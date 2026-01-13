Przyszłość ulicy Kruczej bez dodatkowych konsultacji społecznych

Radni dzielnicy Śródmieście odrzucili wniosek o przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie planowanej przebudowy ulicy Kruczej. Inwestycja zakładająca stworzenie parku linearnego oraz znaczną redukcję przestrzeni dla samochodów budzi silne emocje wśród lokalnej społeczności.



Przeciwnicy obecnego kształtu projektu wskazują na szereg zagrożeń dla codziennego funkcjonowania tej części stolicy – informuje serwis propertydesign.pl.

Argumenty radnych i decyzja samorządu

Podczas poniedziałkowej sesji rady dzielnicy zapadła decyzja o niepodejmowaniu dodatkowych rozmów z mieszkańcami. Za przyjęciem stanowiska w sprawie konsultacji opowiedziało się 9 radnych, przeciw było 11, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przedstawiciele popierający odrzucenie wniosku argumentowali, że otwarcie procesu konsultacyjnego dla wszystkich warszawiaków, a nie tylko mieszkańców Śródmieścia, mogłoby nadmiernie wydłużyć czas oczekiwania na realizację prac.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski, podkreślił podczas sesji, że ulica Krucza po zmianach na Placu Pięciu Rogów straciła swój tranzytowy charakter i stała się drogą lokalną. Dodatkowym impulsem do zmian jest zły stan techniczny podziemnych instalacji, których gestorzy planują remonty w najbliższym czasie.

Nowa koncepcja ulicy jako parku linearnego

Zgodnie z założeniami ZDM, ulica Krucza przejdzie metamorfozę w stronę zielonego ciągu pieszego. Jezdnie zostaną zwężone do dwóch pasów jednokierunkowych, a centralną część ulicy zajmie park linearny. W projekcie przewidziano posadzenie około 250 drzew, wprowadzenie niskiej zieleni oraz budowę zbiorników retencyjnych na wodę opadową.