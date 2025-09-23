Ekologiczne święto na Ursynowie

W sobotę, 27 września, mieszkańcy Ursynowa będą mieli okazję wziąć udział w jesiennej edycji festynu ekologicznego „Ursynowskie Kwiaty”, a wraz z nią zadebiutują „Tekstynalia” – nowa akcja poświęcona zbiórce tekstyliów. Wydarzenie organizowane na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) potrwa od 11 do 14.



Tradycyjne „Ursynowskie Kwiaty” to idealna okazja, by pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. W zamian za przyniesione elektrośmieci, mieszkańcy otrzymają cebulki roślin ozdobnych, takich jak tulipany, krokusy, czosnki ozdobne czy szafirki. To popularna inicjatywa, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem.

Reklama Reklama

„Tekstynalia” – nowy wymiar recyklingu

Nowością w tym roku są „Tekstynalia”, które mają na celu promowanie świadomego podejścia do tekstyliów. Każdy, kto przyniesie minimum 2 kg, ale nie więcej niż 10 kg odzieży, w zamian otrzyma słoik miodu (430g) lub czujkę dymu. Ta inicjatywa to kolejny krok w stronę odpowiedzialnego gospodarowania surowcami.

Zastępca Burmistrza Ursynowa, Cezary Holdenmajer, z entuzjazmem podkreśla znaczenie tej nowości: „Szczególnie cieszę się z debiutu Tekstynaliów, nowej inicjatywy, która pokazuje, że również tekstylia mogą i powinny stać się ważną częścią ekologicznej rewolucji”.

Atrakcje dla każdego

Organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. W ramach festynu odbędą się warsztaty tworzenia jesiennych dekoracji, takie jak świeczki z węzy pszczelej, pachnące zawieszki i wianki. Uczestnicy „Tekstynaliów” będą mogli wziąć udział w warsztatach upcyklingu ubrań, gdzie nauczą się, jak zamienić stary T-shirt w torbę lub stworzyć biżuterię z tekstyliów.