Polska – Albania na PGE Narodowym. Jak sprawnie dojechać na mecz barażowy

Mecz barażowy z Albanią rozpocznie się o godzinie 20:45, jednak zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać znacznie wcześniej. Najlepszym sposobem na dotarcie pod PGE Narodowy będzie skorzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) oraz pociągów podmiejskich.
Osoby posiadające bilet na mecz, zaproszenie, voucher lub akredytację wydaną przez UEFA bądź PZPN, mogą podróżować bezpłatnie. Promocja obowiązuje od czwartku, 26 marca od godz. 6, aż do godz. 1 w piątek. Darmowe przejazdy obejmują autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich w granicach 1. strefy biletowej. W tym samym czasie kibice nie zapłacą również za postój na parkingach P+R (Parkuj i Jedź).
Od godziny 18:30 obszar Saskiej Kępy zostanie wyłączony z ogólnodostępnego ruchu kołowego. Do godziny 20:45 wjazd w okolice ograniczone ulicami: aleja Poniatowskiego, aleja Waszyngtona, Międzynarodowa, aleja Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński oraz Bora-Komorowskiego i Afrykańska, będzie możliwy tylko dla:
Jeśli policja zdecyduje o zamknięciu ulicy Sokolej (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego), linie 102, 125 i 202 zostaną skierowane na objazd przez Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni. Autobusy 146 i 147 pojadą wtedy Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. W przypadku szerszego zamknięcia (ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego), linie 146 i 147 będą kursować aleją Zieleniecką, a linia 135 ulicą Targową.
Po zakończeniu meczu, około godziny 22:30, służby mogą zamknąć dla ruchu Most Poniatowskiego oraz Aleje Jerozolimskie na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. W takim scenariuszu:
Aby ułatwić rozładowanie tłumu po meczu, miasto przygotowało dodatkowe kursy. Z ronda Waszyngtona częściej odjadą autobusy linii 138 (kierunek Bokserska) oraz 509 (kierunek Gocław i Winnica). Na tory wyjadą dodatkowe tramwaje linii 9 oraz 26 (w stronę Woli). Najszybszym łącznikiem z centrum pozostanie druga linia metra (M2), która w godzinach wieczornych będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością.