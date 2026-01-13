Przyszłość ulicy Kruczej bez dodatkowych konsultacji społecznych

Przeciwnicy obecnego kształtu projektu wskazują na szereg zagrożeń dla codziennego funkcjonowania tej części stolicy – informuje serwis propertydesign.pl.
Podczas poniedziałkowej sesji rady dzielnicy zapadła decyzja o niepodejmowaniu dodatkowych rozmów z mieszkańcami. Za przyjęciem stanowiska w sprawie konsultacji opowiedziało się 9 radnych, przeciw było 11, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przedstawiciele popierający odrzucenie wniosku argumentowali, że otwarcie procesu konsultacyjnego dla wszystkich warszawiaków, a nie tylko mieszkańców Śródmieścia, mogłoby nadmiernie wydłużyć czas oczekiwania na realizację prac.
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski, podkreślił podczas sesji, że ulica Krucza po zmianach na Placu Pięciu Rogów straciła swój tranzytowy charakter i stała się drogą lokalną. Dodatkowym impulsem do zmian jest zły stan techniczny podziemnych instalacji, których gestorzy planują remonty w najbliższym czasie.
Zgodnie z założeniami ZDM, ulica Krucza przejdzie metamorfozę w stronę zielonego ciągu pieszego. Jezdnie zostaną zwężone do dwóch pasów jednokierunkowych, a centralną część ulicy zajmie park linearny. W projekcie przewidziano posadzenie około 250 drzew, wprowadzenie niskiej zieleni oraz budowę zbiorników retencyjnych na wodę opadową.
Ulica Krucza - porównanie stanu obecnego z projektowanym
Zamiast tradycyjnej sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniach pojawią się wyniesione tarcze jezdni, co ma wymusić spowolnienie ruchu i poprawić jego płynność. Dla mieszkańców przewidziano 300 miejsc parkingowych, natomiast rowerzyści mają poruszać się bezpośrednio po jezdni, gdyż projekt nie zakłada wytyczenia odrębnych ścieżek rowerowych. Na odcinku od ulicy Pięknej do Alei Jerozolimskich zaplanowano również specjalne miejsca do zawracania.
Mimo zapewnień urzędników o korzyściach płynących z rewitalizacji, mieszkańcy Śródmieścia wyrażają liczne obawy. Wskazują przede wszystkim na ryzyko przekształcenia Kruczej w tzw. ulicę imprezową, co wiąże się ze wzrostem hałasu i zakłócaniem ciszy nocnej. Krytyka dotyczy także ograniczenia liczby miejsc parkingowych oraz utraty przez ulicę funkcji korytarza awaryjnego. W przypadku blokady głównych arterii miasta, takich jak ulica Marszałkowska czy Aleje Jerozolimskie, zwężona Krucza może nie podołać roli drogi objazdowej.
Radni uczestniczący w dyskusji zwracali uwagę na potencjalne trudności w dostawach do lokalnych lokali oraz problemy z dojazdem do przedszkola. Podnoszono również argument, że projekt w większym stopniu faworyzuje turystów i osoby przyjezdne, marginalizując potrzeby osób zamieszkujących tę okolicę na stałe. Według portalu propertydesign.pl, mieszkańcy obawiają się również o punktualność komunikacji miejskiej, w tym linii 107, mimo deklaracji ZDM o utrzymaniu lub zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów.