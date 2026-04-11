Kibice na PGE Narodowym mogą już zapomnieć o problemach z zasięgiem. Stadion zyskał najnowocześniejszy w naszej części Europy system łączności, który zapewnia stabilny dostęp do sieci 5G nawet podczas największych koncertów i meczów.



Warszawski stadion stał się właśnie najbardziej zaawansowanym pod względem technologicznym obiektem sportowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wszystko za sprawą wdrożenia nowoczesnego systemu Active DAS, który pozwala na jednoczesne korzystanie z szybkiego internetu dziesiątkom tysięcy osób.

Kibice piłkarskiej reprezentacji Polski podczas meczu z Albanią mogli po raz pierwszy skorzystać z dobrodziejstw nowego systemu 5G Foto: Leszek Szymański / PAP

Pierwszy poważny sprawdzian technologia ma już za sobą – system zdał egzamin podczas spotkania reprezentacji Polski z Albanią, kiedy na trybunach zasiadł komplet widzów.

Wspólna sieć dla wszystkich operatorów

Kluczem do sukcesu nowej inwestycji jest tak zwana infrastruktura neutralna. Oznacza to, że z jednego systemu antenowego korzystają wszyscy czterej najwięksi operatorzy komórkowi w Polsce. Dzięki temu nie muszą oni budować własnych, osobnych instalacji wewnątrz stadionu, co w tak skomplikowanym obiekcie byłoby trudne i kosztowne.

Nowoczesna sieć pokrywa nie tylko same trybuny, ale również strefy VIP, zaplecze techniczne oraz punkty handlowe. Foto: Mariusz Kuczmarz MRM Telecom

Takie rozwiązanie pozwala na bardzo sprawne zarządzanie pasmem 5G, co przekłada się na wysoką prędkość przesyłania danych bez względu na to, w jakiej sieci mamy abonament.

Komfort nie tylko na trybunach

Nowoczesna sieć pokrywa nie tylko same trybuny, ale również strefy VIP, zaplecze techniczne oraz punkty handlowe. Dla przeciętnego widza oznacza to koniec kłopotów z publikowaniem relacji w mediach społecznościowych w czasie rzeczywistym, błyskawiczne działanie biletów elektronicznych czy bezproblemowe płatności mobilne przy stoiskach gastronomicznych. System został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ogromne obciążenie generowane przez niemal 60 tys. osób przebywających w jednym czasie na stosunkowo małej przestrzeni.

Instalacja bardzo precyzyjnych anten pozwala na radykalną poprawę łączności nawet przy całkowitym wypełnieniu obiektu Foto: Mariusz Kuczmarz MRM Telecom

Innowacyjne rozwiązania techniczne

W projekcie zrealizowanym przez spółkę REMER z grupy Cellnex wykorzystano zaawansowane anteny soczewkowe. Pozwalają one na bardzo precyzyjne kierowanie sygnału radiowego, co jest niezbędne w miejscach o tak dużym zagęszczeniu użytkowników. Co istotne, nowa instalacja jest przyszłościowa. Można ją łatwo rozbudowywać o kolejne częstotliwości w przyszłości bez konieczności prowadzenia uciążliwych prac remontowych na obiekcie, co oszczędza czas i pieniądze zarządcy stadionu.

Doświadczenie z największych aren świata

Za modernizację łączności na PGE Narodowym odpowiadają eksperci, którzy podobne projekty realizowali na słynnych europejskich obiektach. Cellnex ma w swoim portfolio obsługę systemów na stadionach takich klubów jak Manchester City, Atletico Madryt czy Celta Vigo.

Warszawski obiekt dołączył tym samym do elitarnego grona najlepiej skomunikowanych aren na świecie, co znacząco podnosi jego atrakcyjność przy planowaniu kolejnych międzynarodowych wydarzeń sportowych i muzycznych.