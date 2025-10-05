Pilny remont ulic Tytoniowej i Kresowej

Nowy asfalt będzie układany na ulicy Tytoniowej na całym odcinku pomiędzy Naddnieprzańską a Kresową.
Prace potrwają do 12 października i oznaczają całkowite zamknięcie kluczowych odcinków oraz konieczność korzystania z objazdów.
Roboty drogowe rozpoczną się w poniedziałek, 6 października, o godz. 8.
Remont obejmie również fragment ulicy Kresowej – aż do przejścia dla pieszych pod wiaduktem Marsa.
Planowane zakończenie prac przewidziane jest na niedzielę, 12 października, do godz. 18. Przez cały ten okres, przejazd ulicami Tytoniową i Kresową będzie ograniczony wyłącznie do mieszkańców.
W trakcie prac kierowcy muszą liczyć się z następującymi utrudnieniami:
Dla wszystkich pozostałych kierowców wyznaczono objazd od trasy Marsa do ulicy Szaserów. Trasa objazdowa będzie prowadziła przez główne arterie:
Zaleca się wcześniejsze zaplanowanie trasy i uwzględnienie potencjalnie dłuższego czasu przejazdu.
Mimo intensywności robót, drogowcy będą starali się utrzymać dojazd do posesji dla lokalnych mieszkańców. W sytuacji, gdy konieczne będzie całkowite zablokowanie dojazdu, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Kierowców są proszeni o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz cierpliwość w związku z remontem dróg w Wawrze.