XV Noc Biologów na UKSW. Warsztaty i wykłady o sygnałach w świecie przyrody

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje piętnastą edycję Nocy Biologów. Wydarzenie, które odbędzie się w piątek 16 stycznia pod hasłem "Biologia pełna sygnałów".



Odkryj, jak mówi życie, to wezwanie skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych zainteresowanych naukami przyrodniczymi.

Idea i zasięg ogólnopolskiego wydarzenia

Noc Biologów to inicjatywa zapoczątkowana przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która z czasem objęła ośrodki akademickie w całym kraju. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy o życiu i mechanizmach nim rządzących.

Tegoroczna edycja koncentruje się na sposobach przekazywania i interpretacji sygnałów w świecie biologicznym. Tematyka ta obejmuje procesy zachodzące zarówno wewnątrz pojedynczych komórek i całych organizmów, jak i zjawiska obserwowane w skali globalnego ekosystemu.

Zajęcia praktyczne w laboratoriach uniwersyteckich

Program przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów UKSW obejmuje 21 propozycji stacjonarnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, ćwiczeniach laboratoryjnych oraz pokazach naukowych. Forma zajęć została zaplanowana tak, aby umożliwić samodzielne wykonywanie doświadczeń, obsługę profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego oraz analizę materiału biologicznego.