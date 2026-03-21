Będzie rewolucja w trasach autobusów nocnych? ZTM zapowiada zmiany

Obecnie prowadzone są prace nad projektem zmian w układzie linii nocnych obejmującym całą Warszawę
Stanowisko ZTM przytoczył burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski w odpowiedzi na interpelację radnego Jacka Grzeszaka. „Jakiekolwiek zmiany będą mogły być wprowadzone po zakończeniu prac nad tym projektem” – napisał burmistrz.
Radny Grzeszak zwrócił uwagę na problem braku autobusów nocnych na Siekierkach. Nie wygląda jednak na to, żeby coś w tej sprawie miało się zmienić. „ZTM wskazał, że w pierwszej połowie 2024 r. – od połowy stycznia do połowy maja – Aleją Polski Walczącej kursowała już linia nocna. Była to linia Z31 uruchomiona w związku z kolejnym etapem budowy tramwaju do Wilanowa. Kursowała ona przez całą noc we wszystkie dni tygodnia między Dworcem Centralnym a pętlą Małe Siekierki” – napisał burmistrz Miastowski.
Dodał, że linia ta wśród pasażerów cieszyła się znikomym zainteresowaniem. „Jak wynika z posiadanych przez ZTM danych, w większości kursów na Al. Polski Walczącej autobusami tej linii nie jechał nikt” – wytłumaczył.
W ostatnich latach w Warszawie odnotowano kilka innych interwencji radnych dotyczących tras nocnych autobusów, głównie zgłaszanych przez przedstawicieli Lewicy i lokalnych aktywistów. Te działania koncentrowały się na niedopasowaniu sieci do nowych osiedli i zmian demograficznych.
Przykładowo były radny Lewicy Marek Szolc skierował do prezydenta Rafała Trzaskowskiego interpelację, w której skrytykował brak zmian tras linii „N” od wielkiej reformy z 2007 roku. Wskazywał na nowe osiedla bez nocnej obsługi i domagał się kompleksowych zmian.
Z kolei radna Bemowa Monika Ślusarczyk złożyła interpelację o skierowanie linii N45 lub N95 na ul. Obrońców Tobruku (Bemowo), argumentując ankietą mieszkańców (145 za, 7 przeciw).
W 2023 roku Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził ograniczone korekty w sieci nocnych linii autobusowych, koncentrując się na południowych dzielnicach miasta, takich jak Ursynów, Wilanów i Mokotów. Dotyczyły one 15 linii „N”, głównie urealnienia czasów przejazdu poprzez skrócenie niektórych pętli i optymalizację tras w odpowiedzi na interpelacje radnych Lewicy, w tym Marka Szolca, którzy wskazywali na przestarzały układ sieci z 2007 roku.
Dostosowano m.in. rozkłady 15 linii (m.in. N10, N30, N50), eliminując objazdy i skracając czasy kursowania o 10-15 minut na odcinkach o dużym natężeniu ruchu, co poprawiło punktualność bez wydłużania tras.
Z kolei linię N24 przekierowano przez Rembertów, dodając przystanki w nowych osiedlach przy ul. Żołnierskiej, co było odpowiedzią na lokalne zgłoszenia braku nocnej obsługi peryferyjnych obszarów.