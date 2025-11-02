11.1°C
Życie Warszawy

Konkurs na nową bibliotekę w Wesołej. Ma być inspirowana ideą Trzeciego Miejsca

Publikacja: 02.11.2025 08:00

Biblioteka ma stać się miejscem sprzyjającym nieformalnemu życiu publicznemu, oferując wygodne warunki do nauki, pracy i odpoczynku.

Foto: Adobe Stock

rbi
Konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku biblioteki publicznej wraz z przestrzenią dedykowaną organizacjom pozarządowym w Wesołej ogłosiło Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego urzędu miasta.

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego centrum społecznego o powierzchni około 500 mkw., które ma stać się lokalnym miejscem spotkań i integracji.

Nowa biblioteka w Wesołej

W ramach funkcjonalnego programu biblioteki przewidziano czytelnię, wypożyczalnię, strefę dla młodzieży wyposażoną w technologie VR oraz kuchnię warsztatową. Część dedykowana NGO obejmie przestrzenie biurowe, salę konferencyjną oraz otwarte przestrzenie typu open space.

Planowany budynek ma łączyć funkcje edukacyjne, społeczne i warsztatowe, oferując przestrzenie mobilne i elastyczne, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców Wesołej. Biblioteka ma stać się miejscem sprzyjającym nieformalnemu życiu publicznemu, oferując wygodne warunki do nauki, pracy i odpoczynku.

Teren pod inwestycję o powierzchni 2456 mkw. znajduje się u zbiegu ulic Berenta i Chodkiewicza, na południowej części działki będącej własnością miasta. Obecnie znajduje się tam przedszkole, a także sezonowe lodowisko wraz z zapleczem, które zostanie rozebrane. Place parkingowe ulokowane są od strony ul. Berenta, a teren rekreacyjny z placem zabaw, aktualnie niedostępny, również wchodzi w obszar inwestycji.

Konkurs na projekt biblioteki w Wesołej

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu łączącego aspekty funkcjonalne, ekonomiczne, estetyczne i proekologiczne, a także ograniczającego koszty eksploatacji. Nowa infrastruktura ma być inspirowana ideą Trzeciego Miejsca – miejsca pośredniego między domem a pracą, które jest otwarte, dostępne i sprzyja budowaniu wspólnoty.

Do wygrania w konkursie przewidziane są nagrody pieniężne: I – 25 tys. zł, II – 20 tys. zł, III – 15 tys. zł oraz dwie wyróżnienia o łącznej kwocie 8 tys. zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału mija 14 listopada 2025 o godz. 15, a prace konkursowe będzie można składać w ciągu minimum ośmiu tygodni od zakwalifikowania uczestników.

