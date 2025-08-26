Impreza odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się w maju
To już druga edycja wielokulturowego festiwalu Polsko-Wietnamski Most Kultury. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Wstęp jest wolny.
Festiwal Polsko-Wietnamski Most Kultury to wyjątkowa okazja, by poznać kulturę azjatyckich krajów nie wyjeżdżając z miasta. Na dwa dni ulica Bakalarska w warszawskiej dzielnicy Włochy zmieni się w centrum kultury, muzyki i smaków świata. Impreza odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się w maju i cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
Na scenie będzie można zobaczyć występy artystów nie tylko z Wietnamu i Polski, ale również z takich krajów jak Filipiny, Indie, Bangladesz i Peru. Zaprezentują tradycyjne tańce, muzykę i zwyczaje.
Uczestników czeka także podróż kulinarna – skosztować będzie można zarówno azjatyckiego street foodu, jak i polskich przysmaków. Odbędą się również warsztaty, pokazy artystyczne, animacje dla dzieci i inne atrakcje.
Festiwal potrwa przez cały najbliższy weekend. Odbędzie się w sobotę i niedzielę 30 sierpnia i 31 sierpnia w godzinach 13.00-20.00 na ulicy Bakalarskiej w dzielnicy Warszawa Włochy. Tym razem na potrzeby imprezy zamknięta zostanie cała ulica wraz z jezdnią.
Parking Urzędu Dzielnicy Włochy oraz Targowiska Kwiatowego otwarte będą nieodpłatnie do godz. 22.
Organizatorami są Urząd Dzielnicy Włochy, Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce, PGMBW, Targowisko Kwiatowe Bakalarska i Dom Kultury Włochy, a sponsorem głównym Asian Town Bakalarska.
Festiwal Polsko-Wietnamski Most Kultury 2
Społeczność pochodzenia azjatyckiego stanowi sporą część mieszkańców stolicy. Najliczniejsze grono tworzą Wietnamczycy. Systematycznie rozwija się także społeczność hinduska, rośnie też liczba obywateli Filipin i Bangladeszu.
Szacuje się, że w Warszawie i okolicach mieszka około 40 tys. Wietnamczyków. Wielu z nich przyjechało do Polski w latach 60. w czasie wojny wietnamskiej i już tu zostali. Dziś w naszym kraju mieszka ich trzecie pokolenie.
Duża część społeczności wietnamskiej zamieszkuje podwarszawską Wólkę Kosowską. We wsi od dziesięcioleci kwitnie handel towarami sprowadzanymi z Azji w tamtejszym kompleksie hal targowych. W Warszawie społeczność wietnamska mieszka głównie na Ochocie, Woli i we Włochach.
Najbardziej znanym miejscem w stolicy, gdzie można spotkać przedstawicieli tej społeczności jest Targowisko Bakalarska oraz znajdujące się pod tym samym adresem Asian Town Bakalarska. Mieszczą się tam azjatyckie restauracje, w których można poznać smaki Wietnamu, Chin czy Japonii.