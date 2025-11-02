Od poniedziałku zmiany pod mostem Poniatowskiego. Drogowcy zamkną dwa pasy

Na poniedziałek, 3 listopada, wykonawca zapowiada kolejny etap robót pod wiaduktem mostu Poniatowskiego
Warszawscy drogowcy kontynuują prace nad ponad stuletnim wiaduktem mostu Poniatowskiego. Ze względu na zaawansowany stan robót oraz konieczność przeprowadzenia ich w obrębie jezdni, zapowiedziano wprowadzenie gruntownej, choć tymczasowej, zmiany w organizacji ruchu.
Obecne prace remontowe mają charakter kompleksowy i są szczególnie skomplikowane ze względu na zabytkowy status wiaduktu. Drogowcy pracują pod stałym nadzorem konserwatora, co narzuca specyficzne tempo i metody działania. Celem działań jest wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych – zarówno betonowych, jak i kamiennych – oraz zabezpieczenie murów oporowych, które są kluczowe dla stabilności obiektu. Obszar robót koncentruje się na odcinku rozciągającym się od przystanku kolejowego PKP Powiśle aż do ulicy Wioślarskiej.
Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Zmiany zostaną wprowadzone w poniedziałek, 3 listopada, około godziny 8:00. Dotyczą one kluczowej arterii miasta – Wisłostrady – a konkretnie jezdni prowadzącej w kierunku Mokotowa (na południe).
W związku z przejściem prac nad jezdnię do kolejnej fazy, wykonawca przystąpi do zamknięcia dwóch pasów ruchu. Będą to pasy zlokalizowane po stronie alei 3 Maja, czyli te najbliżej skarpy.
Ruch na Wisłostradzie zostanie przeniesiony i skoncentrowany na nowo wyznaczonych dwóch pasach. Zostaną one poprowadzone bliżej tak zwanych „ślimaków” Mostu Poniatowskiego.
Kluczowym elementem, który z pewnością wpłynie na płynność jazdy, jest zasada wspólnego użytkowania tych dwóch pasów. Będą one musiały obsłużyć jednocześnie dwa główne strumienie pojazdów:
Dodatkowym czynnikiem, który utrzyma kontrolę nad dużym natężeniem ruchu w tym węźle, jest fakt, że ruchem nadal będzie sterowała sygnalizacja świetlna. Z uwagi na skumulowanie ruchu na zaledwie dwóch pasach, w godzinach szczytu należy spodziewać się znacznego spowolnienia i wydłużonego czasu przejazdu w kierunku południowym.
Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do nowego oznakowania oraz, w miarę możliwości, rozważenie alternatywnych tras przejazdu.