Prace pielęgnacyjne i wycinka w lasach warszawskich

Głównym zadaniem realizowanych prac jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym kompleksy leśne oraz poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew. Zabiegi w formie trzebieży późnych polegają na rozluźnieniu zwarcia koron, co umożliwia pozostałym drzewom rozbudowę pni i poprawę ich statyki.
W procesie selekcji usuwane są osobniki ograniczające przestrzeń dla drzew stanowiących trzon drzewostanu, gatunki inwazyjne oraz drzewa najmniej stabilne. Cykliczne prowadzenie tych czynności ma wzmocnić trwałość lasów, szczególnie na obszarach zniekształconych przez wpływ aglomeracji miejskiej.
Działania prowadzone są na podstawie Planów Urządzenia Lasu (PUL) oraz Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (UPUL). Prace obejmują następujące lokalizacje:
Istotnym elementem działań jest odsłanianie odnowień naturalnych. Poprzez usuwanie drzew znajdujących się nad grupami młodych osobników, zwiększa się ich dostęp do światła, co pozwala im tworzyć przyszły drzewostan. W miejscach tego wymagających planowane są również nasadzenia sadzonek gatunków zgodnych z siedliskiem.
Wzdłuż ciągów komunikacyjnych i terenów intensywnie użytkowanych przez mieszkańców prowadzone są przeglądy kondycji drzew. Ma to na celu minimalizację ryzyka zagrożenia dla osób i mienia, szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w trakcie wykonywania prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na poszczególne obszary leśne. Oprócz zaplanowanych działań możliwe są także interwencje doraźne, wynikające z nagłej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.