Mieszkańcy osiedla Kazury wychodzą na ulice. Ratusz jest głuchy na ich prośby

Mieszkańcy osiedla Kazury po raz siódmy wyszli na ulice, by zaprotestować przeciwko planom ograniczenia liczby miejsc parkingowych w ich okolicy. Jednak ich protest to nie tylko sprzeciw wobec zmian, lecz przede wszystkim wobec braku dialogu i marginalizacji społecznej ze strony władz miasta.



Problem dotyczy przebudowy parkingu przy ul. Płaskowickiej, realizowanej w ramach inwestycji parku nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).

Przebudowa parkingu przy ul. Płaskowickiej

Z planów wynika, że z dotychczasowych 332 miejsc parkingowych zostanie jedynie 187, co oznacza likwidację aż 145 miejsc, które mieszkańcy uważają za kluczowe, szczególnie dla seniorów oraz rodzin z dziećmi. Miasto podaje, że ubytek miejsc to około 40-45, co znacząco różni się od społecznego wyliczenia.

Mieszkańcy, zdeterminowani przez brak odpowiedzi na wielomiesięczne prośby o rozmowę, wielokrotnie wysyłali pisma i petycje zarówno do Zarządu Zieleni, jak i do kancelarii Prezydenta Warszawy. Dokumenty te najczęściej znikają w urzędniczych szufladach lub przekazywane są między wydziałami, bez realnego rozwiązania problemu. List otwarty, pod którym podpisało się 1636 osób, zaginął w warszawskim ratuszu. Kancelaria prezydenta Rafała Trzaskowskiego twierdzi, że nie może go odnaleźć.



W odpowiedzi na protesty władze miasta sugerują korzystanie z parkingu przy Arenie Ursynów, jednak znajduje się on ponad 600 metrów od ich domów, co dla wielu mieszkańców, zwłaszcza starszych, jest dużym utrudnieniem. Jednocześnie w planach miejscowych wpisany jest hotel, który może tymczasowo ograniczyć tamtejsze miejsca parkingowe.