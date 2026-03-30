Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Jest zgoda na budowę dzielnicy „Paryż”

Decyzja zapadła – jest pozwolenie na budowę wszystkich ośmiu budynków w dzielnicy „Paryż”, która powstaje w ramach projektu Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich. Jak informuje portal PropertyNews.pl, to jeden z kluczowych momentów dla całej inwestycji współtworzonej m.in. przez Robert Lewandowski.
Projekt od początku wzbudza duże zainteresowanie – nie tylko ze względu na skalę, ale też unikalną ideę, która łączy mieszkalnictwo z inspiracją sportem i historiami olimpijskich mistrzów.
Uzyskanie ostatecznego pozwolenia oznacza, że inwestor może ruszać z pełną realizacją tej części przedsięwzięcia. Dzielnica „Paryż” to pierwszy duży etap całego projektu – docelowo znajdzie się tu ponad 2200 mieszkań oraz prawie 27 tys. mkw. powierzchni usługowej.
Wcześniej zgody obejmowały tylko dwa budynki. Teraz, gdy formalności są zamknięte, inwestycja może rozwijać się zgodnie z planem i harmonogramem.
Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich to projekt, który wyraźnie wyróżnia się na tle innych inwestycji. Nie chodzi tylko o mieszkania, ale o stworzenie przestrzeni, która zachęca do aktywnego stylu życia i przypomina o sukcesach polskich sportowców.
Wśród przyszłych mieszkańców znajdą się także znane nazwiska ze świata sportu. Swoje lokale otrzymają m.in.:
Symboliczny klucz do mieszkania otrzymał również skoczek narciarski, Kacper Tomasiak.
To właśnie ten element – realne powiązanie inwestycji z polskimi sportowcami – nadaje jej wyjątkowego charakteru.
Nowe osiedle ma być miejscem, w którym codzienne życie łączy się z aktywnością fizyczną i przestrzenią do rekreacji. W planach są m.in.:
Nie zabraknie też infrastruktury, która ma ułatwiać życie na co dzień – od usług po tereny zielone.
Jednym z budynków, który już trafił do oferty, jest siedmiokondygnacyjny obiekt z 278 mieszkaniami. Ich metraże będą zróżnicowane – od 29 do nawet 178 mkw., co daje szeroki wybór zarówno dla singli, jak i rodzin.
Na najwyższych piętrach zaplanowano penthouse’y z widokiem na panoramę Warszawy. Zakończenie budowy tego etapu przewidziano na pierwszy kwartał 2028 roku.
Choć inwestycja ma charakter mieszkaniowy, jej twórcy podkreślają, że chodzi o coś więcej niż same budynki. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni inspirowanej wartościami olimpijskimi – takimi jak współpraca, szacunek i dążenie do celu.
Dzięki zaangażowaniu takich postaci jak Robert Lewandowski, przedsięwzięcie zyskuje dodatkowy rozgłos i wiarygodność. Jedno jest pewne – o tej inwestycji będzie jeszcze głośno.