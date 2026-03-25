Życie Warszawy
Polska – Albania na PGE Narodowym. Jak sprawnie dojechać na mecz barażowy

Publikacja: 25.03.2026 09:00

Mecz barażowy z Albanią rozpocznie się o godzinie 20:45, jednak zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać znacznie wcześniej.

W czwartek 26 marca reprezentacja Polski powalczy o awans do Mistrzostw Świata 20. Jak dotrzeć na stadion, gdzie spodziewać się utrudnień i kto skorzysta z darmowych przejazdów komunikacją miejską oraz pociągami. O tym wszystkim informujemy w "Życiu Warszawy".

Mecz barażowy z Albanią rozpocznie się o godzinie 20:45, jednak zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać znacznie wcześniej. Najlepszym sposobem na dotarcie pod PGE Narodowy będzie skorzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) oraz pociągów podmiejskich.

Darmowa komunikacja dla kibiców

Osoby posiadające bilet na mecz, zaproszenie, voucher lub akredytację wydaną przez UEFA bądź PZPN, mogą podróżować bezpłatnie. Promocja obowiązuje od czwartku, 26 marca od godz. 6, aż do godz. 1 w piątek. Darmowe przejazdy obejmują autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich w granicach 1. strefy biletowej. W tym samym czasie kibice nie zapłacą również za postój na parkingach P+R (Parkuj i Jedź).

Ograniczenia wjazdu na Saską Kępę

Od godziny 18:30 obszar Saskiej Kępy zostanie wyłączony z ogólnodostępnego ruchu kołowego. Do godziny 20:45 wjazd w okolice ograniczone ulicami: aleja Poniatowskiego, aleja Waszyngtona, Międzynarodowa, aleja Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński oraz Bora-Komorowskiego i Afrykańska, będzie możliwy tylko dla:

  • posiadaczy identyfikatorów SK,
  • taksówek,
  • jednośladów,
  • autobusów komunikacji miejskiej.
Możliwe zmiany w trasach autobusów przed meczem

Jeśli policja zdecyduje o zamknięciu ulicy Sokolej (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego), linie 102, 125 i 202 zostaną skierowane na objazd przez Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni. Autobusy 146 i 147 pojadą wtedy Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. W przypadku szerszego zamknięcia (ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego), linie 146 i 147 będą kursować aleją Zieleniecką, a linia 135 ulicą Targową.

Wyłączenie Mostu Poniatowskiego po spotkaniu

Po zakończeniu meczu, około godziny 22:30, służby mogą zamknąć dla ruchu Most Poniatowskiego oraz Aleje Jerozolimskie na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. W takim scenariuszu:

  • Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521 oraz nocne N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim.
  • Tramwaje linii 7 pojadą Trasą W-Z.
  • Trasy linii 9, 22 i 24 zostaną podzielone na dwie pętle (osobno po stronie Śródmieścia i Pragi).
  • Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z99 na trasie plac Narutowicza – rondo Wiatraczna przez Most Łazienkowski.
Sprawny powrót do domu

Aby ułatwić rozładowanie tłumu po meczu, miasto przygotowało dodatkowe kursy. Z ronda Waszyngtona częściej odjadą autobusy linii 138 (kierunek Bokserska) oraz 509 (kierunek Gocław i Winnica). Na tory wyjadą dodatkowe tramwaje linii 9 oraz 26 (w stronę Woli). Najszybszym łącznikiem z centrum pozostanie druga linia metra (M2), która w godzinach wieczornych będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością.

