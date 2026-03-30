Życie Warszawy
Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Jest zgoda na budowę dzielnicy „Paryż”

Publikacja: 30.03.2026 17:35

Nowe osiedle ma być miejscem, w którym codzienne życie łączy się z aktywnością fizyczną i przestrzenią do rekreacji.

Foto: mat. pras.

M.B.
Rusza jeden z największych etapów inwestycji współtworzonej przez Roberta Lewandowskiego. Dzielnica „Paryż” pod Warszawą zyska ponad 2200 mieszkań i przestrzeń inspirowaną olimpijskimi sukcesami Polaków.

Decyzja zapadła – jest pozwolenie na budowę wszystkich ośmiu budynków w dzielnicy „Paryż”, która powstaje w ramach projektu Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich. Jak informuje portal PropertyNews.pl, to jeden z kluczowych momentów dla całej inwestycji współtworzonej m.in. przez Robert Lewandowski.

Projekt od początku wzbudza duże zainteresowanie – nie tylko ze względu na skalę, ale też unikalną ideę, która łączy mieszkalnictwo z inspiracją sportem i historiami olimpijskich mistrzów.

Zielone światło dla dużego projektu

Uzyskanie ostatecznego pozwolenia oznacza, że inwestor może ruszać z pełną realizacją tej części przedsięwzięcia. Dzielnica „Paryż” to pierwszy duży etap całego projektu – docelowo znajdzie się tu ponad 2200 mieszkań oraz prawie 27 tys. mkw. powierzchni usługowej.

Wcześniej zgody obejmowały tylko dwa budynki. Teraz, gdy formalności są zamknięte, inwestycja może rozwijać się zgodnie z planem i harmonogramem.

Osiedle inspirowane sportem i olimpijskimi wartościami

Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich to projekt, który wyraźnie wyróżnia się na tle innych inwestycji. Nie chodzi tylko o mieszkania, ale o stworzenie przestrzeni, która zachęca do aktywnego stylu życia i przypomina o sukcesach polskich sportowców.

Wśród przyszłych mieszkańców znajdą się także znane nazwiska ze świata sportu. Swoje lokale otrzymają m.in.:

  • Aleksandra Mirosław – wspinaczka sportowa na czas
  • Julia Szeremeta – pięściarka
  • Klaudia Zwolińska – kajakarka górska
  • Daria Pikulik – kolarka torowa i szosowa
Projekt wzbudza zainteresowanie nie tylko ze względu na skalę, ale też unikalną ideę, która łączy mieszkalnictwo z inspiracją sportem

Foto: mat. pras.

Symboliczny klucz do mieszkania otrzymał również skoczek narciarski, Kacper Tomasiak.

To właśnie ten element – realne powiązanie inwestycji z polskimi sportowcami – nadaje jej wyjątkowego charakteru.

Jak będzie wyglądać dzielnica „Paryż”?

Nowe osiedle ma być miejscem, w którym codzienne życie łączy się z aktywnością fizyczną i przestrzenią do rekreacji. W planach są m.in.:

  • aleja upamiętniająca polskich mistrzów olimpijskich
  • specjalna „mila olimpijska” – trasa rekreacyjna o długości niemal 2 km
  • przestrzenie sprzyjające spotkaniom i aktywności mieszkańców

Nie zabraknie też infrastruktury, która ma ułatwiać życie na co dzień – od usług po tereny zielone.

Jednym z budynków, który już trafił do oferty, jest siedmiokondygnacyjny obiekt z 278 mieszkaniami.

Foto: mat. pras.

Kolejne mieszkania już w sprzedaży

Jednym z budynków, który już trafił do oferty, jest siedmiokondygnacyjny obiekt z 278 mieszkaniami. Ich metraże będą zróżnicowane – od 29 do nawet 178 mkw., co daje szeroki wybór zarówno dla singli, jak i rodzin.

Na najwyższych piętrach zaplanowano penthouse’y z widokiem na panoramę Warszawy. Zakończenie budowy tego etapu przewidziano na pierwszy kwartał 2028 roku.

Więcej niż zwykłe osiedle

Choć inwestycja ma charakter mieszkaniowy, jej twórcy podkreślają, że chodzi o coś więcej niż same budynki. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni inspirowanej wartościami olimpijskimi – takimi jak współpraca, szacunek i dążenie do celu.

Dzięki zaangażowaniu takich postaci jak Robert Lewandowski, przedsięwzięcie zyskuje dodatkowy rozgłos i wiarygodność. Jedno jest pewne – o tej inwestycji będzie jeszcze głośno.

