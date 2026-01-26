0.8°C
1001.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Prace pielęgnacyjne i wycinka w lasach warszawskich

Publikacja: 26.01.2026 15:40

Cykliczne prowadzenie tych czynności ma wzmocnić trwałość lasów, szczególnie na obszarach zniekształ

Cykliczne prowadzenie tych czynności ma wzmocnić trwałość lasów, szczególnie na obszarach zniekształconych przez wpływ aglomeracji miejskiej.

Foto: Lasy Miejskie - Warszawa

M.B.
Lasy Miejskie – Warszawa realizują w pierwszym kwartale 2026 roku planowe prace pielęgnacyjne oraz wycinkę drzew. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz wsparcie rozwoju młodego pokolenia lasu w wybranych dzielnicach.

Głównym zadaniem realizowanych prac jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym kompleksy leśne oraz poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew. Zabiegi w formie trzebieży późnych polegają na rozluźnieniu zwarcia koron, co umożliwia pozostałym drzewom rozbudowę pni i poprawę ich statyki.

W procesie selekcji usuwane są osobniki ograniczające przestrzeń dla drzew stanowiących trzon drzewostanu, gatunki inwazyjne oraz drzewa najmniej stabilne. Cykliczne prowadzenie tych czynności ma wzmocnić trwałość lasów, szczególnie na obszarach zniekształconych przez wpływ aglomeracji miejskiej.

Polecane
Park Żerański o powierzchni 13 ha jest pierwszym parkiem w Warszawie z bezpośrednim dostępem do lini
ZIELEŃ MIEJSKA
Park Żerański z nagrodą w konkursie Property Design Awards

Harmonogram i lokalizacja prac

Działania prowadzone są na podstawie Planów Urządzenia Lasu (PUL) oraz Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (UPUL). Prace obejmują następujące lokalizacje:

  • Bielany: Las Lindego (12,93 ha), Las Młociny (14,58 ha) oraz Las Hutnik (1,95 ha).
  • Wawer: Las Sobieskiego (łącznie niemal 40 ha) oraz teren przy ul.
  • Gmina Stare Babice: Las Bemowo (ponad 15 ha objętych zabiegiem).
  • Ursynów: prace koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wzdłuż szlaków i w rejonie zajezdni metra.
Reklama
Reklama
Polecane
W 2025 r. w Warszawie postawiono 400 ławek warszawskich
przestrzeń miejska
Zieleń w Warszawie. Co wydarzyło się w 2025 roku?

Wspieranie młodych drzewostanów i bezpieczeństwo

Istotnym elementem działań jest odsłanianie odnowień naturalnych. Poprzez usuwanie drzew znajdujących się nad grupami młodych osobników, zwiększa się ich dostęp do światła, co pozwala im tworzyć przyszły drzewostan. W miejscach tego wymagających planowane są również nasadzenia sadzonek gatunków zgodnych z siedliskiem.

Wzdłuż ciągów komunikacyjnych i terenów intensywnie użytkowanych przez mieszkańców prowadzone są przeglądy kondycji drzew. Ma to na celu minimalizację ryzyka zagrożenia dla osób i mienia, szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Polecane
Kampinoski Park Narodowy zimą
zimowe rekreacje
Pół godziny od Warszawy i jesteś w innym świecie. Trzy pomysły na weekend

Utrudnienia dla odwiedzających

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w trakcie wykonywania prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na poszczególne obszary leśne. Oprócz zaplanowanych działań możliwe są także interwencje doraźne, wynikające z nagłej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Obecna faza projektu składa się z trzech budynków mieszkalnych.
inwestycje

Pierwszy etap Nowej Pragi przy Jagiellońskiej bliski ukończenia

Rynek mieszkaniowy w Warszawie jest trudny dla kupująych
rynek nieruchomości

Najdroższe mieszkania w Warszawie. Ceny w stolicy nie pozwalają odetchnąć

Aktorzy odgrywający role robotników, wypadają niezwykle wiarygodnie – zarówno Janek Szarliński , w k
warszawskie historie...

Przygoda na Mariensztacie. Jak przychodziło nowe na ekranie

Mężczyzna dokonał kradzieży kilkuset wiązek naturalnych włosów.
bezpieczeństwo

Ukradł włosy na Wilanowie. Policja złapała go na Bemowie

Radna Marta Szczepańska stawia szereg pytań do Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowości w Schronisku
zwierzę warszawskie

Nieprawidłowości w Schronisku na Paluchu. Zawiadomiono prezydenta

Na błoniach znajduje się finałowe miasteczko. Oprócz koncertów, czeka tam wiele atrakcji od sponsoró
finał wośp

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wrócić z imprezy?

Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Koncert finałowy WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego

Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin
obchody

Warszawa świętuje Rok Andrzeja Wajdy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA