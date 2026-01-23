-6.2°C
Zabytkowy tramwaj linii B wesprze WOŚP łącząc Bielany z Białołęką

Publikacja: 23.01.2026 10:45

Foto: mat. pras

M.B.
W najbliższą niedzielę mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać z wyjątkowej atrakcji komunikacyjnej. Na tory wyjedzie zabytkowy tramwaj typu N, w którym wolontariusze będą zbierać fundusze na rzecz diagnostyki i leczenia dzieci.

Nadchodzący finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaplanowany na 25 stycznia, koncentruje się na uzyskaniu środków na nowoczesny sprzęt medyczny. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej edycji zostaną przeznaczone na doposażenie placówek zajmujących się diagnostyką oraz leczeniem chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Głównym punktem wydarzeń w stolicy będą błonia PGE Narodowego, jednak akcje charytatywne obejmą zasięgiem całe miasto.

Historyczny tabor na trasie do Winnicy

W ramach współpracy z Dzielnicą Białołęka uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa oznaczona literą B. Do jej obsługi skierowany zostanie tabor zabytkowy – klasyczny tramwaj typu N. Pojazd będzie kursował w godzinach od 10:00 do 18:00, stanowiąc nie tylko środek transportu, ale również mobilny punkt zbiórki.

Rozkład jazdy tramwaju linii B z okazji 34. FInału WOŚP

Rozkład jazdy tramwaju linii B z okazji 34. FInału WOŚP

Foto: mat. pras.

Trasa linii B połączy kluczowe punkty północnej części Warszawy:

  • Metro Młociny
  • Most Marii Skłodowskiej-Curie
  • Trakt Nadwiślański
  • Światowida
  • Winnica
