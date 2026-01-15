0.2°C
Życie Warszawy
Modernizacja strefy Wellness i SPA w parku wodnym Suntago zakończona

Publikacja: 15.01.2026 10:45

Modernizacja 500 m2 przestrzeni była realizowana w trybie live, co oznacza, że obiekt pozostawał dostępny dla odwiedzających.

Foto: mat. pras.

M.B.
Największy park wodny w Europie, zlokalizowany w miejscowości Wręcza pod Warszawą, sfinalizował prace modernizacyjne w swojej strefie Wellness i SPA. Inwestycja objęła 500 metrów kwadratowych powierzchni relaksu.

Jej celem było podniesienie standardu obsługi oraz poprawa funkcjonalności wnętrz. Za projekt architektoniczny odpowiadała pracownia Trzop Architekci, natomiast generalnym wykonawcą była firma Reesco.

Nowe oblicze recepcji i strefy wejściowej

Głównym punktem zrealizowanych prac była całkowita przebudowa recepcji. Po modernizacji stała się ona centralnym punktem organizacyjnym oraz wizualną wizytówką strefy Wellness i SPA. Projektanci zadbali o to, aby jasna i przyjazna stylistyka nowej przestrzeni była spójna z charakterem całego obiektu, jednocześnie podkreślając atmosferę sprzyjającą wyciszeniu.

Foto: mat. pras.

Rozszerzona oferta regeneracji i relaksu

W ramach inwestycji wprowadzono nowe rozwiązania wspierające odpoczynek gości. Do użytku oddano nowo zaaranżowaną herbaciarnię, zaprojektowaną jako miejsce do spokojnej regeneracji. Drugim istotnym elementem jest tężnia solankowa z wydzieloną strefą wypoczynku. Nowe funkcje mają na celu nadanie wnętrzom holistycznego charakteru, umożliwiając pełną regenerację pomiędzy korzystaniem z pozostałych atrakcji parku wodnego.

To pełnoprawny tor przeszkód, którego elementy kojarzone są z popularnych zawodów w stylu telewizyjn
Istotnym elementem jest tężnia solankowa z wydzieloną strefą wypoczynku

Istotnym elementem jest tężnia solankowa z wydzieloną strefą wypoczynku

