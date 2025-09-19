Przebudowa torowiska na Marszałkowskiej zmierz ku końcowi: Wiadomo, kiedy wrócą tu tramwaje

W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny
O postępach prac poinformowały Tramwaje Warszawskie za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Trwające właśnie prace na torowisku przy ul. Marszałkowskiej dotyczą około kilometrowego odcinka torów od ul. Widok do przystanku Królewska. Inwestycja obejmuje przede wszystkim modernizację torów tramwajowych, w efekcie którego powstać ma tu zielone torowisko. Pojawią się jednak również udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i kierowców.
Równocześnie rozpoczęło się rozwieszanie sieci trakcyjnej. Prowadzone są także prace utrzymaniowe w rejonie Ogrodu Saskiego, które obejmują wymianę zużytych szyn i podkładów oraz zagęszczenie podsypki.
Tramwaje Warszawskie zapowiadają, że ruch tramwajowy na ul. Marszałkowskiej przywrócony zostanie 13 października, a więc zgodnie z wcześniej przyjętym planem.
Prace w tym rejonie ulicy Marszałkowskiej rozpoczęły się w połowie czerwca. Inwestycja prowadzona jest przez Tramwaje Warszawskie w koordynacji z Zarządem Dróg Miejskich. Piesi, rowerzyści i kierowcy, a także pasażerowie komunikacji miejskiej muszą w tym miejscu liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu.
Dzięki przebudowie torowiska na Marszałkowskiej poprawić ma się komfort przejazdu i zniesione mają zostać ograniczenia prędkości. Jak informują Tramwaje Warszawskie, „Na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej pojawi się rozchodnik, a od Świętokrzyskiej do ul. Widok zastosowane będą płyty prefabrykowane z zabudową z kostki granitowej (zachowanie przejazdu dla karetek i innych służb)”.
Jak z kolei można przeczytać na stronie Zarządu Dróg Miejskich, pojawi się zieleń zarówno wysoka, jak i niska: „Posadzimy wiązy ‘Columella’ i fiorente o wąskim, kolumnowym pokroju. Poza drzewami wprowadzimy krzewy (irgę błyszczącą) oraz mieszankę zielonych bylin. Byliny zaplanowaliśmy w miejscach, w których może wystąpić konieczność awaryjnego wjazdu na torowisko. Można będzie to zrobić bez konieczności niszczenia żywopłotu z irgi. Zniszczenie części nadziemnej bylin niekoniecznie oznacza zniszczenie samej rośliny”.
To jednak nie wszystko. Wprowadzonych zostanie również wiele udogodnień dla pieszych i rowerzystów. Pojawią się dodatkowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe – na wysokości ulic Sienkiewicza i Złotej. Ma to ułatwić przekroczenie ulicy Marszałkowskiej, bez konieczności korzystania z przejść podziemnych.
Poprawiony zostanie także układ drogowy ulicy i wprowadzone zostaną udogodnienia dla kierowców. Pojawią się dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na skrzyżowaniach także dodatkowe pasy do skrętu. W okolicach ulicy Złotej powstanie zawrotka. Dzięki niej możliwa będzie zmiana kierunku jazdy bez konieczności dojeżdżania aż do ronda Dmowskiego. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się nowy lewoskręt.
Zielona Marszałkowska stanowi część projektu Nowe Centrum Warszawy, który obejmuje wiele zmian w Śródmieściu. W ich efekcie różne punkty, place i miejsca w centrum stolicy mają zostać połączone ścieżkami w spójną przestrzeń. Dzięki temu ma być ona bardziej przyjazna dla mieszkańców i turystów. Na ulicach pojawić ma się też więcej zieleni.