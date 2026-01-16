-3.2°C
1028.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

XV Noc Biologów na UKSW. Warsztaty i wykłady o sygnałach w świecie przyrody

Publikacja: 16.01.2026 12:45

Tegoroczna edycja koncentruje się na sposobach przekazywania i interpretacji sygnałów w świecie biol

Tegoroczna edycja koncentruje się na sposobach przekazywania i interpretacji sygnałów w świecie biologicznym.

Foto: materiały prasowe

M.B.
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje piętnastą edycję Nocy Biologów. Wydarzenie, które odbędzie się w piątek 16 stycznia pod hasłem "Biologia pełna sygnałów".

Odkryj, jak mówi życie, to wezwanie skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych zainteresowanych naukami przyrodniczymi.

Foto: mat. pras.

Idea i zasięg ogólnopolskiego wydarzenia

Noc Biologów to inicjatywa zapoczątkowana przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która z czasem objęła ośrodki akademickie w całym kraju. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy o życiu i mechanizmach nim rządzących.

Tegoroczna edycja koncentruje się na sposobach przekazywania i interpretacji sygnałów w świecie biologicznym. Tematyka ta obejmuje procesy zachodzące zarówno wewnątrz pojedynczych komórek i całych organizmów, jak i zjawiska obserwowane w skali globalnego ekosystemu.

Zajęcia praktyczne w laboratoriach uniwersyteckich

Program przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów UKSW obejmuje 21 propozycji stacjonarnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, ćwiczeniach laboratoryjnych oraz pokazach naukowych. Forma zajęć została zaplanowana tak, aby umożliwić samodzielne wykonywanie doświadczeń, obsługę profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego oraz analizę materiału biologicznego.

Reklama
Reklama
Polecane
XV Noc Biologów odbędzie się 16 stycznia (piątek) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pr
16 stycznia
Roślinne szepty i ptasi kod. XV Noc Biologów na UW

Praktyczny charakter spotkań pozwala poznać specyfikę pracy biologa oraz metody badawcze stosowane we współczesnej nauce. W wydarzeniu wezmą udział między innymi uczniowie klas biologiczno-chemicznych ze stołecznych liceów, które objęte są stałym patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Wykłady online i dostęp cyfrowy

Uzupełnieniem programu stacjonarnego jest cykl pięciu wykładów transmitowanych w formie online. Prelekcje będą dostępne na kanale YouTube wydziału, co pozwala na zapoznanie się z treściami naukowymi osobom, które nie mogą osobiście pojawić się na uczelni. Prelegenci przybliżą tematykę interpretacji sygnałów płynących ze środowiska oraz mechanizmów komunikacji w przyrodzie.

Polecane
Biogazownia znajduje się w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów–Obory
innowacje
Obornik i gnojowica ogrzeją budynki. W SGGW otwarto biogazownię

Zasady uczestnictwa w XV Nocy Biologów

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w laboratoriach, na wszystkie zajęcia stacjonarne obowiązywała wcześniejsza rejestracja. Osoby, które nie dokonały zapisu, mogą nadal korzystać z otwartej oferty wykładów transmitowanych w sieci. Wydarzenie stanowi okazję do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem akademickim i pogłębienia wiedzy o funkcjonowaniu nauk o środowisku.

Informacje praktyczne

Wykłady online, będą transmitowane na kanale YouTube Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW:

Reklama
Reklama

https://www.youtube.com/@wydziabiologiiinaukosrodow5938

Udział w zajęciach stacjonarnych możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  Szczegółowy program XV Nocy Biologów dostępny jest pod tym linkiem

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram
20, 26, 27, 29 stycznia

UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram

Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielan już wkrótce
8 lutego

Rekordowe biegi Chomiczówki i Bielan. Rekordowe nagrody

Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie
18 lutego - 29 marca

Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie

Uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt
20, 21 stycznia

Dzień Babci i Dziadka w warszawskim zoo

XV Noc Biologów odbędzie się 16 stycznia (piątek) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pr
16 stycznia

Roślinne szepty i ptasi kod. XV Noc Biologów na UW

Niedaleko Warszawy jest kilka miejsc, w których można pojeździć na nartach / zdjęcie ilustracyjne
narciarstwo podmiejskie

Gdzie na narty w pobliżu Warszawy? Nie trzeba jechać aż w Tatry

Eonarium Genesis: An Immersive Light Show to pół godziny wyjątkowych estetycznych wrażeń
od 16 stycznia

Genesis w Warszawie. Immersyjne widowisko światła i dźwięku

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy
poradnik „Życia Warszawy”

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama