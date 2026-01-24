Park Żerański z nagrodą w konkursie Property Design Awards

Park Żerański o powierzchni 13 ha jest pierwszym parkiem w Warszawie z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej
Warszawski teren zieleni tym samym otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii przestrzeń publiczna.
Property Design Awards nagradza obiekty, które wyznaczają kierunki współczesnej architektury w Polsce. Przez ostatnią dekadę konkurs doceniał najlepszych twórców – architektów i projektantów, których wizje zmieniają codzienną przestrzeń.
Park Żerański o powierzchni 13 ha jest pierwszym parkiem w Warszawie z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej. Powstał wzdłuż zachodniego nabrzeża Kanału Żerańskiego, od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej. Zagospodarowanie terenu nawiązuje do przemysłowego charakteru tego obszaru – nieukończonego portu rzecznego oraz dawnych zakładów prefabrykacji budowlanej.
Na terenie parku znajdują się m.in. bulwar nadwodny, pomosty, miejsca wypoczynku, park linowy, alejki spacerowe oraz ścieżki rowerowe. Park umożliwia zarówno wypoczynek wśród zieleni, jak i aktywności nad wodą. Łączy funkcje rekreacyjne z ochroną przyrody oraz zachowaniem tożsamości historycznej tego obszaru.
W parku posadzono ok. 500 drzew rodzimych gatunków oraz ponad 36 tys. bylin. Na powierzchni ponad 44 tys. m² założono łąki i murawy, a na kolejnych 7 tys. m² – trawniki. Istniejący drzewostan został poddany pielęgnacji, zachowano również istniejące nisze ekologiczne.
Na terenie parku zamontowano tablice edukacyjne, z których mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej o roli tzw. „czwartej przyrody”, czyli spontanicznie rozwijających się ekosystemów miejskich.
W 2026 r. planowane jest oddanie do użytku pawilonu z funkcją gastronomiczną oraz ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym, a także wodnego placu zabaw dla dzieci, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.