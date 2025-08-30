28.6°C
Życie Warszawy

Witaj szkoło. Ile kosztują przybory edukacyjne?

Publikacja: 30.08.2025 13:15

Popularne przybory szkolne, takie jak tornistry i plecaki, stały się tańsze o 6,9 proc.

Foto: Adobe Stock

rbi
W Warszawie w wyprawce szkolnej najbardziej zauważalny spadek cen odnotowano w przypadku kredek szkolnych w oprawie drewnianej – ich ceny zmniejszyły się aż o 23,7 proc. – wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W stolicy popularne przybory szkolne, takie jak tornistry i plecaki, stały się tańsze o 6,9 proc. Z kolei ceny podręczników lub kompletów podręczników do nauki języków obcych spadły o 5 proc. Potaniały także bruliony 96-stronicowe (7,2 proc.)

W Warszawie wzrosła z kolei cena farb akwarelowych (12 kolorów), które podrożały aż o 24,3 proc. Znaczny wzrost cen odnotowano także w przypadku opłat za korzystanie z telewizji oraz internetu – o 13,8 proc. w górę. Podwyżki dla grup od 5 do 12 osób były nieco mniejsze - opłata za godzinę zajęć wzrosła o 5,6 proc.(opłata od osoby za godzinę).

Wyprawka szkolna na Mazowszu

Z kolei na Mazowszu większość cen wybranych reprezentantów z zakresu produktów związanych ze szkołą zmniejszyła się w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku.

Istotny i większy niż w samej Warszawie spadek odnotowano w cenie tornistra lub plecaka szkolnego, która obniżyła się aż o 12,3 proc. To znaczna przecena, która na pewno wpłynie na decyzje zakupowe wielu rodzin.

Nieco mniejsze, lecz ciągle odczuwalne, były obniżki cen tabletów – o 4,1 proc., kredek szkolnych w oprawie drewnianej – o 3,5 proc. oraz farb akwarelowych – o 2,4 proc. Czy takie zmiany cen pozwolą na zakup potrzebnych artykułów szkoły w bardziej przystępnych cenach rynek pokaże. Obniżeniu uległy także ceny kompletów podręczników do nauki języka obcego – 3,1 proc.

Zauważalny zaś wzrost dotyczył ceny brulionu 96-kartkowego, który podrożał o 6,1 proc.

Ceny przyborów szkolnych w 2024

W zeszłym roku podstawowa wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej kosztowała średnio około 770 zł, choć można było znaleźć promocje obniżające tę kwotę do około 360 zł. Wyprawka dla uczniów klas IV-VIII to był średni koszt około 946 zł. Dla uczniów szkół średnich koszty były wyższe z powodu większej liczby potrzebnych materiałów oraz specjalistycznych podręczników.

