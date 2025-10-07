Błoto i liście na ścieżce rowerowej? Możesz to zgłosić. Miasto inwestuje w jesienne porządki

Warszawa stawia na bezpieczeństwo cyklistów. Zarząd Oczyszczania Miasta prowadzi bieżące kontrole i sprzątanie dróg rowerowych, eliminując zagrożenia, takie jak błoto czy liście. Miasto apeluje też do mieszkańców o zgłaszanie miejsc wymagających interwencji przez Miejski Centrum Kontaktu 19115.



Władze stolicy podkreślają, że dbałość o infrastrukturę miejską wykracza poza standardowe utrzymanie chodników i ulic. Równorzędnie z nimi, na bieżąco sprzątane są także drogi rowerowe. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM), którego zadaniem jest monitorowanie stanu czystości i szybka reakcja na wszelkie zanieczyszczenia, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort warszawskich rowerzystów.

Czas wzmożonych działań porządkowych

Choć aura jesieni bywa urokliwa, jest to jednocześnie okres wzmożonych prac dla służb porządkowych w całej Warszawie. Warunki atmosferyczne charakterystyczne dla tej pory roku stanowią szczególne zagrożenie dla rowerzystów. Kluczowymi czynnikami, które mogą spowodować utratę przyczepności i wypadek na ścieżce rowerowej, są błoto oraz nasiąknięte wodą liście.

Z tego powodu kontrolerzy ZOM w tym czasie szczególnie intensywnie sprawdzają stan techniczny oraz czystość DDR-ów. Celem tych działań jest stałe monitorowanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka, by zapewnić cyklistom bezpieczną podróż po stołecznych trasach.