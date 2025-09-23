Ekologiczne święto na Ursynowie

Tradycyjne „Ursynowskie Kwiaty” to idealna okazja, by pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. W zamian za przyniesione elektrośmieci, mieszkańcy otrzymają cebulki roślin ozdobnych, takich jak tulipany, krokusy, czosnki ozdobne czy szafirki. To popularna inicjatywa, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem.
Nowością w tym roku są „Tekstynalia”, które mają na celu promowanie świadomego podejścia do tekstyliów. Każdy, kto przyniesie minimum 2 kg, ale nie więcej niż 10 kg odzieży, w zamian otrzyma słoik miodu (430g) lub czujkę dymu. Ta inicjatywa to kolejny krok w stronę odpowiedzialnego gospodarowania surowcami.
Zastępca Burmistrza Ursynowa, Cezary Holdenmajer, z entuzjazmem podkreśla znaczenie tej nowości: „Szczególnie cieszę się z debiutu Tekstynaliów, nowej inicjatywy, która pokazuje, że również tekstylia mogą i powinny stać się ważną częścią ekologicznej rewolucji”.
Organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. W ramach festynu odbędą się warsztaty tworzenia jesiennych dekoracji, takie jak świeczki z węzy pszczelej, pachnące zawieszki i wianki. Uczestnicy „Tekstynaliów” będą mogli wziąć udział w warsztatach upcyklingu ubrań, gdzie nauczą się, jak zamienić stary T-shirt w torbę lub stworzyć biżuterię z tekstyliów.
Festiwal to także hołd dla przyrody i edukacja. Na Zielonej Osi Ursynowa, na skwerze przy ul. Cynamonowej, odbędą się warsztaty rzeźbienia w pniach drzew. Powstaną z nich unikalne instalacje, które nie tylko ozdobią teren, ale staną się też siedliskiem dla owadów, symbolizując bioróżnorodność. Dzieci i młodzież czekać będą gry edukacyjne, od rozpoznawania gatunków drzew po „Mini wysypisko”, które uczy prawidłowej segregacji odpadów.
Dodatkową atrakcją będzie możliwość zobaczenia z bliska nowoczesnej śmieciarki MPO, co zawsze budzi spore zainteresowanie, niezależnie od wieku.
Na uczestników zbiórek czeka aż 3,5 tysiąca paczek cebulek, 500 czujek dymu i 454 słoiki miodu. Upominki będą wydawane do wyczerpania zapasów, dlatego warto pojawić się punktualnie. Organizatorzy zachęcają do zabrania własnych toreb i kubków, aby móc cieszyć się gorącymi napojami. Pełny regulamin wydarzenia jest dostępny na stronie Dzielnicy Ursynów.