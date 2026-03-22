Rekordowy 20. Półmaraton Warszawski. Polska wygrana i historyczna frekwencja

Niedzielny bieg na dystansie 21,0975 km zapisał się w historii jako największe tego typu wydarzenie w Polsce. Na ulice stolicy wybiegło łącznie 30 344 uczestników, z czego ponad 22,5 tysiąca zmierzyło się z głównym dystansem, a niemal 7,8 tysiąca wystartowało w towarzyszącym Biegu na Piątkę. Pakiety startowe na główny bieg rozeszły się z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, co pokazuje ogromne zainteresowanie. Przeważającą grupą wśród startujących byli przedstawiciele pokolenia Gen Z, którzy stanowili niemal jedną trzecią startujących.
W rywalizacji mężczyzn najszybszy był Kenijczyk Amon Kiptoo, który dotarł do mety z czasem 1:01:09. Najwięcej emocji wzbudził jednak występ kobiet, w którym triumfowała Polka Elżbieta Glinka. Jej wynik 1:09:25 to nie tylko pierwsze polskie zwycięstwo w tej imprezie od 2013 roku, ale także drugi najlepszy rezultat w historii polskiego kobiecego biegania na tym dystansie. Wśród polskich biegaczy najlepiej zaprezentował się Mateusz Kaczor, który z czasem 1:04:40 zajął 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Małogrzata Glinka - pierwsza od 13 lat polska zwyciężczyni Półmaratonu Warszawskiego - wbiega na metę
Wydarzenie zorganizowano pod hasłem Let's Run This Party!, co znalazło odzwierciedlenie w oprawie trasy przebiegającej przez pięć dzielnic Warszawy. Dla zawodników i mieszkańców przygotowano 40 stref kibicowania, w których występowali didżeje i muzycy. Na Krakowskim Przedmieściu zagrała Mery Spolsky, a na mecie przy stadionie PGE Narodowym biegaczy witała Reni Jusis. Według szacunków organizatorów, zmagania sportowców śledziło na żywo około 100 tysięcy kibiców.
Wyjątkowy charakter tegorocznej edycji podkreślił wynik akcji #BiegamDobrze. Uczestnicy, łącząc sport z pomaganiem, zebrali łącznie ponad milion złotych na cele dobroczynne. Jest to kwota rekordowa w historii tego programu, a zbiórki pozostają otwarte do końca marca, co daje szansę na powiększenie tej sumy.
W organizację całego weekendu biegowego zaangażowanych było 1800 wolontariuszy, a na starcie pojawili się reprezentanci 100 różnych krajów.