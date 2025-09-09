23.6°C
Życie Warszawy

„Praktyczne wsparcie w biznesie”. We wrześniu seria szkoleń. Wstęp wolny, ale są zapisy

Publikacja: 09.09.2025 11:55

W ramach UrsynLab we wrześniu przygotowano kilka bezpłatnych wydarzeń

W ramach UrsynLab we wrześniu przygotowano kilka bezpłatnych wydarzeń

Foto: master1305 / Adobe Stock, Urząd Dzielnicy Ursynów

Joanna Kamińska
UrsynLab – Przedsiębiorczy Ursynów zaprasza we wrześniu na cykl wydarzeń związanych z przedsiębiorczością. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani rozwojem biznesu. W programie bezpłatne szkolenia oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami.

Wszystkie wrześniowe wydarzenia w ramach UrsynLab odbywać się będą w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej 61). Wstęp wolny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.

UrsynLab – Przedsiębiorczy Ursynów: Czym jest?

UrsynLab – Przedsiębiorczy Ursynów działa w ramach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. To przestrzeń dla lokalnych, ursynowskich przedsiębiorców i osób planujących własną działalność gospodarczą. W jej ramach organizowanych jest szereg wydarzeń związanych z przedsiębiorczością.

„UrsynLab to miejsce, w którym lokalni przedsiębiorcy mogą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje kompetencje i otrzymywać praktyczne wsparcie w prowadzeniu biznesu” – informują organizatorzy.

UrsynLab: Bezpłatne szkolenia we wrześniu

We wrześniu w ramach UrsynLab organizatorzy zapowiadają dwa szkolenia.

Pierwsze z nich zatytułowane „Wykorzystanie potencjału eCommerce i marketplace w sprzedaży produktów i usług, czyli jak wykorzystać eCommerce i popularne platformy marketplace do promocji naszej firmy” odbędzie się w czwartek 11 września w godz. 17:30–20:00. Poprowadzi je Konrad Zach, Founder&CEO thinkhub, ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowie kanałów sprzedaży B2B, B2C i marketplace, a także wykładowca przedmiotów związanych z cyfrową transformacją na Akademii Leona Koźmińskiego.

Drugie szkolenie w ramach wrześniowych wydarzeń w UrsynLab pod tytułem „AI w biznesie i przedsiębiorczości: jak przygotować skuteczne wystąpienia publiczne” odbędzie się w czwartek 25 września w godz. 17:30–20:00. Prowadzącym będzie Krzysztof Jakubowski, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubeskiego z zakresu wystąpień publicznych i emisji głosu, certyfikowany trener biznesu, mistrz Polski wystąpień publicznych i twórca podcastu „Sztuka gadania”.

Oba szkolenia odbędą się w sali 136 (I piętro), a zapisy na nie prowadzone są pod numerem telefonu 22 443 71 55.

Bezpłatne konsultacje w ramach UrsynLab we wrześniu

W ramach wrześniowego UrsynLab zorganizowane zostaną także trzy rodzaje konsultacji.

Pierwsze z nich – „ABC działalności gospodarczej” – odbędą się w poniedziałek 15 września w godz. 14:00–15:00. Będą to konsultacje z pracownikami Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów.

W kolejny poniedziałek 22 września w godz. 12:00–18:00 odbędą się indywidualne konsultacje z prawnikiem Maciejem Kasperowiczem w zakresie prawa pracy i form zatrudnienia zatytułowane „Doradztwo prawne dla przedsiębiorców”.

Konsultacje 15 i 22 września odbędą się w sali 543 (V piętro).

W poniedziałek 29 września w ramach UrsynLab odbędzie się natomiast spotkanie z księgową Kingą Sochan zatytułowane „Doradztwo księgowo-podatkowe dla przedsiębiorców”. W jego trakcie omówione zostaną takie zagadnienia jak wybór formy opodatkowania oraz rodzaju działalności, budżetowanie i kontrola finansowa w biznesie, a także cash flow finansowy. Spotkanie odbędzie się w sali 136 (I piętro).

Zapisy na wszystkie konsultacje prowadzone są pod numerem telefonu 22 443 73 30.

