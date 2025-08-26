18.7°C
1013.5 hPa
Życie Warszawy

Azjatycki klimat we Włochach. Święto przy Bakalarskiej

Publikacja: 26.08.2025 12:55

Impreza odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się w maju

Impreza odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się w maju

Foto: mat. pras.

Anna Rogalska
Już w najbliższy weekend 30-31 sierpnia na ulicy Bakalarskiej w warszawskich Włochach odbędzie festiwal Polsko-Wietnamski Most Kultury. To druga edycja imprezy, podczas której będzie można poznać azjatycką kulturę, muzykę i smaki.

To już druga edycja wielokulturowego festiwalu Polsko-Wietnamski Most Kultury. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Wstęp jest wolny. 

Polsko-Wietnamski Most Kultury. Jakie atrakcje czekają na uczestników?

Festiwal Polsko-Wietnamski Most Kultury to wyjątkowa okazja, by poznać kulturę azjatyckich krajów nie wyjeżdżając z miasta. Na dwa dni ulica Bakalarska w warszawskiej dzielnicy Włochy zmieni się w centrum kultury, muzyki i smaków świata. Impreza odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się w maju i cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Na scenie będzie można zobaczyć występy artystów nie tylko z Wietnamu i Polski, ale również z takich krajów jak Filipiny, Indie, Bangladesz i Peru. Zaprezentują tradycyjne tańce, muzykę i zwyczaje.

Polecane
Dni Otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej to doskonała okazja do integracji z sąsiadami
Miejsca Aktywności Lokalnej
Tu rodzi się sąsiedzka wspólnota. Dni otwarte w MAL

Uczestników czeka także podróż kulinarna – skosztować będzie można zarówno azjatyckiego street foodu, jak i polskich przysmaków. Odbędą się również warsztaty, pokazy artystyczne, animacje dla dzieci i inne atrakcje.

Reklama
Reklama

Gdzie i kiedy odbędzie się impreza?

Festiwal potrwa przez cały najbliższy weekend. Odbędzie się w sobotę i niedzielę 30 sierpnia i 31 sierpnia w godzinach 13.00-20.00 na ulicy Bakalarskiej w dzielnicy Warszawa Włochy. Tym razem na potrzeby imprezy zamknięta zostanie cała ulica wraz z jezdnią.

Parking Urzędu Dzielnicy Włochy oraz Targowiska Kwiatowego otwarte będą nieodpłatnie do godz. 22.

Organizatorami są Urząd Dzielnicy Włochy, Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce, PGMBW, Targowisko Kwiatowe Bakalarska i Dom Kultury Włochy, a sponsorem głównym Asian Town Bakalarska.

Festiwal Polsko-Wietnamski Most Kultury 2

Festiwal Polsko-Wietnamski Most Kultury 2

Foto: wlochy.um.warszawa.pl

Społeczność wietnamska w Polsce

Społeczność pochodzenia azjatyckiego stanowi sporą część mieszkańców stolicy. Najliczniejsze grono tworzą Wietnamczycy. Systematycznie rozwija się także społeczność hinduska, rośnie też liczba obywateli Filipin i Bangladeszu.

Szacuje się, że w Warszawie i okolicach mieszka około 40 tys. Wietnamczyków. Wielu z nich przyjechało do Polski w latach 60. w czasie wojny wietnamskiej i już tu zostali. Dziś w naszym kraju mieszka ich trzecie pokolenie.

Reklama
Reklama

Duża część społeczności wietnamskiej zamieszkuje podwarszawską Wólkę Kosowską. We wsi od dziesięcioleci kwitnie handel towarami sprowadzanymi z Azji w tamtejszym kompleksie hal targowych. W Warszawie społeczność wietnamska mieszka głównie na Ochocie, Woli i we Włochach.

Najbardziej znanym miejscem w stolicy, gdzie można spotkać przedstawicieli tej społeczności jest Targowisko Bakalarska oraz znajdujące się pod tym samym adresem Asian Town Bakalarska. Mieszczą się tam azjatyckie restauracje, w których można poznać smaki Wietnamu, Chin czy Japonii.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Stołeczna policja apeluje do pasażerów metra o zwiększoną ostrożność (zdj. ilustracyjne)
bezpieczeństwo

Próbował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg metra

Wisła odkrywa swoje dno
Wisła

Jednocyfrowa rzeka. Padł rekord. Poziom wody spadnie nawet do 5 centymetrów

Praska radna zniszczyła pojazd i zaatakowała łańcuchem właścicieli
bezpieczeństwo

Praska radna zniszczyła pojazd i zaatakowała łańcuchem właścicieli

Ruiny Warszawy po II Wojnie Światowej
reparacje wojenne

Warszawa powinna ubiegać się o reparacje. To setki miliardów złotych

Dawne Koszary Mokotowskie, wpisane do rejestru zabytków, zmienią swoje przeznaczenie, stając się dom
inwestycje

Narodowe Archiwum Cyfrowe zyska nową, własną siedzibę

Zwycięska koncepcja konkursowa autorstwa WXCA Group sp. z o.o.
Rekonstrukcja Pałacu Saskiego

Ruszyły negocjacje w sprawie projektu odbudowy

W trakcie kontroli strażnicy miejscy zwracają uwagę na wszystkie czynniki mogące wpływać na bezpiecz
nowy rok szkolny

Strażnicy miejscy sprawdzają infrastrukturę przy szkołach

Radni Pragi-Południe, podobnie jak ich koledzy z innych dzielnic, będą opiniować projekty wprowadzen
nocna prohibicja

Ruchy miejskie chcą „wywrzeć presję” na radych Pragi-Południe

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama