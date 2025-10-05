13.3°C
Życie Warszawy

Pilny remont ulic Tytoniowej i Kresowej

Publikacja: 05.10.2025 16:30

Foto: mat. pras.

M.B.
Wawer szykuje się na tygodniowe utrudnienia drogowe. Od poniedziałku, 6 października, rozpocznie się kompleksowa wymiana nawierzchni na ulicy Tytoniowej (od Naddnieprzańskiej do Kresowej) oraz na odcinku ulicy Kresowej aż do wiaduktu Marsa.

Prace potrwają do 12 października i oznaczają całkowite zamknięcie kluczowych odcinków oraz konieczność korzystania z objazdów.

Zamknięcie ulic Tytoniowej i Kresowej

Roboty drogowe rozpoczną się w poniedziałek, 6 października, o godz. 8.

Nowy asfalt będzie układany na ulicy Tytoniowej na całym odcinku pomiędzy Naddnieprzańską a Kresową. Remont obejmie również fragment ulicy Kresowej – aż do przejścia dla pieszych pod wiaduktem Marsa.

Planowane zakończenie prac przewidziane jest na niedzielę, 12 października, do godz. 18. Przez cały ten okres, przejazd ulicami Tytoniową i Kresową będzie ograniczony wyłącznie do mieszkańców.

Foto: mat. pras.

Kluczowe zamknięcia i ograniczenia ruchu

W trakcie prac kierowcy muszą liczyć się z następującymi utrudnieniami:

  1. Całkowite zamknięcie Tytoniowej: Ulica Tytoniowa będzie nieprzejezdna na fragmencie między Naddnieprzańską a Kresową.
  2. Ograniczenie na Kresowej: Od strony ulicy Murmańskiej do Kresowej dojazd będzie możliwy tylko do przejścia dla pieszych pod wiaduktem.
  3. Brak Przejazdu Skrzyżowaniem: Skrzyżowanie Tytoniowej z Naddnieprzańską zostanie zamknięte.
  4. Wyjątki dla Mieszkańców: Skręt z trasy Marsa w Naddnieprzańską będzie dozwolony wyłącznie dla mieszkańców.

Wyznaczony objazd: Marsa – Szaserów

Dla wszystkich pozostałych kierowców wyznaczono objazd od trasy Marsa do ulicy Szaserów. Trasa objazdowa będzie prowadziła przez główne arterie:

  • Ulicę Płowiecką
  • Ulicę Grochowską
  • Ulicę Podolską

Zaleca się wcześniejsze zaplanowanie trasy i uwzględnienie potencjalnie dłuższego czasu przejazdu.

Dojazd do posesji będzie zapewniony

Mimo intensywności robót, drogowcy będą starali się utrzymać dojazd do posesji dla lokalnych mieszkańców. W sytuacji, gdy konieczne będzie całkowite zablokowanie dojazdu, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kierowców są proszeni o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz cierpliwość w związku z remontem dróg w Wawrze.

