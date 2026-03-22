Życie Warszawy
Rekordowy 20. Półmaraton Warszawski. Polska wygrana i historyczna frekwencja

Publikacja: 22.03.2026 15:45

Na ulice stolicy wybiegło łącznie 30 344 uczestników, z czego ponad 22,5 tysiąca zmierzyło się z głównym dystansem

Foto: Andrzej Olszanowski

Jubileuszowa edycja Półmaratonu Warszawskiego przyciągnęła rekordowe 30 tysięcy biegaczy i 100 tysięcy kibiców. Po 13 latach przerwy na najwyższym stopniu podium stanęła Polka, a efekt akcji charytatywnej to po raz pierwszy przekroczony milion złotych.

Niedzielny bieg na dystansie 21,0975 km zapisał się w historii jako największe tego typu wydarzenie w Polsce. Na ulice stolicy wybiegło łącznie 30 344 uczestników, z czego ponad 22,5 tysiąca zmierzyło się z głównym dystansem, a niemal 7,8 tysiąca wystartowało w towarzyszącym Biegu na Piątkę. Pakiety startowe na główny bieg rozeszły się z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, co pokazuje ogromne zainteresowanie. Przeważającą grupą wśród startujących byli przedstawiciele pokolenia Gen Z, którzy stanowili niemal jedną trzecią startujących.

Na starcie pojawili się reprezentanci 100 różnych krajów.

Sukcesy sportowe na trasie

W rywalizacji mężczyzn najszybszy był Kenijczyk Amon Kiptoo, który dotarł do mety z czasem 1:01:09. Najwięcej emocji wzbudził jednak występ kobiet, w którym triumfowała Polka Elżbieta Glinka. Jej wynik 1:09:25 to nie tylko pierwsze polskie zwycięstwo w tej imprezie od 2013 roku, ale także drugi najlepszy rezultat w historii polskiego kobiecego biegania na tym dystansie. Wśród polskich biegaczy najlepiej zaprezentował się Mateusz Kaczor, który z czasem 1:04:40 zajął 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Małogrzata Glinka - pierwsza od 13 lat polska zwyciężczyni Półmaratonu Warszawskiego - wbiega na metę

Foto: Andrzej Olszanowski

Muzyczny festiwal na ulicach miasta

Wydarzenie zorganizowano pod hasłem Let's Run This Party!, co znalazło odzwierciedlenie w oprawie trasy przebiegającej przez pięć dzielnic Warszawy. Dla zawodników i mieszkańców przygotowano 40 stref kibicowania, w których występowali didżeje i muzycy. Na Krakowskim Przedmieściu zagrała Mery Spolsky, a na mecie przy stadionie PGE Narodowym biegaczy witała Reni Jusis. Według szacunków organizatorów, zmagania sportowców śledziło na żywo około 100 tysięcy kibiców.

W rywalizacji mężczyzn najszybszy był Kenijczyk Amon Kiptoo, który dotarł do mety z czasem 1:01:09.

Milion złotych na cele charytatywne

Wyjątkowy charakter tegorocznej edycji podkreślił wynik akcji #BiegamDobrze. Uczestnicy, łącząc sport z pomaganiem, zebrali łącznie ponad milion złotych na cele dobroczynne. Jest to kwota rekordowa w historii tego programu, a zbiórki pozostają otwarte do końca marca, co daje szansę na powiększenie tej sumy.

W organizację całego weekendu biegowego zaangażowanych było 1800 wolontariuszy, a na starcie pojawili się reprezentanci 100 różnych krajów.

