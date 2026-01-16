XV Noc Biologów na UKSW. Warsztaty i wykłady o sygnałach w świecie przyrody

Tegoroczna edycja koncentruje się na sposobach przekazywania i interpretacji sygnałów w świecie biologicznym.
Odkryj, jak mówi życie, to wezwanie skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych zainteresowanych naukami przyrodniczymi.
Noc Biologów to inicjatywa zapoczątkowana przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która z czasem objęła ośrodki akademickie w całym kraju. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy o życiu i mechanizmach nim rządzących.
Tegoroczna edycja koncentruje się na sposobach przekazywania i interpretacji sygnałów w świecie biologicznym. Tematyka ta obejmuje procesy zachodzące zarówno wewnątrz pojedynczych komórek i całych organizmów, jak i zjawiska obserwowane w skali globalnego ekosystemu.
Program przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów UKSW obejmuje 21 propozycji stacjonarnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, ćwiczeniach laboratoryjnych oraz pokazach naukowych. Forma zajęć została zaplanowana tak, aby umożliwić samodzielne wykonywanie doświadczeń, obsługę profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego oraz analizę materiału biologicznego.
Praktyczny charakter spotkań pozwala poznać specyfikę pracy biologa oraz metody badawcze stosowane we współczesnej nauce. W wydarzeniu wezmą udział między innymi uczniowie klas biologiczno-chemicznych ze stołecznych liceów, które objęte są stałym patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.
Uzupełnieniem programu stacjonarnego jest cykl pięciu wykładów transmitowanych w formie online. Prelekcje będą dostępne na kanale YouTube wydziału, co pozwala na zapoznanie się z treściami naukowymi osobom, które nie mogą osobiście pojawić się na uczelni. Prelegenci przybliżą tematykę interpretacji sygnałów płynących ze środowiska oraz mechanizmów komunikacji w przyrodzie.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w laboratoriach, na wszystkie zajęcia stacjonarne obowiązywała wcześniejsza rejestracja. Osoby, które nie dokonały zapisu, mogą nadal korzystać z otwartej oferty wykładów transmitowanych w sieci. Wydarzenie stanowi okazję do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem akademickim i pogłębienia wiedzy o funkcjonowaniu nauk o środowisku.
Wykłady online, będą transmitowane na kanale YouTube Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW:
https://www.youtube.com/@wydziabiologiiinaukosrodow5938
Udział w zajęciach stacjonarnych możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Szczegółowy program XV Nocy Biologów dostępny jest pod tym linkiem