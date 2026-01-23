Zabytkowy tramwaj linii B wesprze WOŚP łącząc Bielany z Białołęką

Nadchodzący finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaplanowany na 25 stycznia, koncentruje się na uzyskaniu środków na nowoczesny sprzęt medyczny. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej edycji zostaną przeznaczone na doposażenie placówek zajmujących się diagnostyką oraz leczeniem chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Głównym punktem wydarzeń w stolicy będą błonia PGE Narodowego, jednak akcje charytatywne obejmą zasięgiem całe miasto.
W ramach współpracy z Dzielnicą Białołęka uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa oznaczona literą B. Do jej obsługi skierowany zostanie tabor zabytkowy – klasyczny tramwaj typu N. Pojazd będzie kursował w godzinach od 10:00 do 18:00, stanowiąc nie tylko środek transportu, ale również mobilny punkt zbiórki.
Rozkład jazdy tramwaju linii B z okazji 34. FInału WOŚP
Trasa linii B połączy kluczowe punkty północnej części Warszawy:
Korzystanie z przejazdów linią B będzie całkowicie bezpłatne dla wszystkich pasażerów. Wewnątrz wagonu obecni będą wolontariusze ze Sztabu WOŚP Białołęka, wyposażeni w oficjalne puszki kwestarskie.
Każda osoba korzystająca z podróży zabytkowym składem będzie miała możliwość bezpośredniego wsparcia celu tegorocznego finału. Inicjatywa ta łączy popularyzację historii warszawskiej komunikacji miejskiej z realną pomocą systemowi ochrony zdrowia w Polsce.