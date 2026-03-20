Życie Warszawy
Warszawa gotowa na wielkie bieganie. Jak ominąć utrudnienia w niedzielę

Publikacja: 20.03.2026 07:15

Dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się w tę niedzielę na ulicach stolicy

M.B.
Jubileuszowy 20. Półmaraton Warszawski i bieg na piątkę przyciągną rekordową liczbę 33 tysięcy uczestników. W niedzielę, 22 marca, biegacze opanują kluczowe ulice stolicy, co wiąże się z dużymi zmianami w ruchu aut i komunikacji miejskiej.

Uczestnicy zawodów pojawią się na Bielanach, Żoliborzu, w Śródmieściu oraz na obu brzegach Wisły. Największe wyzwania czekają kierowców na mostach. Jezdnia Mostu Poniatowskiego w kierunku Pragi zostanie zamknięta już w sobotę wieczorem i pozostanie nieprzejezdna do godz. 18 w niedzielę.

Z kolei trasa w stronę centrum będzie wyłączona z ruchu w niedzielę w godz. 5-14. Utrudnienia nie ominą też Wisłostrady, Traktu Królewskiego oraz ulic Miodowej i Mickiewicza. Przejazd przez Most Gdański w stronę Pragi zostanie wstrzymany w godz. 10:30-15:30. Warto również pamiętać, że przy większości ulic na trasie biegu będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą przygotować się na liczne objazdy. Pierwsze zmiany dla linii 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507 i 521 wejdą w życie już w sobotę wieczorem. W niedzielę od rana do około godziny 18:00 tramwaje nie będą kursowały między Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. Dotyczy to linii 9, 22 i 24, a na zmienione trasy trafią także składy linii 6, 15, 16 i 18.

Od poranka w niedzielę na objazdy zostaną skierowane kolejne autobusy, w tym 102, 111, 125 i 202. Po godzinie 8:00 do listy dołączą m.in. linie 116, 175, 180, 185 czy 500. Niektóre linie, jak 178, 503 i 518, będą przez całą niedzielę kursować na trasach skróconych. Piesi będą mogli przekraczać trasę biegów wyłącznie w miejscach wskazanych przez policję lub służby porządkowe.

Jak sprawdzić szczegóły podróży?

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące objazdów i czasowych wyłączeń ulic można znaleźć w serwisie Infoulice Warszawa oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Służby będą sukcesywnie przywracać normalny ruch na poszczególnych odcinkach zaraz po tym, jak ostatni zawodnicy opuszczą dany fragment trasy.

