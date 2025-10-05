Pilny remont ulic Tytoniowej i Kresowej

Wawer szykuje się na tygodniowe utrudnienia drogowe. Od poniedziałku, 6 października, rozpocznie się kompleksowa wymiana nawierzchni na ulicy Tytoniowej (od Naddnieprzańskiej do Kresowej) oraz na odcinku ulicy Kresowej aż do wiaduktu Marsa.



Prace potrwają do 12 października i oznaczają całkowite zamknięcie kluczowych odcinków oraz konieczność korzystania z objazdów.

Zamknięcie ulic Tytoniowej i Kresowej

Roboty drogowe rozpoczną się w poniedziałek, 6 października, o godz. 8.

Nowy asfalt będzie układany na ulicy Tytoniowej na całym odcinku pomiędzy Naddnieprzańską a Kresową. Remont obejmie również fragment ulicy Kresowej – aż do przejścia dla pieszych pod wiaduktem Marsa.

Planowane zakończenie prac przewidziane jest na niedzielę, 12 października, do godz. 18. Przez cały ten okres, przejazd ulicami Tytoniową i Kresową będzie ograniczony wyłącznie do mieszkańców.