Od poniedziałku zmiany pod mostem Poniatowskiego. Drogowcy zamkną dwa pasy

Kierowcy zmierzający w stronę Mokotowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Od poniedziałku, 3 listopada, zamykane są dwa pasy ruchu na Wisłostradzie pod wiaduktem Mostu Poniatowskiego. Powodem jest kolejny etap remontu zabytkowej konstrukcji.



Warszawscy drogowcy kontynuują prace nad ponad stuletnim wiaduktem mostu Poniatowskiego. Ze względu na zaawansowany stan robót oraz konieczność przeprowadzenia ich w obrębie jezdni, zapowiedziano wprowadzenie gruntownej, choć tymczasowej, zmiany w organizacji ruchu.

Reklama Reklama

Historyczny remont pod okiem konserwatora

Obecne prace remontowe mają charakter kompleksowy i są szczególnie skomplikowane ze względu na zabytkowy status wiaduktu. Drogowcy pracują pod stałym nadzorem konserwatora, co narzuca specyficzne tempo i metody działania. Celem działań jest wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych – zarówno betonowych, jak i kamiennych – oraz zabezpieczenie murów oporowych, które są kluczowe dla stabilności obiektu. Obszar robót koncentruje się na odcinku rozciągającym się od przystanku kolejowego PKP Powiśle aż do ulicy Wioślarskiej.

Nowa organizacja ruchu od 3 listopada

Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Zmiany zostaną wprowadzone w poniedziałek, 3 listopada, około godziny 8:00. Dotyczą one kluczowej arterii miasta – Wisłostrady – a konkretnie jezdni prowadzącej w kierunku Mokotowa (na południe).

W związku z przejściem prac nad jezdnię do kolejnej fazy, wykonawca przystąpi do zamknięcia dwóch pasów ruchu. Będą to pasy zlokalizowane po stronie alei 3 Maja, czyli te najbliżej skarpy.