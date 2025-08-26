Noc nietoperzy w Warszawie. Nocne ssaki wyfruną na wolność. Będzie można zobaczyć je z bliska

W najbliższą sobotę, 30 sierpnia, Pawilon Edukacyjny Kamień zaprasza na drugą edycję Nocy Nietoperzy. To wyjątkowa okazja, by poznać tajemnice tych niezwykłych ssaków, nasłuchać ich, wypatrzeć, a nawet zobaczyć z bliska, gdy zostaną wypuszczone na wolność.



Warszawa dołącza do Międzynarodowej Nocy Nietoperzy, corocznego święta zainicjowanego przez organizację EUROBATS. W stolicy żyje aż 18 gatunków tych zwierząt, z których wiele można spotkać nad Wisłą. Z tej okazji Zarząd Zieleni, we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy i Stowarzyszeniem „Lepsza Polska”, przygotował program pełen atrakcji dla miłośników przyrody w każdym wieku. Wydarzenie potrwa od godziny 18:00 do 22:00.

Reklama Reklama

Atrakcje dla najmłodszych

Dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w wielu kreatywnych i ruchowych zabawach. W godzinach 18:00–20:00 odbędzie się mega gra planszowa „Nocne harce”, a dla najmłodszych przygotowano animacje, malowanie buziek i zmywalne tatuaże. Rodziny z dziećmi powyżej 8 roku życia mogą wziąć udział w warsztatach stolarskich (18:00–19:00), na których nauczą się budować domki dla nietoperzy, by później zawiesić je w swoim ogrodzie lub przekazać Zarządowi Zieleni.

Strefa edukacyjna i prelekcje ekspertów

Od godziny 18:00 do 19:30 czynna będzie strefa edukacyjna „Dotknij nietoperza”, gdzie udostępnione zostaną filmy przyrodnicze i eksponaty, takie jak okazy szkieletu nietoperza. Opiekunka strefy, chętnie odpowie na pytania dotyczące życia i zwyczajów tych zwierząt. Późnym wieczorem odbędą się prezentacje ekspertów. O godzinie 20:00 rozpocznie się prelekcja „Sekrety nietoperzy” dr inż. Katarzyny Thor, a o 20:30 filmowiec Robert Dróżdż, znany z programu „Podglądacze Przyrody”, opowie o swojej pracy od kulis.