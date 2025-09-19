Pożegnanie lata nad Wisłą. Dwie wyjątkowe imprezy zakończą sezon nad rzeką

Sezon letni nad Wisłą powoli dobiega końca. Jego finał uświetnią dwa wyjątkowe wydarzenia, które łączą zabawę z edukacją i celebrują unikalny charakter rzeki. Mieszkańcy stolicy będą mogli pożegnać lato, biorąc udział w sobotnim Festiwalu Plaż oraz w niedzielnej Nadwiślańskiej Równonocy. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny.



Wisła od lat pełni rolę wyjątkowego miejsca spotkań Warszawiaków. To właśnie tutaj łączą się kultura, sport, edukacja i troska o przyrodę. Jak podkreśla Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły, finał sezonu w formie Festiwalu Plaż i Nadwiślańskiej Równonocy pokazuje, że nad rzeką można wspólnie przeżywać wyjątkowe chwile i budować lokalną wspólnotę.

Reklama Reklama

Festiwal Plaż. Ekologiczny finał na Poniatówce

W sobotę, 20 września, w godz. 11-15 plaża Poniatówka zamieni się w centrum zabawy i ekologicznej edukacji. Wydarzenie to jest zwieńczeniem cyklu, którego celem jest połączenie przyjemnego z pożytecznym. Uczestnicy będą mogli aktywnie włączyć się w działania proekologiczne, dołączając do sprzątania plaży. Każdy, kto zbierze worek śmieci, otrzyma w nagrodę wyjątkowy plakat autorstwa Oli Jasionowskiej.

Na uczestników czekają również liczne warsztaty i animacje. Będzie można stworzyć własne eko-woreczki zapachowe, wziąć udział w warsztatach malowania na materiale z Orlen Termika oraz spróbować swoich sił w grze terenowej „Odkrywcy Dzielnicy Wisła”, gdzie czekają na nich niespodzianki. Z kolei „Nadwiślańska zgadywanka” to propozycja sensoryczna dla najmłodszych. W ramach rekreacji i edukacji dostępne będzie mobilne planetarium z cyklicznymi pokazami „Niebo Dzielnicy Wisła” oraz krótkie rejsy widokowe po Wiśle, przeznaczone dla aktywnych uczestników festiwalu. Całość uświetni koncert kwartetu smyczkowego Film Music Quartet.

Nadwiślańska Równonoc. Symboliczne powitanie jesieni w Porcie Czerniakowskim

Z kolei w niedzielę, 21 września, Dzielnica Wisła zaprasza do Portu Czerniakowskiego na obchody Nadwiślańskiej Równonocy. To wydarzenie to koniec lata i wejście wraz z nocą w jesień. Program został podzielony na dwie główne części: dzienne aktywności wodne i lądowe oraz wieczorne koncerty na moście.