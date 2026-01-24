-5.1°C
Życie Warszawy
Park Żerański z nagrodą w konkursie Property Design Awards

Publikacja: 24.01.2026 09:05

Park Żerański o powierzchni 13 ha jest pierwszym parkiem w Warszawie z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

rbi
Otwarty w październiku 2025 r. Park Żerański został nagrodzony w konkursie Property Design Awards 2026 w kategorii „Przestrzeń publiczna”. O przyznaniu nagrody zdecydowali mieszkańcy.

Warszawski teren zieleni tym samym otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii przestrzeń publiczna.

Nagrody Property Design Awards

Property Design Awards nagradza obiekty, które wyznaczają kierunki współczesnej architektury w Polsce. Przez ostatnią dekadę konkurs doceniał najlepszych twórców – architektów i projektantów, których wizje zmieniają codzienną przestrzeń.

Park Żerański o powierzchni 13 ha jest pierwszym parkiem w Warszawie z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej. Powstał wzdłuż zachodniego nabrzeża Kanału Żerańskiego, od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej. Zagospodarowanie terenu nawiązuje do przemysłowego charakteru tego obszaru – nieukończonego portu rzecznego oraz dawnych zakładów prefabrykacji budowlanej.

Polecane
Zarząd Zieleni wycofuje się z decyzji o montażu monitoringu w Parku Żerańskim
zieleń miejska
Park Żerański bez z monitoringu, choć kamery były gotowe

Na terenie parku znajdują się m.in. bulwar nadwodny, pomosty, miejsca wypoczynku, park linowy, alejki spacerowe oraz ścieżki rowerowe. Park umożliwia zarówno wypoczynek wśród zieleni, jak i aktywności nad wodą. Łączy funkcje rekreacyjne z ochroną przyrody oraz zachowaniem tożsamości historycznej tego obszaru.

Zieleń i bioróżnorodność w Parku Żerańskim

W parku posadzono ok. 500 drzew rodzimych gatunków oraz ponad 36 tys. bylin. Na powierzchni ponad 44 tys. m² założono łąki i murawy, a na kolejnych 7 tys. m² – trawniki. Istniejący drzewostan został poddany pielęgnacji, zachowano również istniejące nisze ekologiczne.

Na terenie parku zamontowano tablice edukacyjne, z których mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej o roli tzw. „czwartej przyrody”, czyli spontanicznie rozwijających się ekosystemów miejskich.

W 2026 r. planowane jest oddanie do użytku pawilonu z funkcją gastronomiczną oraz ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym, a także wodnego placu zabaw dla dzieci, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

