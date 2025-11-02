14.6°C
1012.4 hPa
Życie Warszawy

Od poniedziałku zmiany pod mostem Poniatowskiego. Drogowcy zamkną dwa pasy

Publikacja: 02.11.2025 13:30

Na poniedziałek, 3 listopada, wykonawca zapowiada kolejny etap robót pod wiaduktem mostu Poniatowski

Na poniedziałek, 3 listopada, wykonawca zapowiada kolejny etap robót pod wiaduktem mostu Poniatowskiego

Foto: Infoulice Warszawa

Kacper Komaiszko
Kierowcy zmierzający w stronę Mokotowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Od poniedziałku, 3 listopada, zamykane są dwa pasy ruchu na Wisłostradzie pod wiaduktem Mostu Poniatowskiego. Powodem jest kolejny etap remontu zabytkowej konstrukcji.

Warszawscy drogowcy kontynuują prace nad ponad stuletnim wiaduktem mostu Poniatowskiego. Ze względu na zaawansowany stan robót oraz konieczność przeprowadzenia ich w obrębie jezdni, zapowiedziano wprowadzenie gruntownej, choć tymczasowej, zmiany w organizacji ruchu.

Historyczny remont pod okiem konserwatora

Obecne prace remontowe mają charakter kompleksowy i są szczególnie skomplikowane ze względu na zabytkowy status wiaduktu. Drogowcy pracują pod stałym nadzorem konserwatora, co narzuca specyficzne tempo i metody działania. Celem działań jest wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych – zarówno betonowych, jak i kamiennych – oraz zabezpieczenie murów oporowych, które są kluczowe dla stabilności obiektu. Obszar robót koncentruje się na odcinku rozciągającym się od przystanku kolejowego PKP Powiśle aż do ulicy Wioślarskiej.

Nowa organizacja ruchu od 3 listopada

Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Zmiany zostaną wprowadzone w poniedziałek, 3 listopada, około godziny 8:00. Dotyczą one kluczowej arterii miasta – Wisłostrady – a konkretnie jezdni prowadzącej w kierunku Mokotowa (na południe).

W związku z przejściem prac nad jezdnię do kolejnej fazy, wykonawca przystąpi do zamknięcia dwóch pasów ruchu. Będą to pasy zlokalizowane po stronie alei 3 Maja, czyli te najbliżej skarpy.

Reklama
Reklama
Polecane
W podwarszawskich gminach trwają spotkania informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW)
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
Jaka będzie ostateczna trasa? Emocje na konsultacjach

Dwa pasy obsłużą ruch głównej trasy i zjazdu z mostu

Ruch na Wisłostradzie zostanie przeniesiony i skoncentrowany na nowo wyznaczonych dwóch pasach. Zostaną one poprowadzone bliżej tak zwanych „ślimaków” Mostu Poniatowskiego.

Kluczowym elementem, który z pewnością wpłynie na płynność jazdy, jest zasada wspólnego użytkowania tych dwóch pasów. Będą one musiały obsłużyć jednocześnie dwa główne strumienie pojazdów:

  • 1. Samochody poruszające się główną trasą Wisłostrady, nadjeżdżające z północy (od Żoliborza).
  • 2. Pojazdy zjeżdżające z Mostu Poniatowskiego, które następnie skręcają na ślimak w celu wjazdu na most w kierunku Pragi.

Dodatkowym czynnikiem, który utrzyma kontrolę nad dużym natężeniem ruchu w tym węźle, jest fakt, że ruchem nadal będzie sterowała sygnalizacja świetlna. Z uwagi na skumulowanie ruchu na zaledwie dwóch pasach, w godzinach szczytu należy spodziewać się znacznego spowolnienia i wydłużonego czasu przejazdu w kierunku południowym.

Reklama
Reklama

Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do nowego oznakowania oraz, w miarę możliwości, rozważenie alternatywnych tras przejazdu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Największą popularnością wśród pasażerów cieszy się tradycyjnie linia tramwajowa C1, która umożliwia
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Tramwaje wesprą dojazd do cmentarzy

Jak zawsze w tych dniach dojazd do cmentarza w Wilanowie będzie utrudniony
wszystkich świętych i dzień zaduszny

Specjalna organizacja ruchu przy mniejszych cmentarzach

Najbliżej Starych Powązek (na zdjęciu) i Powązek Wojskowych dowiezie nas 1 i 2 listopada komunikacja
Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Komunikacja przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym

Bezpośredni dojazd włąsnym pojazdem w okolice nekropolii będzie niemożliwy
Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Cmentarz Bródnowski 1 i 2 listopada. Zmiany w ruchu wokół nekropolii

Cmentarz Komunalny Północny jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Zmiany w ruchu przy Cmentarzu Północnym

Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października
drogi

Wiadukt na Chełmżyńskiej otwarty. „Poprawi dojazd do cmentarzy”

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest podzielona na trzy etapy / zdjęcie ilustracy
infrastruktura drogowa

Obwodnica śródmiejska. Przetarg rozstrzygnięty, budżet przekroczony

Porto urzeka zarówno pięknem architektury, jak i niezwykłą atmosferą nadbrzeżnych uliczek.
SAMOLOTY

Z Warszawy do miasta słynącego z wina. Nowa trasa PLL LOT

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama