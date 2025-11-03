Remonty na ulicach Osadniczej, Brata Alberta i Czerniowieckiej

We wtorek, 4 listopada, rozpoczną się prace drogowe w Wawrze, Wesołej i na Mokotowie na ulicach Osadniczej, Brata Alberta oraz Czerniowieckiej. Inwestycje te oznaczają czasowe zamknięcia dróg, zmiany w organizacji ruchu oraz konieczność korzystania z objazdów.



Prace na Osadniczej i Brata Alberta potrwają do grudnia i listopada, natomiast przebudowa Czerniowieckiej ma zakończyć się dopiero wiosną przyszłego roku.

Osadnicza: budowa sieci kanalizacyjnej do połowy grudnia

Na ulicy Osadniczej we wtorek, 4 listopada, rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej, która ma potrwać nieco ponad miesiąc i zakończyć się do 15 grudnia. W tym czasie ulica Osadnicza będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od posesji numer 2 do skrzyżowania z ulicą Mielecką.

Drogowcy deklarują, że dojazd do posesji będzie w miarę możliwości zapewniony. Mieszkańcy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem w przypadku konieczności wprowadzenia całkowitego zamknięcia przejazdu.

Trzytygodniowy remont ulicy Brata Alberta w Wesołej

Dzielnica Wesoła rozpoczyna kompleksowy remont ulicy Brata Alberta, który potrwa około trzech tygodni – do piątku, 21 listopada. Roboty wystartują we wtorek, 4 listopada, ok. godz. 7 i obejmą odcinek od ulicy Uroczej do ronda przy Wspólnej i Niemcewicza (ronda Śmigielskiego). W ramach inwestycji wyremontowana zostanie nie tylko jezdnia, ale także krawężniki, zatoki przystankowe oraz chodniki.