Życie Warszawy

Przebudowa torowiska na Marszałkowskiej zmierz ku końcowi: Wiadomo, kiedy wrócą tu tramwaje

Publikacja: 19.09.2025 14:45

W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny

W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny

Foto: Tramwaje Warszawskie

Joanna Kamińska
Marszałkowska jest w trakcie przebudowy, która odbywa się w ramach projektu Zielona Marszałkowska. Prace są coraz bardziej zaawansowane. Niedawno potwierdzono termin ich zakończenia, a tym samym powrotu tramwajów na Marszałkowską.

O postępach prac poinformowały Tramwaje Warszawskie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Prace na torowisku przy Marszałkowskiej: Wiadomo, kiedy wrócą tramwaje

Trwające właśnie prace na torowisku przy ul. Marszałkowskiej dotyczą około kilometrowego odcinka torów od ul. Widok do przystanku Królewska. Inwestycja obejmuje przede wszystkim modernizację torów tramwajowych, w efekcie którego powstać ma tu zielone torowisko. Pojawią się jednak również udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny. Równocześnie rozpoczęło się rozwieszanie sieci trakcyjnej. Prowadzone są także prace utrzymaniowe w rejonie Ogrodu Saskiego, które obejmują wymianę zużytych szyn i podkładów oraz zagęszczenie podsypki.

Tramwaje Warszawskie zapowiadają, że ruch tramwajowy na ul. Marszałkowskiej przywrócony zostanie 13 października, a więc zgodnie z wcześniej przyjętym planem.

Modernizacja torów na Marszałkowskiej: Co się zmieni?

Prace w tym rejonie ulicy Marszałkowskiej rozpoczęły się w połowie czerwca. Inwestycja prowadzona jest przez Tramwaje Warszawskie w koordynacji z Zarządem Dróg Miejskich. Piesi, rowerzyści i kierowcy, a także pasażerowie komunikacji miejskiej muszą w tym miejscu liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu.

Dzięki przebudowie torowiska na Marszałkowskiej poprawić ma się komfort przejazdu i zniesione mają zostać ograniczenia prędkości. Jak informują Tramwaje Warszawskie, „Na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej pojawi się rozchodnik, a od Świętokrzyskiej do ul. Widok zastosowane będą płyty prefabrykowane z zabudową z kostki granitowej (zachowanie przejazdu dla karetek i innych służb)”.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, tramwaje wrócą na Marszałkowską 13 października

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, tramwaje wrócą na Marszałkowską 13 października

Foto: mat. pras.

Jak z kolei można przeczytać na stronie Zarządu Dróg Miejskich, pojawi się zieleń zarówno wysoka, jak i niska: „Posadzimy wiązy ‘Columella’ i fiorente o wąskim, kolumnowym pokroju. Poza drzewami wprowadzimy krzewy (irgę błyszczącą) oraz mieszankę zielonych bylin. Byliny zaplanowaliśmy w miejscach, w których może wystąpić konieczność awaryjnego wjazdu na torowisko. Można będzie to zrobić bez konieczności niszczenia żywopłotu z irgi. Zniszczenie części nadziemnej bylin niekoniecznie oznacza zniszczenie samej rośliny”.

To jednak nie wszystko. Wprowadzonych zostanie również wiele udogodnień dla pieszych i rowerzystów. Pojawią się dodatkowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe – na wysokości ulic Sienkiewicza i Złotej. Ma to ułatwić przekroczenie ulicy Marszałkowskiej, bez konieczności korzystania z przejść podziemnych.

Poprawiony zostanie także układ drogowy ulicy i wprowadzone zostaną udogodnienia dla kierowców. Pojawią się dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na skrzyżowaniach także dodatkowe pasy do skrętu. W okolicach ulicy Złotej powstanie zawrotka. Dzięki niej możliwa będzie zmiana kierunku jazdy bez konieczności dojeżdżania aż do ronda Dmowskiego. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się nowy lewoskręt.

