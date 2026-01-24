Park Żerański z nagrodą w konkursie Property Design Awards

Otwarty w październiku 2025 r. Park Żerański został nagrodzony w konkursie Property Design Awards 2026 w kategorii „Przestrzeń publiczna”. O przyznaniu nagrody zdecydowali mieszkańcy.



Warszawski teren zieleni tym samym otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii przestrzeń publiczna.

Nagrody Property Design Awards

Property Design Awards nagradza obiekty, które wyznaczają kierunki współczesnej architektury w Polsce. Przez ostatnią dekadę konkurs doceniał najlepszych twórców – architektów i projektantów, których wizje zmieniają codzienną przestrzeń.

Park Żerański o powierzchni 13 ha jest pierwszym parkiem w Warszawie z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej. Powstał wzdłuż zachodniego nabrzeża Kanału Żerańskiego, od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej. Zagospodarowanie terenu nawiązuje do przemysłowego charakteru tego obszaru – nieukończonego portu rzecznego oraz dawnych zakładów prefabrykacji budowlanej.

Na terenie parku znajdują się m.in. bulwar nadwodny, pomosty, miejsca wypoczynku, park linowy, alejki spacerowe oraz ścieżki rowerowe. Park umożliwia zarówno wypoczynek wśród zieleni, jak i aktywności nad wodą. Łączy funkcje rekreacyjne z ochroną przyrody oraz zachowaniem tożsamości historycznej tego obszaru.