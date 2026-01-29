-3.8°C
1006.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Remont oficyny w Natolinie. Dworek z odrestaurowanym dachem

Publikacja: 29.01.2026 11:00

Standard prac podniosło zastosowanie blachy miedzianej do wykonania wszystkich obróbek blacharskich,

Standard prac podniosło zastosowanie blachy miedzianej do wykonania wszystkich obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych

Foto: mat. pras.

M.B.
Klasycystyczna oficyna pałacowa w Natolinie odzyskała historyczny wygląd dachu. Dzięki miejskiej dotacji w wysokości 302 tys. zł wymieniono nieszczelne poszycie, stosując tradycyjną dachówkę karpiówkę oraz miedziane wykończenia.

Prace remontowe w Zespole Pałacowo-Parkowym przy ul. Nowoursynowskiej 84 zostały przeprowadzone jesienią ubiegłego roku. Głównym celem inwestycji była wymiana wtórnego i zniszczonego pokrycia z dachówki ceramicznej typu marsylka.

Dotychczasowe rozwiązanie nie tylko wykazywało nieszczelności powodujące zacieki, ale również było obce historycznej tradycji architektonicznej okolic Warszawy. Z tego powodu podjęto decyzję o zastosowaniu dachówki karpiówki w naturalnym kolorze, która jest właściwa dla obiektów pochodzących z okresu powstania natolińskiego założenia.

Modernizacja konstrukcji i obróbki blacharskie

Remont nie ograniczył się jedynie do wymiany warstwy zewnętrznej. Podczas prac specjaliści usunęli skorodowane oraz wypaczone fragmenty więźby dachowej i deskowania. Nowe elementy konstrukcyjne wykonano z drewna suchego i struganego, które poddano impregnacji zabezpieczającej przed działaniem ognia, grzybów oraz owadów.

Oficyna, popularnie nazywana dworkiem, stanowi istotny element historycznego kompleksu na Ursynowie.

Oficyna, popularnie nazywana dworkiem, stanowi istotny element historycznego kompleksu na Ursynowie.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Standard prac podniosło zastosowanie blachy miedzianej do wykonania wszystkich obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, co zapewnia trwałość i estetykę spójną z klasycystycznym charakterem budowli.

Dziedzictwo architektoniczne Natolina

Oficyna, popularnie nazywana dworkiem, stanowi istotny element historycznego kompleksu na Ursynowie. Budynek został wzniesiony w latach 1806-1808 na zlecenie Aleksandra i Anny z Tyszkiewiczów Potockich. Projektantem obiektu był Christian Piotr Aigner, który nadzorował wówczas przebudowę XVIII-wiecznego pałacu Augusta Czartoryskiego. Warto przypomnieć, że pierwotne założenie pałacowe było dziełem innego uznanego architekta tamtej epoki, Szymona Bogumiła Zuga.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W mieszkaniu znajdowała się marihuana ukryta w foliowej torbie oraz kokaina w zgrzewalnym opakowaniu
bezpieczeństwo

Trzy kilogramy narkotyków w mieszkaniu na Ursynowie

W ciągu ostatniej dekady liczba samochodów wjeżdżających codziennie do stolicy zwiększyła się o 20 p
badania

Czy Warszawiacy chcą rewolucji w transporcie miejskim? Oczekiwania i rozwiązania

Wobec 27-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
bezpieczeństwo

Wybite szyby w komisariacie. 27-latek w rękach policjantów

Rozpoczyna się kolejny rok zbiórek krwi, organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ur
Krwiodawstwo

Braki w bankach krwi, przywileje dawców i wielki jubileusz na Ursynowie

Rafał Trzaskowski aktywnie wspiera Paradę Równości jako pierwszy prezydent w historii miasta
polityka

Parada Równości 2026 ze specjalnym wsparciem Trzaskowskiego?

Policjanci zatrzymali podejrzanego o zbrodnię po szturmu kontrterrorystów na dom, w którym zabarykad
tragedia na targówku

Zabarykadował się ze zwłokami. Nagranie z akcji i nowe fakty

Usuwanie skutków awarii ciepłowniczej na Woli może potrwać do tygodnia. Mieszkańcy muszą liczyć się
utrudnienia i objazdy

Poważna awaria ciepłownicza na Woli. Zamknięto jezdnię

Identyfikatory uprawniające do wjazdu w określone strefy miasta nie trafią już do skrzynek pocztowyc
administracja

ZDM kończy wysyłkę identyfikatorów. Powodem nieodebrane przesyłki

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA