne, marginalizując potrzeby osób zamieszkujących tę okolicę na stałe. Według portalu propertydesign.pl, mieszkańcy obawiają się również o punktualność komunikacji miejskiej, w tym linii 107, mimo deklaracji ZDM o utrzymaniu lub zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Elementy prefabrykowane z betonu w kolorze zgaszonej zieleni stworzą elewację obu budynków
inwestycje

Budowa nowej siedziby Sejmiku Mazowsza wchodzi w fazę realizacji

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększenie limitu w
rada warszawy

W Warszawie będzie mniej sklepów z alkoholem? Decyzja należy do radnych

W drugiej połowie tygodnia mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na nieznaczne ocieplenie
prognoza

Idzie zmiana w pogodzie. Mieszkańcy Warszawy poczują różnicę

Odśnieżanie do obowiązek właścicieli nieruchomości znajdujących się przy chodniku
miasto zimą

Surowe konsekwencje dla wykonawców odśnieżania w Warszawie. Rekordowe kary i zerwane umowy

Policjanci z bielańskiej komendy bezzwłocznie przystąpili do czynności operacyjnych
bezpieczeństwo

Areszt dla 28-latka podejrzanego o zabójstwo nastolatki na Bielanach

Po wojnie willa została upaństwowiona i odbudowana, co ciekawe – pod okiem tego samego projektanta,
zabytki

Świadek historii w Alejach Ujazdowskich. Willa Gawrońskich w rejestrze

Willa Żabińskich to jeden z najbardziej wymownych punktów bohaterstwa na mapie wojennej Warszawy
zabytki

Ratunek dla domu ratowników – termomodernizacja w Willi Żabińskich

Najważniejszym punktem zaplanowanych działań jest kompleksowa przebudowa przystanku Warszawa Raków
kolej

Co z remontem WKD Raków i budową stacji Wschodu Słońca?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama