Modernizacja strefy Wellness i SPA w parku wodnym Suntago zakończona

Modernizacja 500 m2 przestrzeni była realizowana w trybie live, co oznacza, że obiekt pozostawał dostępny dla odwiedzających.
Jej celem było podniesienie standardu obsługi oraz poprawa funkcjonalności wnętrz. Za projekt architektoniczny odpowiadała pracownia Trzop Architekci, natomiast generalnym wykonawcą była firma Reesco.
Głównym punktem zrealizowanych prac była całkowita przebudowa recepcji. Po modernizacji stała się ona centralnym punktem organizacyjnym oraz wizualną wizytówką strefy Wellness i SPA. Projektanci zadbali o to, aby jasna i przyjazna stylistyka nowej przestrzeni była spójna z charakterem całego obiektu, jednocześnie podkreślając atmosferę sprzyjającą wyciszeniu.
W ramach inwestycji wprowadzono nowe rozwiązania wspierające odpoczynek gości. Do użytku oddano nowo zaaranżowaną herbaciarnię, zaprojektowaną jako miejsce do spokojnej regeneracji. Drugim istotnym elementem jest tężnia solankowa z wydzieloną strefą wypoczynku. Nowe funkcje mają na celu nadanie wnętrzom holistycznego charakteru, umożliwiając pełną regenerację pomiędzy korzystaniem z pozostałych atrakcji parku wodnego.
Modernizacja 500 m2 przestrzeni była realizowana w trybie live, co oznacza, że obiekt pozostawał dostępny dla odwiedzających. Prace organizowano w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu, co pozwoliło na utrzymanie ciągłości pracy gabinetów zabiegowych i płynność obsługi. Wyzwaniem dla wykonawcy był specyficzny mikroklimat panujący w parku wodnym, charakteryzujący się podwyższoną wilgotnością i zmiennymi temperaturami. Wymagało to zastosowania specjalistycznych technologii oraz materiałów o wysokiej odporności korozyjnej.
Zrealizowana przebudowa wpisuje się w strategię ciągłego doskonalenia oferty Suntago. Zespół projektowy pracowni Trzop Architekci, pod kierownictwem Bartosza Trzopa, dążył do stworzenia środowiska, które odpowiada na współczesne potrzeby gości poszukujących wysokiej jakości przestrzeni do odpoczynku. Inwestycja pozwoliła na stworzenie bardziej komfortowego i estetycznego otoczenia, dostosowanego do rygorystycznych standardów obowiązujących w obiekcie.