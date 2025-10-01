8°C
Życie Warszawy

Dezinformacja bez tajemnic. Warsztaty dla seniorów

Publikacja: 01.10.2025 07:35

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak odróżnić fakt od opinii, na czym polega fact-checking oraz jak go stosować, czym jest dezinformacja i jakie są jej cele

Foto: Adobe Stock

rbi
Warsztaty „Misja Fakt. Jak odnaleźć prawdę w świecie dezinformacji?” odbędą się w czwartek, 2 października, w Wilanowie. To doskonała okazja, by nauczyć się świadomie korzystać z informacji i uniknąć pułapki fake newsów w cyfrowym świecie.

Fałszywe wiadomości, zmanipulowane obrazy oraz deepfake’i to coraz większe wyzwania dla osób korzystających z informacji w dobie cyfrowej.

Warsztaty z zakresu przeciwdziałania dezinformacji

W ramach Warszawskich Dni Seniora zorganizowano specjalne warsztaty pod tytułem „Misja Fakt. Jak odnaleźć prawdę w świecie dezinformacji?”. Odbędą się one 2 października o godzinie 17:30 w Bibliotece Głównej przy ul. Kolegiackiej 3 w Wilanowie.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak odróżnić fakt od opinii, na czym polega fact-checking oraz jak go stosować, czym jest dezinformacja i jakie są jej cele. Ważnym elementem będzie też zrozumienie zjawiska deepfake oraz poznanie metod skutecznej weryfikacji informacji, takich jak lateral reading. Dodatkowo seniorzy nauczą się, jak sprawdzać przekazy w mediach społecznościowych i poznają narzędzia pomocne w samodzielnym fact-checkingu.

Jak zapisać się na warsztaty?

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce, aby nie tylko rozpoznawać manipulacje, ale również skutecznie im przeciwdziałać.

Warsztaty są bezpłatne, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 22 277 03 77. Organizatorzy proszą uczestników o zabranie ze sobą smartfonów, które będą wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych.

Źródło: zyciewarszawy.pl

