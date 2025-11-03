Remonty na ulicach Osadniczej, Brata Alberta i Czerniowieckiej

Prowadzone prace remontowe będą miały na celu także zwiększenie bezpieczeństwa pieszych
Prace na Osadniczej i Brata Alberta potrwają do grudnia i listopada, natomiast przebudowa Czerniowieckiej ma zakończyć się dopiero wiosną przyszłego roku.
Na ulicy Osadniczej we wtorek, 4 listopada, rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej, która ma potrwać nieco ponad miesiąc i zakończyć się do 15 grudnia. W tym czasie ulica Osadnicza będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od posesji numer 2 do skrzyżowania z ulicą Mielecką.
Drogowcy deklarują, że dojazd do posesji będzie w miarę możliwości zapewniony. Mieszkańcy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem w przypadku konieczności wprowadzenia całkowitego zamknięcia przejazdu.
Dzielnica Wesoła rozpoczyna kompleksowy remont ulicy Brata Alberta, który potrwa około trzech tygodni – do piątku, 21 listopada. Roboty wystartują we wtorek, 4 listopada, ok. godz. 7 i obejmą odcinek od ulicy Uroczej do ronda przy Wspólnej i Niemcewicza (ronda Śmigielskiego). W ramach inwestycji wyremontowana zostanie nie tylko jezdnia, ale także krawężniki, zatoki przystankowe oraz chodniki.
Ulica Brata Alberta zostanie zamknięta na całym remontowanym fragmencie. W efekcie połączenie z tą ulicą stracą ulice: Bohaterów z Kopalni „Wujek”, Wschodnia, Wilanowska, Piaskowa, Nowa, Dobra, Warszawska i Szeroka. Objazd dla kierowców poprowadzono ulicami Uroczą, Jagiellońską i Wspólną. Podobnie jak w przypadku Osadniczej, dojazd do posesji będzie zapewniony w miarę możliwości.
Na czas robót, po obu stronach ulicy Brata Alberta, obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Właściciele pozostawionych pojazdów muszą liczyć się z możliwością ich odholowania na własny koszt. Zmiany dotkną również komunikację miejską – autobusy linii 183 będą kursować skróconą trasą z ronda Wiatraczna do pętli Nowy Rembertów przy ulicy Dokerów. W kierunku Wiatracznej pasażerowie będą obsługiwani z przystanku Brata Alberta.
Długoterminowa inwestycja rozpoczyna się także na Mokotowie, gdzie we wtorek, 4 listopada, drogowcy rozpoczną przebudowę ulicy Czerniowieckiej na odcinku pomiędzy Bukowińską a Ikarą. Prace będą prowadzone etapami i potrwają aż do kwietnia przyszłego roku.
W ramach inwestycji ułożony zostanie nowy asfalt, wyremontowane zostaną chodniki, wjazdy do posesji oraz miejsca parkingowe. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo – jezdnia zostanie podniesiona do poziomu chodnika na skrzyżowaniu z ulicą Cieszyńską oraz na przejściu dla pieszych przy ulicy Ikara.
Prace rozpoczną się od zamknięcia przejazdu pomiędzy ulicą Ikarą a Cieszyńską, z zachowaniem dojazdu do posesji Czerniowiecka od numeru 2 do 8. W kolejnych etapach zamykane będą fragmenty skrzyżowania z Cieszyńską oraz odcinki w kierunku Bukowińskiej. W godz. 8-18 na wybranych odcinkach będzie obowiązywało ręczne kierowanie ruchem. Objazd do ulicy Cieszyńskiej poprowadzony zostanie ulicami Ikarą, Bukowińską oraz otwartym fragmentem Czerniowieckiej. W trakcie prac należy śledzić komunikaty dotyczące aktualnie zamkniętych fragmentów i możliwości dojazdu do poszczególnych posesji.