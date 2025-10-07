Błoto i liście na ścieżce rowerowej? Możesz to zgłosić. Miasto inwestuje w jesienne porządki

ZOM reaguje na zanieczyszczenia ścieżek rowerowych na podstawie dwóch źródeł
Władze stolicy podkreślają, że dbałość o infrastrukturę miejską wykracza poza standardowe utrzymanie chodników i ulic. Równorzędnie z nimi, na bieżąco sprzątane są także drogi rowerowe. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM), którego zadaniem jest monitorowanie stanu czystości i szybka reakcja na wszelkie zanieczyszczenia, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort warszawskich rowerzystów.
Choć aura jesieni bywa urokliwa, jest to jednocześnie okres wzmożonych prac dla służb porządkowych w całej Warszawie. Warunki atmosferyczne charakterystyczne dla tej pory roku stanowią szczególne zagrożenie dla rowerzystów. Kluczowymi czynnikami, które mogą spowodować utratę przyczepności i wypadek na ścieżce rowerowej, są błoto oraz nasiąknięte wodą liście.
Z tego powodu kontrolerzy ZOM w tym czasie szczególnie intensywnie sprawdzają stan techniczny oraz czystość DDR-ów. Celem tych działań jest stałe monitorowanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka, by zapewnić cyklistom bezpieczną podróż po stołecznych trasach.
Działania porządkowe rozpoczynają się od codziennego monitoringu. Kontrolerzy ZOM regularnie patrolują ścieżki rowerowe — co ciekawe, w ramach monitoringu wykorzystują do tego również rowery. Kiedy podczas takiego patrolu zostanie zauważone zanieczyszczenie, niezwłocznie do akcji wkracza ekipa porządkowa.
Porządki prowadzone są kompleksowo, a czyszczenie obejmuje całą szerokość ścieżki rowerowej. Trasy są zamiatane z zalegających warstw liści, piasku i błota. Do realizacji tych zadań ZOM wykorzystuje zarówno tradycyjne narzędzia, takie jak miotły, jak i nowoczesny sprzęt – lekkie mechaniczne zamiatarki, które pozwalają na efektywne i dokładne usunięcie zabrudzeń.
Poza planowanymi, kompleksowymi porządkami, Zarząd Oczyszczania Miasta utrzymuje gotowość do nagłych interwencji. W przypadku nagłych i niebezpiecznych zaśmieceń, takich jak na przykład rozbite szkło czy rozlany płyn, do akcji wkraczają grupy szybkiego reagowania. Ich podstawowym zadaniem jest sprawne usunięcie niebezpiecznych zabrudzeń, minimalizując w ten sposób czas, w którym niebezpieczna przeszkoda zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu.
Warszawa aktywnie zachęca cyklistów i pieszych do współpracy. Informacje o miejscach, które wymagają posprzątania, można przekazywać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
Należy przy tym pamiętać, że odpowiedzialność za utrzymanie czystości na drogach rowerowych jest podzielona. Zarząd Oczyszczania Miasta dba o te trasy dla rowerów, które biegną wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Utrzymaniem czystości na pozostałych odcinkach zajmują się inne jednostki i instytucje, w tym między innymi: urzędy dzielnic, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).