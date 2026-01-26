Prace pielęgnacyjne i wycinka w lasach warszawskich

Lasy Miejskie – Warszawa realizują w pierwszym kwartale 2026 roku planowe prace pielęgnacyjne oraz wycinkę drzew. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz wsparcie rozwoju młodego pokolenia lasu w wybranych dzielnicach.



Głównym zadaniem realizowanych prac jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym kompleksy leśne oraz poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew. Zabiegi w formie trzebieży późnych polegają na rozluźnieniu zwarcia koron, co umożliwia pozostałym drzewom rozbudowę pni i poprawę ich statyki.

W procesie selekcji usuwane są osobniki ograniczające przestrzeń dla drzew stanowiących trzon drzewostanu, gatunki inwazyjne oraz drzewa najmniej stabilne. Cykliczne prowadzenie tych czynności ma wzmocnić trwałość lasów, szczególnie na obszarach zniekształconych przez wpływ aglomeracji miejskiej.

Harmonogram i lokalizacja prac

Działania prowadzone są na podstawie Planów Urządzenia Lasu (PUL) oraz Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (UPUL). Prace obejmują następujące lokalizacje: