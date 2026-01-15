Modernizacja strefy Wellness i SPA w parku wodnym Suntago zakończona

Największy park wodny w Europie, zlokalizowany w miejscowości Wręcza pod Warszawą, sfinalizował prace modernizacyjne w swojej strefie Wellness i SPA. Inwestycja objęła 500 metrów kwadratowych powierzchni relaksu.



Jej celem było podniesienie standardu obsługi oraz poprawa funkcjonalności wnętrz. Za projekt architektoniczny odpowiadała pracownia Trzop Architekci, natomiast generalnym wykonawcą była firma Reesco.

Nowe oblicze recepcji i strefy wejściowej

Głównym punktem zrealizowanych prac była całkowita przebudowa recepcji. Po modernizacji stała się ona centralnym punktem organizacyjnym oraz wizualną wizytówką strefy Wellness i SPA. Projektanci zadbali o to, aby jasna i przyjazna stylistyka nowej przestrzeni była spójna z charakterem całego obiektu, jednocześnie podkreślając atmosferę sprzyjającą wyciszeniu.

Do użytku oddano nowo zaaranżowaną herbaciarnię, zaprojektowaną jako miejsce do spokojnej regeneracji Foto: mat. pras.

Rozszerzona oferta regeneracji i relaksu

W ramach inwestycji wprowadzono nowe rozwiązania wspierające odpoczynek gości. Do użytku oddano nowo zaaranżowaną herbaciarnię, zaprojektowaną jako miejsce do spokojnej regeneracji. Drugim istotnym elementem jest tężnia solankowa z wydzieloną strefą wypoczynku. Nowe funkcje mają na celu nadanie wnętrzom holistycznego charakteru, umożliwiając pełną regenerację pomiędzy korzystaniem z pozostałych atrakcji parku wodnego.