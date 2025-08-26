Już w najbliższy weekend 30-31 sierpnia na ulicy Bakalarskiej w warszawskich Włochach odbędzie festiwal Polsko-Wietnamski Most Kultury. To druga edycja imprezy, podczas której będzie można poznać azjatycką kulturę, muzykę i smaki.



To już druga edycja wielokulturowego festiwalu Polsko-Wietnamski Most Kultury. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Wstęp jest wolny.

Polsko-Wietnamski Most Kultury. Jakie atrakcje czekają na uczestników?

Festiwal Polsko-Wietnamski Most Kultury to wyjątkowa okazja, by poznać kulturę azjatyckich krajów nie wyjeżdżając z miasta. Na dwa dni ulica Bakalarska w warszawskiej dzielnicy Włochy zmieni się w centrum kultury, muzyki i smaków świata. Impreza odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się w maju i cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Na scenie będzie można zobaczyć występy artystów nie tylko z Wietnamu i Polski, ale również z takich krajów jak Filipiny, Indie, Bangladesz i Peru. Zaprezentują tradycyjne tańce, muzykę i zwyczaje.

Uczestników czeka także podróż kulinarna – skosztować będzie można zarówno azjatyckiego street foodu, jak i polskich przysmaków. Odbędą się również warsztaty, pokazy artystyczne, animacje dla dzieci i inne atrakcje.