8°C
1022.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Będzie rewolucja w trasach autobusów nocnych? ZTM zapowiada zmiany

Publikacja: 21.03.2026 08:15

Obecnie prowadzone są prace nad projektem zmian w układzie linii nocnych obejmującym całą Warszawę

Foto: ZTM

rbi
W związku z licznymi wnioskami o usprawnienie komunikacji nocnej w różnych częściach Warszawy, prowadzone są prace nad projektem zmian w układzie linii nocnych obejmującym całą Warszawę – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Stanowisko ZTM przytoczył burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski w odpowiedzi na interpelację radnego Jacka Grzeszaka. „Jakiekolwiek zmiany będą mogły być wprowadzone po zakończeniu prac nad tym projektem” – napisał burmistrz.

Brak linii nocnej na Siekierkach

Radny Grzeszak zwrócił uwagę na problem braku autobusów nocnych na Siekierkach. Nie wygląda jednak na to, żeby coś w tej sprawie miało się zmienić. „ZTM wskazał, że w pierwszej połowie 2024 r. – od połowy stycznia do połowy maja – Aleją Polski Walczącej kursowała już linia nocna. Była to linia Z31 uruchomiona w związku z kolejnym etapem budowy tramwaju do Wilanowa. Kursowała ona przez całą noc we wszystkie dni tygodnia między Dworcem Centralnym a pętlą Małe Siekierki” – napisał burmistrz Miastowski.

Polecane
Nowe rozkłady pojawią się w przystankowych gablotach w nocy z piątku na sobotę
komunikacja szynowa
Od soboty nowe rozkłady jazdy tramwajów. Zmiany obejmą całą Warszawę

Dodał, że linia ta wśród pasażerów cieszyła się znikomym zainteresowaniem. „Jak wynika z posiadanych przez ZTM danych, w większości kursów na Al. Polski Walczącej autobusami tej linii nie jechał nikt” – wytłumaczył.

Korekta nocnych linii autobusowych

W ostatnich latach w Warszawie odnotowano kilka innych interwencji radnych dotyczących tras nocnych autobusów, głównie zgłaszanych przez przedstawicieli Lewicy i lokalnych aktywistów. Te działania koncentrowały się na niedopasowaniu sieci do nowych osiedli i zmian demograficznych.

Reklama
Reklama

Przykładowo były radny Lewicy Marek Szolc skierował do prezydenta Rafała Trzaskowskiego interpelację, w której skrytykował brak zmian tras linii „N” od wielkiej reformy z 2007 roku. Wskazywał na nowe osiedla bez nocnej obsługi i domagał się kompleksowych zmian.

Z kolei radna Bemowa Monika Ślusarczyk złożyła interpelację o skierowanie linii N45 lub N95 na ul. Obrońców Tobruku (Bemowo), argumentując ankietą mieszkańców (145 za, 7 przeciw).

W 2023 roku Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził ograniczone korekty w sieci nocnych linii autobusowych, koncentrując się na południowych dzielnicach miasta, takich jak Ursynów, Wilanów i Mokotów. Dotyczyły one 15 linii „N”, głównie urealnienia czasów przejazdu poprzez skrócenie niektórych pętli i optymalizację tras w odpowiedzi na interpelacje radnych Lewicy, w tym Marka Szolca, którzy wskazywali na przestarzały układ sieci z 2007 roku.

Polecane
Zakupione Solarisy Urbino 18 będą napędzane silnikami diesla spełniającymi normę Euro 6
tabor
ZTM kupi 120 autobusów. To pojazdy podwójnego zastosowania

Dostosowano m.in. rozkłady 15 linii (m.in. N10, N30, N50), eliminując objazdy i skracając czasy kursowania o 10-15 minut na odcinkach o dużym natężeniu ruchu, co poprawiło punktualność bez wydłużania tras.

Reklama
Reklama

Z kolei linię N24 przekierowano przez Rembertów, dodając przystanki w nowych osiedlach przy ul. Żołnierskiej, co było odpowiedzią na lokalne zgłoszenia braku nocnej obsługi peryferyjnych obszarów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Naprawa 40 kilometrów ulic rocznie pozwala zachować ich sieć w przyzwoitym stanie technicznym
infrastruktura drogowa

Rusza sezon wielkiego frezowania. Nowy asfalt na ośmiu ważnych ulicach

Tak zgodnie z wizualiacją będzie wyglądała okolica stacji PKP Falenica po zmianach. Na początek zost
kolej

Falenica odcięta od torów. Sprawdź, jak ominąć zamknięty przejazd

Dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się w tę niedzielę na ulicach stolicy
impreza masowa

Warszawa gotowa na wielkie bieganie. Jak ominąć utrudnienia

Nowe torowisko na Rakowieckiej, dotąd poruszają się po nim tyko tramwaje linii 19
przebudowa

Ostatnie asfaltowanie na Rakowieckiej przed wielkim otwarciem

Obecny, wąski i jednotorowy most zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesna, dwutorow
kolej

Zwrot akcji w przetargu na południową obwodnicę Warszawy. KIO zmienia decyzję

Trwają czynności mające na celu dokładne ustalenie, dlaczego doszło do najechania składów.
wypadek na torach

Zderzenie tramwajów na Grójeckiej. Osiem osób poszkodowanych

Usunięto w sumie ok. 19 tysięcy drzew i krzewów o różnej średnicy pni – głównie samosiejek. Tak pods
kolej

Walka o zieleń przy linii otwockiej. Kto komu ustąpi?

Stacja Techniczno-Postojowa Metra Warszawskiego na Kabatach
remont na szynach

Rozbudowa metra na Kabatach. Będą zmiany w ruchu i komunikacji

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA