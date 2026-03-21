Będzie rewolucja w trasach autobusów nocnych? ZTM zapowiada zmiany

W związku z licznymi wnioskami o usprawnienie komunikacji nocnej w różnych częściach Warszawy, prowadzone są prace nad projektem zmian w układzie linii nocnych obejmującym całą Warszawę – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.



Stanowisko ZTM przytoczył burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski w odpowiedzi na interpelację radnego Jacka Grzeszaka. „Jakiekolwiek zmiany będą mogły być wprowadzone po zakończeniu prac nad tym projektem” – napisał burmistrz.

Brak linii nocnej na Siekierkach

Radny Grzeszak zwrócił uwagę na problem braku autobusów nocnych na Siekierkach. Nie wygląda jednak na to, żeby coś w tej sprawie miało się zmienić. „ZTM wskazał, że w pierwszej połowie 2024 r. – od połowy stycznia do połowy maja – Aleją Polski Walczącej kursowała już linia nocna. Była to linia Z31 uruchomiona w związku z kolejnym etapem budowy tramwaju do Wilanowa. Kursowała ona przez całą noc we wszystkie dni tygodnia między Dworcem Centralnym a pętlą Małe Siekierki” – napisał burmistrz Miastowski.

Dodał, że linia ta wśród pasażerów cieszyła się znikomym zainteresowaniem. „Jak wynika z posiadanych przez ZTM danych, w większości kursów na Al. Polski Walczącej autobusami tej linii nie jechał nikt” – wytłumaczył.

Korekta nocnych linii autobusowych

W ostatnich latach w Warszawie odnotowano kilka innych interwencji radnych dotyczących tras nocnych autobusów, głównie zgłaszanych przez przedstawicieli Lewicy i lokalnych aktywistów. Te działania koncentrowały się na niedopasowaniu sieci do nowych osiedli i zmian demograficznych.