Polska – Albania na PGE Narodowym. Jak sprawnie dojechać na mecz barażowy

W czwartek 26 marca reprezentacja Polski powalczy o awans do Mistrzostw Świata 20. Jak dotrzeć na stadion, gdzie spodziewać się utrudnień i kto skorzysta z darmowych przejazdów komunikacją miejską oraz pociągami. O tym wszystkim informujemy w "Życiu Warszawy".



Mecz barażowy z Albanią rozpocznie się o godzinie 20:45, jednak zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać znacznie wcześniej. Najlepszym sposobem na dotarcie pod PGE Narodowy będzie skorzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) oraz pociągów podmiejskich.

Darmowa komunikacja dla kibiców

Osoby posiadające bilet na mecz, zaproszenie, voucher lub akredytację wydaną przez UEFA bądź PZPN, mogą podróżować bezpłatnie. Promocja obowiązuje od czwartku, 26 marca od godz. 6, aż do godz. 1 w piątek. Darmowe przejazdy obejmują autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich w granicach 1. strefy biletowej. W tym samym czasie kibice nie zapłacą również za postój na parkingach P+R (Parkuj i Jedź).

Ograniczenia wjazdu na Saską Kępę

Od godziny 18:30 obszar Saskiej Kępy zostanie wyłączony z ogólnodostępnego ruchu kołowego. Do godziny 20:45 wjazd w okolice ograniczone ulicami: aleja Poniatowskiego, aleja Waszyngtona, Międzynarodowa, aleja Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński oraz Bora-Komorowskiego i Afrykańska, będzie możliwy tylko dla: