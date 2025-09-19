Pożegnanie lata nad Wisłą. Dwie wyjątkowe imprezy zakończą sezon nad rzeką

Plaża Poniatówka zamieni się w centrum zabawy i ekologicznej edukacji
Wisła od lat pełni rolę wyjątkowego miejsca spotkań Warszawiaków. To właśnie tutaj łączą się kultura, sport, edukacja i troska o przyrodę. Jak podkreśla Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły, finał sezonu w formie Festiwalu Plaż i Nadwiślańskiej Równonocy pokazuje, że nad rzeką można wspólnie przeżywać wyjątkowe chwile i budować lokalną wspólnotę.
W sobotę, 20 września, w godz. 11-15 plaża Poniatówka zamieni się w centrum zabawy i ekologicznej edukacji. Wydarzenie to jest zwieńczeniem cyklu, którego celem jest połączenie przyjemnego z pożytecznym. Uczestnicy będą mogli aktywnie włączyć się w działania proekologiczne, dołączając do sprzątania plaży. Każdy, kto zbierze worek śmieci, otrzyma w nagrodę wyjątkowy plakat autorstwa Oli Jasionowskiej.
Na uczestników czekają również liczne warsztaty i animacje. Będzie można stworzyć własne eko-woreczki zapachowe, wziąć udział w warsztatach malowania na materiale z Orlen Termika oraz spróbować swoich sił w grze terenowej „Odkrywcy Dzielnicy Wisła”, gdzie czekają na nich niespodzianki. Z kolei „Nadwiślańska zgadywanka” to propozycja sensoryczna dla najmłodszych. W ramach rekreacji i edukacji dostępne będzie mobilne planetarium z cyklicznymi pokazami „Niebo Dzielnicy Wisła” oraz krótkie rejsy widokowe po Wiśle, przeznaczone dla aktywnych uczestników festiwalu. Całość uświetni koncert kwartetu smyczkowego Film Music Quartet.
Z kolei w niedzielę, 21 września, Dzielnica Wisła zaprasza do Portu Czerniakowskiego na obchody Nadwiślańskiej Równonocy. To wydarzenie to koniec lata i wejście wraz z nocą w jesień. Program został podzielony na dwie główne części: dzienne aktywności wodne i lądowe oraz wieczorne koncerty na moście.
Od 15:30 do 18:30 działać będzie strefa wodnych aktywności. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wypożyczalni rowerów wodnych, pychówek, żaglówek, smoczych łodzi i tradycyjnych drewniaków. Przewidziano także warsztaty z instruktorem na deskach SUP, a nawet grę w SUP polo, a także pływanie pontonami i kajakami.
W tym samym czasie, w godz. 16-19, na łączce przy moście działać będzie strefa festiwalowa z przestrzenią do odpoczynku. W programie warsztaty z tworzenia biżuterii i ozdób, warsztat festiwalowego makijażu oraz interaktywny spektakl familijny o legendach słowiańskich.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wieczorna Parada Łodzi, która wyruszy o godzinie 18 z plaży Czerniakowskiej (Płyta Desantu). Obowiązują na nią wcześniejsze zapisy. Po paradzie, most w Porcie Czerniakowskim zamieni się w scenę koncertową. O godzinie 19 wystąpi zespół Groch, laureat konkursu „Wisła Live” Radia Kolor, a od 20 scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Przebiśniegi. Koncerty będzie można oglądać zarówno z pokładów łodzi biorących udział w paradzie, jak i z lądowej widowni na łączce.
Dla tych, którzy chcą dotrzeć na wydarzenie w wyjątkowy sposób, zorganizowano wodny transport. O godzinie 14 i 16 z Plaży Romantycznej odbędą się spływy kajakowe (obowiązują zapisy), a taksówki wodne będą kursować co 45 minut od 15:30 do 18:15 z Plaży Poniatówka i Dworca Wodnego WWA, bez konieczności wcześniejszych zapisów.
Szczegółowe informacje i formularze do zapisów dostępne są na oficjalnych stronach wydarzeń.