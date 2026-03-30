Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Jest zgoda na budowę dzielnicy „Paryż”

Rusza jeden z największych etapów inwestycji współtworzonej przez Roberta Lewandowskiego. Dzielnica „Paryż” pod Warszawą zyska ponad 2200 mieszkań i przestrzeń inspirowaną olimpijskimi sukcesami Polaków.



Decyzja zapadła – jest pozwolenie na budowę wszystkich ośmiu budynków w dzielnicy „Paryż”, która powstaje w ramach projektu Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich. Jak informuje portal PropertyNews.pl, to jeden z kluczowych momentów dla całej inwestycji współtworzonej m.in. przez Robert Lewandowski.

Reklama Reklama

Projekt od początku wzbudza duże zainteresowanie – nie tylko ze względu na skalę, ale też unikalną ideę, która łączy mieszkalnictwo z inspiracją sportem i historiami olimpijskich mistrzów.

Zielone światło dla dużego projektu

Uzyskanie ostatecznego pozwolenia oznacza, że inwestor może ruszać z pełną realizacją tej części przedsięwzięcia. Dzielnica „Paryż” to pierwszy duży etap całego projektu – docelowo znajdzie się tu ponad 2200 mieszkań oraz prawie 27 tys. mkw. powierzchni usługowej.

Wcześniej zgody obejmowały tylko dwa budynki. Teraz, gdy formalności są zamknięte, inwestycja może rozwijać się zgodnie z planem i harmonogramem.