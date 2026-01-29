Remont oficyny w Natolinie. Dworek z odrestaurowanym dachem

Standard prac podniosło zastosowanie blachy miedzianej do wykonania wszystkich obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
Prace remontowe w Zespole Pałacowo-Parkowym przy ul. Nowoursynowskiej 84 zostały przeprowadzone jesienią ubiegłego roku. Głównym celem inwestycji była wymiana wtórnego i zniszczonego pokrycia z dachówki ceramicznej typu marsylka.
Dotychczasowe rozwiązanie nie tylko wykazywało nieszczelności powodujące zacieki, ale również było obce historycznej tradycji architektonicznej okolic Warszawy. Z tego powodu podjęto decyzję o zastosowaniu dachówki karpiówki w naturalnym kolorze, która jest właściwa dla obiektów pochodzących z okresu powstania natolińskiego założenia.
Remont nie ograniczył się jedynie do wymiany warstwy zewnętrznej. Podczas prac specjaliści usunęli skorodowane oraz wypaczone fragmenty więźby dachowej i deskowania. Nowe elementy konstrukcyjne wykonano z drewna suchego i struganego, które poddano impregnacji zabezpieczającej przed działaniem ognia, grzybów oraz owadów.
Standard prac podniosło zastosowanie blachy miedzianej do wykonania wszystkich obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, co zapewnia trwałość i estetykę spójną z klasycystycznym charakterem budowli.
Oficyna, popularnie nazywana dworkiem, stanowi istotny element historycznego kompleksu na Ursynowie. Budynek został wzniesiony w latach 1806-1808 na zlecenie Aleksandra i Anny z Tyszkiewiczów Potockich. Projektantem obiektu był Christian Piotr Aigner, który nadzorował wówczas przebudowę XVIII-wiecznego pałacu Augusta Czartoryskiego. Warto przypomnieć, że pierwotne założenie pałacowe było dziełem innego uznanego architekta tamtej epoki, Szymona Bogumiła Zuga.