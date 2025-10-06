7.8°C
1012.1 hPa
Życie Warszawy

Mieszkańcy osiedla Kazury wychodzą na ulice. Ratusz jest głuchy na ich prośby

Publikacja: 06.10.2025 07:35

Seniorzy, którzy są główną grupą protestujących, pokazują swoją determinację i upór.

Seniorzy, którzy są główną grupą protestujących, pokazują swoją determinację i upór.

Foto: Facebook.com/Parking nad POW - protest mieszkańców

rbi
Mieszkańcy osiedla Kazury po raz siódmy wyszli na ulice, by zaprotestować przeciwko planom ograniczenia liczby miejsc parkingowych w ich okolicy. Jednak ich protest to nie tylko sprzeciw wobec zmian, lecz przede wszystkim wobec braku dialogu i marginalizacji społecznej ze strony władz miasta.

Problem dotyczy przebudowy parkingu przy ul. Płaskowickiej, realizowanej w ramach inwestycji parku nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).

Przebudowa parkingu przy ul. Płaskowickiej

Z planów wynika, że z dotychczasowych 332 miejsc parkingowych zostanie jedynie 187, co oznacza likwidację aż 145 miejsc, które mieszkańcy uważają za kluczowe, szczególnie dla seniorów oraz rodzin z dziećmi. Miasto podaje, że ubytek miejsc to około 40-45, co znacząco różni się od społecznego wyliczenia.

Mieszkańcy, zdeterminowani przez brak odpowiedzi na wielomiesięczne prośby o rozmowę, wielokrotnie wysyłali pisma i petycje zarówno do Zarządu Zieleni, jak i do kancelarii Prezydenta Warszawy. Dokumenty te najczęściej znikają w urzędniczych szufladach lub przekazywane są między wydziałami, bez realnego rozwiązania problemu. List otwarty, pod którym podpisało się 1636 osób, zaginął w warszawskim ratuszu. Kancelaria prezydenta Rafała Trzaskowskiego twierdzi, że nie może go odnaleźć.

Polecane
Aktywiści zarzucają drogowcom opieszałość we wprowadzaniu zmian poprawiających bezpieczeństwo na dro
polityka
Protest przeciwko dyrektorowi ZDM. Komu i czym podpadł Puchalski?

W odpowiedzi na protesty władze miasta sugerują korzystanie z parkingu przy Arenie Ursynów, jednak znajduje się on ponad 600 metrów od ich domów, co dla wielu mieszkańców, zwłaszcza starszych, jest dużym utrudnieniem. Jednocześnie w planach miejscowych wpisany jest hotel, który może tymczasowo ograniczyć tamtejsze miejsca parkingowe.

Reklama
Reklama

Seniorzy protestują przeciw planom warszawskiego ratusza

Seniorzy, którzy są główną grupą protestujących, pokazują swoją determinację i upór. Jak podaje portal Haloursynow.pl, mimo chłodnego październikowego wieczoru kilkadziesiąt osób w kamizelkach odblaskowych spokojnie blokuje rondo przy ul. Stryjeńskich, wzywając do rozmów i wsłuchania się w głos mieszkańców. Mają przygotowaną alternatywę – chcą zostawić pozostały parking oraz zrealizować pierwotny projekt z 2021 roku, który zakładał zielony teren z odpowiednią liczbą miejsc parkingowych.

Polecane
Wprowadzono nakaz usunięcia pojazdów z parkingu
parkowanie
Na Ursynowie zamiast parkingu park. Wbrew woli mieszkańców

Jak tłumaczą, ta sprawa to nie tylko o walka o konkretne miejsca postojowe, ale także o poczucie szacunku i partycypacji obywatelskiej. Mieszkańcy skarżą się na hejt w Internecie, brak zainteresowania mediów spoza lokalnego Ursynowa oraz na to, że ich głos jest ignorowany przez władze miasta.

Dodają, że taktyka urzędów przypomina klasyczne „przeczekanie” – liczenie, że znużeni protestujący ustąpią, a problem zniknie sam. Tymczasem dla społeczności jest to kwestia codziennego komfortu i dostępu do przestrzeni publicznej, który wpływa na ich życie rodzinne i społeczne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowy asfalt będzie układany na ulicy Tytoniowej na całym odcinku pomiędzy Naddnieprzańską a Kresową.
przebudowa

Pilny remont ulic Tytoniowej i Kresowej

W związku z remontem na odcinku Suligowskiego do ulicy Czerniakowskiej kierowcy będą jeździli w obu
przebudowa

Remont Nowosieleckiej i Suligowskiego. Zmiany w ruchu i parkowaniu

Celem robót jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na jednej z głównych dróg Starej Miłosne
przebudowa

Rusza remont ul. Jana Pawła II w Wesołej. Będą objazdy i zmiana tras

Na kierowców i pieszych czekają poważne utrudnienia
remont

Rusza wielka przebudowa ulicy Okrzei. Utrudnienia do wiosny 2026

Obecnie 47 nowoczesnych pociągów zabiera podróżnych z 60 przystanków
kolej

20 lat Szybkiej Kolei Miejskiej. 47 pociągów na torach Warszawy i okolic

Od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grając
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Tramwaj grający Chopina. Specjalne składy na torach

Uczestnicy „Biegnij Warszawo” wystartują w sobotę, 4 października, w samo południe
impreza biegowa

W sobotę biegacze znów opanują miasto. Zmiany w ruchu i komunikacji

Przestrzeń samego przystanku tramwajowego jest wygrodzona od przejścia podziemnego ścianą i przeszkl
przebudowa

Przejście podziemne na Dworcu Zachodnim gotowe

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama