Witaj szkoło. Ile kosztują przybory edukacyjne?

W Warszawie w wyprawce szkolnej najbardziej zauważalny spadek cen odnotowano w przypadku kredek szkolnych w oprawie drewnianej – ich ceny zmniejszyły się aż o 23,7 proc. – wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.



W stolicy popularne przybory szkolne, takie jak tornistry i plecaki, stały się tańsze o 6,9 proc. Z kolei ceny podręczników lub kompletów podręczników do nauki języków obcych spadły o 5 proc. Potaniały także bruliony 96-stronicowe (7,2 proc.)

W Warszawie wzrosła z kolei cena farb akwarelowych (12 kolorów), które podrożały aż o 24,3 proc. Znaczny wzrost cen odnotowano także w przypadku opłat za korzystanie z telewizji oraz internetu – o 13,8 proc. w górę. Podwyżki dla grup od 5 do 12 osób były nieco mniejsze - opłata za godzinę zajęć wzrosła o 5,6 proc.(opłata od osoby za godzinę).

Wyprawka szkolna na Mazowszu

Z kolei na Mazowszu większość cen wybranych reprezentantów z zakresu produktów związanych ze szkołą zmniejszyła się w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku.

Istotny i większy niż w samej Warszawie spadek odnotowano w cenie tornistra lub plecaka szkolnego, która obniżyła się aż o 12,3 proc. To znaczna przecena, która na pewno wpłynie na decyzje zakupowe wielu rodzin.