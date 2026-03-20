Warszawa gotowa na wielkie bieganie. Jak ominąć utrudnienia w niedzielę

Dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się w tę niedzielę na ulicach stolicy
Uczestnicy zawodów pojawią się na Bielanach, Żoliborzu, w Śródmieściu oraz na obu brzegach Wisły. Największe wyzwania czekają kierowców na mostach. Jezdnia Mostu Poniatowskiego w kierunku Pragi zostanie zamknięta już w sobotę wieczorem i pozostanie nieprzejezdna do godz. 18 w niedzielę.
Z kolei trasa w stronę centrum będzie wyłączona z ruchu w niedzielę w godz. 5-14. Utrudnienia nie ominą też Wisłostrady, Traktu Królewskiego oraz ulic Miodowej i Mickiewicza. Przejazd przez Most Gdański w stronę Pragi zostanie wstrzymany w godz. 10:30-15:30. Warto również pamiętać, że przy większości ulic na trasie biegu będzie obowiązywał zakaz parkowania.
Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą przygotować się na liczne objazdy. Pierwsze zmiany dla linii 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507 i 521 wejdą w życie już w sobotę wieczorem. W niedzielę od rana do około godziny 18:00 tramwaje nie będą kursowały między Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. Dotyczy to linii 9, 22 i 24, a na zmienione trasy trafią także składy linii 6, 15, 16 i 18.
Od poranka w niedzielę na objazdy zostaną skierowane kolejne autobusy, w tym 102, 111, 125 i 202. Po godzinie 8:00 do listy dołączą m.in. linie 116, 175, 180, 185 czy 500. Niektóre linie, jak 178, 503 i 518, będą przez całą niedzielę kursować na trasach skróconych. Piesi będą mogli przekraczać trasę biegów wyłącznie w miejscach wskazanych przez policję lub służby porządkowe.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące objazdów i czasowych wyłączeń ulic można znaleźć w serwisie Infoulice Warszawa oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Służby będą sukcesywnie przywracać normalny ruch na poszczególnych odcinkach zaraz po tym, jak ostatni zawodnicy opuszczą dany fragment trasy.