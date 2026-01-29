Remont oficyny w Natolinie. Dworek z odrestaurowanym dachem

Klasycystyczna oficyna pałacowa w Natolinie odzyskała historyczny wygląd dachu. Dzięki miejskiej dotacji w wysokości 302 tys. zł wymieniono nieszczelne poszycie, stosując tradycyjną dachówkę karpiówkę oraz miedziane wykończenia.



Prace remontowe w Zespole Pałacowo-Parkowym przy ul. Nowoursynowskiej 84 zostały przeprowadzone jesienią ubiegłego roku. Głównym celem inwestycji była wymiana wtórnego i zniszczonego pokrycia z dachówki ceramicznej typu marsylka.

Reklama Reklama

Dotychczasowe rozwiązanie nie tylko wykazywało nieszczelności powodujące zacieki, ale również było obce historycznej tradycji architektonicznej okolic Warszawy. Z tego powodu podjęto decyzję o zastosowaniu dachówki karpiówki w naturalnym kolorze, która jest właściwa dla obiektów pochodzących z okresu powstania natolińskiego założenia.

Modernizacja konstrukcji i obróbki blacharskie

Remont nie ograniczył się jedynie do wymiany warstwy zewnętrznej. Podczas prac specjaliści usunęli skorodowane oraz wypaczone fragmenty więźby dachowej i deskowania. Nowe elementy konstrukcyjne wykonano z drewna suchego i struganego, które poddano impregnacji zabezpieczającej przed działaniem ognia, grzybów oraz owadów.