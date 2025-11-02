Konkurs na nową bibliotekę w Wesołej. Ma być inspirowana ideą Trzeciego Miejsca

Konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku biblioteki publicznej wraz z przestrzenią dedykowaną organizacjom pozarządowym w Wesołej ogłosiło Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego urzędu miasta.



Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego centrum społecznego o powierzchni około 500 mkw., które ma stać się lokalnym miejscem spotkań i integracji.

Nowa biblioteka w Wesołej

W ramach funkcjonalnego programu biblioteki przewidziano czytelnię, wypożyczalnię, strefę dla młodzieży wyposażoną w technologie VR oraz kuchnię warsztatową. Część dedykowana NGO obejmie przestrzenie biurowe, salę konferencyjną oraz otwarte przestrzenie typu open space.

Planowany budynek ma łączyć funkcje edukacyjne, społeczne i warsztatowe, oferując przestrzenie mobilne i elastyczne, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców Wesołej. Biblioteka ma stać się miejscem sprzyjającym nieformalnemu życiu publicznemu, oferując wygodne warunki do nauki, pracy i odpoczynku.

Teren pod inwestycję o powierzchni 2456 mkw. znajduje się u zbiegu ulic Berenta i Chodkiewicza, na południowej części działki będącej własnością miasta. Obecnie znajduje się tam przedszkole, a także sezonowe lodowisko wraz z zapleczem, które zostanie rozebrane. Place parkingowe ulokowane są od strony ul. Berenta, a teren rekreacyjny z placem zabaw, aktualnie niedostępny, również wchodzi w obszar inwestycji.