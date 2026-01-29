Stołeczni policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o wybicie szyb w siedzibie dzielnicowych na Pradze Północ. Mężczyzna, który w chwili zdarzenia był nietrzeźwy, usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Do incydentu doszło w ubiegły piątek w rewirze dzielnicowych zlokalizowanym w dzielnicy Praga Północ. Sprawca dokonał uszkodzenia dwóch szyb w budynku, co spowodowało wymierne straty materialne. Administrator obiektu oszacował koszty naprawy na kwotę 3600 zł. Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu, funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Działania operacyjne i analiza monitoringu

Zaangażowani zostali dzielnicowi oraz funkcjonariusze z innych wydziałów komendy przy ulicy Jagiellońskiej. Kluczowym elementem dochodzenia okazała się analiza nagrań z monitoringu miejskiego oraz przeprowadzony wywiad środowiskowy. Później policjanci sporządzili rysopis podejrzanego, co pozwoliło na szybkie wytypowanie sprawcy.

Zatrzymanie w rejonie Dworca Wschodniego

Kilka godzin po zdarzeniu kryminalni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI zlokalizowali 27-latka w okolicach Dworca Wschodniego. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Badanie alkomatem potwierdziło, że w momencie podejmowania interwencji znajdował się on pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.

Dozór policyjny i konsekwencje prawne

Prokurator prowadzący sprawę przedstawił zatrzymanemu zarzut uszkodzenia mienia. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec 27-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd, przed którym odpowie za spowodowane zniszczenia.